RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 12.11.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 12.11.2026. Ravnateljica Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, Majda Grah, podnijela je neopozivu ostavku nakon smrti 32-godišnjeg pacijenta Kristiana Josipa Periša. Trogodišnje dijete pronađeno je jutros u središtu Splita s teškim ozljedama. Razgovori o kraju rata u Ukrajini nastavljaju se u Moskvi. Najmanje šest osoba je poginulo, a 19 ih je ozlijeđeno u urušavanju trokatnice u Brooklynu. A nakon špijunsko-ljubavne afere, američki tehnološki div Nvidia mogao bi ostati bez svojeg dugogodišnjeg izvršnog direktora Jensena Huanga. Laganje i preuveličavanje postojećih simptoma bolesti postaje uobičajena taktika dijela pacijenata kako bi dobili antibiotike. Uoči Svjetskog dana šećerne bolesti, Zagrebačko dijabetičko društvo organiziralo je javnozdravstvenu akciju kako bi Zagrepčane upozorili na ovu raširenu bolest. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra svoju petu utakmicu u ovogodišnjem izdanju Lige nacija.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Država: Hrvatska