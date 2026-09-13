RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 13.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 13.09.2026. Vatra nošena burom opkolila Milnu. Dvoje ozlijeđenih. Turisti bježali pred vatrom. Požar progutao petinu otoka, stradale kuće, automobili, u pepelu polovina bungalova turističkog rizorta. Vatra ih je opkolila, ali nisu prestali braniti otok. Vatrogasni zapovjednik hrabro naredio paljenje kontra požara za spas naselja. Ilegalno noćno okupljanje vozača jurilica paraliziralo Kvarner, završilo nasiljem - oštećeni i policijski automobili. Od rekordnih temperatura, ekstremno niskih vodostaja do žetve na +40 - u RTL Dosjeu koja je cijena suše u Hrvatskoj? Tisuće Zagrepčana 303-ći put ispunili davni zavjet i hodočastili u Mariju Bistricu. Antonelli dominirao! Pobijedio i u prvoj utrci Formule 1 u Madridu nakon 45 godina.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska