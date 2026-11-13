RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 13.11.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 13.11.2026. Upravno vijeće Klinike za psihijatriju Sveti Ivan imenovalo je Lidiju Hrastić-Novak vršiteljicom dužnosti ravnateljice Klinike. Slučaj Periš tema je i u Hrvatskom saboru. Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot ustvrdio je kako je nasilje postalo "novo normalno" u Hrvatskoj. Još jedan otkaz u KBC-u Sestre milosrdnice - broj radiologa koji su dali otkaze zbog imenovanja Dijane Zadravec šeficom radiologije popeo se na 11. Problemi za tehnološkog diva Microsoft čije su usluge prekinute na više sati diljem svijeta. Ne funkcioniraju mailovi, teamsi te širi paket alata Microsoft 365. U eksploziji autobombe u Moskvi ozlijeđen je bivši ukrajinski dužnosnik. Zbog obilne kiša koja danima pada u Primorsko-goranskoj županiji izlio se potok Ričina u Klani, a na području FužIna izlila su se jezera Lepenica i Bajer. Tommy, jedan od vodećih hrvatskih trgovačkih lanaca, od danas je na burzi. Zagreb se priprema za novo izdanje najvećeg božićnog sajma u zemlji - Adventa! rvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Engleske u Londonu 2:1 u 5. kolu Lige Nacija. Predsjednik FIFA-e Infantino poručio je da je Katar siguran domaćin Svjetskog prvenstva do 17 godina.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Država: Hrvatska