RTL Direkt - Sezona 26 - 163. epizoda

RTL Direkt 30.09.2026.

Teme dana 30.09.2026. Gotov je štrajk u Zagrebu, krenuli tramvaji, skuplja se smeće. Ivan Skorin javio nam se iz tramvaja. Ne možemo obećati da javni prijevoz neće poskupjeti, kaže Tomašević. Otkrivamo: u Zagrebu je vožnja među najjeftinijima u Europi, jeftinija nego u Prištini, Sarajevu i Sofiji. Prije 50 godina i natječaj za Poljud je poništen. Hoće li tako biti i s Maksimirom? Gost: arhitekt Ivan Križić. Vraćaju li se Britanci u EU? Kako živi P Diddy u zatvoru. Znamo pobjednika Tjedna najdebljih medvjeda. Temperature ljetne, more toplo, ali nema hordi ni gužvi: kako živi Dalmacija nakon sezone?

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