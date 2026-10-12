RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 12.10.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 12.10.2026. Rusija je pogodila elektranu u Ukrajini - odmah nakon što je američki predsjednik Trump najavio energetsko primirje između dviju zemalja - izjavio je to ukrajinski predsjednik. Vlada je objavila nove cijene goriva, koje će biti na snazi od ponoći. Zbog sumnje na ilegalnu trgovinu duhanom, jutros su počela uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u Gospiću je postavio mjernu postaju za praćenje kvalitete zraka. U jučerašnjem napadu na zračnu luku u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, poginula je jedna osoba, a jedanaest ih je ozlijeđeno, priopćile su vlasti. Vjernici diljem svijeta iščekuju vijesti o papi Lavu 14-om. Sve češći susreti s medvjedima izazivaju strah među stanovnicima ruskih sibirskih naselja. U posljednjoj utakmici 9.-og kola SuperSport HNL-a Slaven Belupo priredio je veliko iznenađenje pobijedivši Rijeku. U jeku financijskog skandala koji potresa engleski nogomet, Manchester City - kojem prijeti izbacivanje u niži rang - ne posustaje na terenu. Na Enfieldu je s uvjerljivih 3:0 svladao Liverpool, a Vatreni Joško Gvardiol upisao je asistenciju.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska