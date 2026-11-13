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Stanje nacije ,

Sezona 5 Epizoda 18

Nakon ljetne stanke na RTL se vraća nagrađivana satirična emisija 'Stanje nacije', a novu sezonu Zoran Šprajc najavljuje u svom prepoznatljivom stilu - ovaj put kroz promjenu perspektive i traženje novog kuta. Iz tog novog kuta 'Stanje nacije' nastavlja sa svojim prepoznatljivim seciranjem važnih društvenih tema, uz ozbiljan analitički pristup i satiričan pogled na aktualnosti, potpuno drugačiji od onoga na što su se gledatelji naviknuli od ostalih. Emisija tako ostaje jedina satirično-informativna forma na domaćim malim ekranima, zadržavajući sve formate koje je publika upoznala i zavoljela. I u novoj sezoni gledatelje očekuju dobro poznate 'Vijesti iz povijesti', obavezne za sve koji žele znati što je bilo, kao i 'Vijesti iz budućnosti' za one koji žele doznati što će tek biti. Tu je i Borna Sor, stručnjak za sve teme svijeta, a uz standardnu postavu ekipi se pridružuje i pripadnica ljepšeg spola.

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  • Sezona 3

  • Sezona 2

  • Sezona 1

29:14
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 13.11.2026.

Stanje nacije 13.11.2026.

Nakon ljetne stanke na RTL se vraća nagrađivana satirična emisija 'Stanje nacije', a novu sezonu Zoran Šprajc najavljuje u svom prepoznatljivom stilu - ovaj put kroz promjenu perspektive i traženje novog kuta. Iz tog novog kuta 'Stanje nacije' nastavlja sa svojim prepoznatljivim seciranjem važnih društvenih tema, uz ozbiljan analitički pristup i satiričan pogled na aktualnosti, potpuno drugačiji od onoga na što su se gledatelji naviknuli od ostalih. Emisija tako ostaje jedina satirično-informativna forma na domaćim malim ekranima, zadržavajući sve formate koje je publika upoznala i zavoljela. I u novoj sezoni gledatelje očekuju dobro poznate 'Vijesti iz povijesti', obavezne za sve koji žele znati što je bilo, kao i 'Vijesti iz budućnosti' za one koji žele doznati što će tek biti. Tu je i Borna Sor, stručnjak za sve teme svijeta, a uz standardnu postavu ekipi se pridružuje i pripadnica ljepšeg spola.
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30:46
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 06.11.2026.

Stanje nacije 06.11.2026.

Ovog tjedna diljem zemlje obilježeno je 125. godina od rođenja belgijskog kralja Leopolda III te smo tim povodom ovu emisiju nazvali - 125. emisija.
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27:05
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 30.10.2026.

Stanje nacije 30.10.2026.

Nakon ljetne stanke na RTL se vraća nagrađivana satirična emisija 'Stanje nacije', a novu sezonu Zoran Šprajc najavljuje u svom prepoznatljivom stilu - ovaj put kroz promjenu perspektive i traženje novog kuta. Iz tog novog kuta 'Stanje nacije' nastavlja sa svojim prepoznatljivim seciranjem važnih društvenih tema, uz ozbiljan analitički pristup i satiričan pogled na aktualnosti, potpuno drugačiji od onoga na što su se gledatelji naviknuli od ostalih. Emisija tako ostaje jedina satirično-informativna forma na domaćim malim ekranima, zadržavajući sve formate koje je publika upoznala i zavoljela. I u novoj sezoni gledatelje očekuju dobro poznate 'Vijesti iz povijesti', obavezne za sve koji žele znati što je bilo, kao i 'Vijesti iz budućnosti' za one koji žele doznati što će tek biti. Tu je i Borna Sor, stručnjak za sve teme svijeta, a uz standardnu postavu ekipi se pridružuje i pripadnica ljepšeg spola.
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31:48
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 23.10.2026.

Stanje nacije 23.10.2026.

Nakon ljetne stanke na RTL se vraća nagrađivana satirična emisija 'Stanje nacije', a novu sezonu Zoran Šprajc najavljuje u svom prepoznatljivom stilu - ovaj put kroz promjenu perspektive i traženje novog kuta. Iz tog novog kuta 'Stanje nacije' nastavlja sa svojim prepoznatljivim seciranjem važnih društvenih tema, uz ozbiljan analitički pristup i satiričan pogled na aktualnosti, potpuno drugačiji od onoga na što su se gledatelji naviknuli od ostalih. Emisija tako ostaje jedina satirično-informativna forma na domaćim malim ekranima, zadržavajući sve formate koje je publika upoznala i zavoljela. I u novoj sezoni gledatelje očekuju dobro poznate 'Vijesti iz povijesti', obavezne za sve koji žele znati što je bilo, kao i 'Vijesti iz budućnosti' za one koji žele doznati što će tek biti. Tu je i Borna Sor, stručnjak za sve teme svijeta, a uz standardnu postavu ekipi se pridružuje i pripadnica ljepšeg spola.
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28:02
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 16.10.2026.

Stanje nacije 16.10.2026.

Stanje nacije nikad nije bilo gore pa ćemo večeras pokušati utjecati pozitivno: biti ćemo uključivi, pitomi, koncilijantni, kulturni i tolerantni. Baš onako kako nas primjerice uči saborska zastupnica HDZ-a gđa Majda Burić.
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36:34
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 09.10.2026.

Stanje nacije 09.10.2026.

Evo nas u 121. epizodi Stanja nacije u kojoj vas čekaju čudotvorna iscjeljenja, crkvena propovijed, javljanje iz Ozne, Miroslav Kutle i spaljena Srbija. Nadrealno i bremenito čudima , kakva stvarnost već i jest.
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29:26
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 02.10.2026.

Stanje nacije 02.10.2026.

Dobrodošli u 120-tu emisiju Stanja nacije. Točno toliko, 120 godina, doživio je i Mojsije u potrazi za Obećanom zemljom. Umro je kad ju je vidio a i nama se čini da nećemo dugo jer ako ovo nije obećana zemlja ne znam što je. Pazite sad - Hrvati su preuzeli vlast u Srbiji, Zagreb je riješio svoje prometne probleme, sidrene cijene su digle sidro, u Križevcima je počeo Krexit, a Zvone Boban se navukao na stihove Dobriše Cesarića. Stanje nacije kakvo se samo poželjeti može.
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34:57
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 25.09.2026.

Stanje nacije 25.09.2026.

Teme dana 25.09.2026. Iza nas je još jedan divan tjedan u kojem smo dobili sidrene cijene a jedna žena je umjesto 6 godina dobila samo 6 mjeseci zatvora. Istodobno su u splitskoj zračnoj luci uhićeni kralj Trpimir i knez Ladislav a Uskok je u potrazi za Vedranom Pavlekom ušao u Hrvatski nogometni savez. Ministar Šušnjar se osvjedočio da benzin nije tako skup kako se ljudi žale a njegova stranka je zatražila osnivanje Teškaških renđera koje bi vodio Ćipe Norris. Ako vam to nije dosta treba reći i da je ovog tjedna počela škloa. Pa krenimo.
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29:57
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 18.09.2026.

Stanje nacije 18.09.2026.

'Stanje nacije' vraća se na s novim epizodama nagrađivane satirično-informativne emisije koju vodi Zoran Šprajc. U svom prepoznatljivom stilu emisija donosi drugačiji pogled na aktualne društvene teme, spajajući ozbiljnu analizu, britku satiru i humorističan komentar događaja koji obilježavaju svakodnevicu. Uz dobro poznate rubrike poput „Vijesti iz povijesti“ i „Vijesti iz budućnosti“, gledatelje očekuju i komentari Borne Sora, stručnjaka za sve teme svijeta, kao i nova lica u ekipi. 'Stanje nacije' i dalje donosi jedinstven spoj informiranja i satire, pružajući pogled na aktualnosti iz potpuno drugačije perspektive.
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32:51
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 17.04.2026.

Stanje nacije 17.04.2026.

Teme dana 17.04.2026. Trump antikrist, Vance, Papa propovijed, Trump vs. Leo, Iran pobjeda, Trump blokada, cijene goriva, Turudić o Pavleku, čipiranje srba.
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36:56
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 10.04.2026.

Stanje nacije 10.04.2026.

Teme dana 10.04.2026. Prva dama, Hormuz, CNN, 'Ballroom', Iranci i bombe, Trump, sendvič u svemiru, rekordna inflacija, Božinović istraga.
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34:59
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 27.03.2026.

Stanje nacije 27.03.2026.

Teme dana 27.03.2026. Benzinski turizam, energetska kriza, Rad od kuće, Lidija Bačić, krađa goriva, Trump pregovori.
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35:21
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 20.03.2026.

Stanje nacije 20.03.2026.

Teme dana 20.03.2026. Zagrepčanke, Plenković pismo, Vučić oružje, ministar Anušić, Milanović i MORH, Trump.
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35:44
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 13.03.2026.

Stanje nacije 13.03.2026.

Teme dana 13.03.2026. Anušić rakete Vjesnik se čeka Šišanje ročnika Mia Lorena AI u ratu Trump brodovi, izlet, pobjeda Tankeri gore Iranci i novi Ajatolah Poskupljenje goriva Molitva u Bijeloj kući Tajland lutrija
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30:28
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 06.03.2026.

Stanje nacije 06.03.2026.

Teme dana 07.03.2026. Rat na Bliskom Istoku Vojni rok Predsjednik Trump i WW3 Charlie Kirk Tucker Carlson Napad na školu s djevojčicama Anja Todorović influenserica
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33:01
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 27.02.2026.

Stanje nacije 27.02.2026.

Teme dana 27.02.2026. Priopćenje Zorana Milanovića Anušiću u Izraelu. Velikim prosvjedom u Zagrebu, oko pet tisuća ljudi reklo je NE izgradnji peradarskih postrojenja na Banovini. Boška Ban bi popila kavu s Plenkovićem.
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29:28
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 20.02.2026.

Stanje nacije 20.02.2026.

Teme dana 20.02.2026. Kako su Lelek i Bolek pobijedili na Dori Kuda ide hrabra vojska pokladnikova? Kako riješiti zločinačku organizaciju u zdravstvu? Koja je najpopularnija olimpijska disciplina u Olimpijskom selu?
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30:13
Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 13.02.2026.

Stanje nacije 13.02.2026.

Teme dana 13.02.2026. Večeras opet zajedno gledamo naopaku stvarnost kroz naopake naočale i istražujemo: kako Velja Nevolja melje hrvatske ministre, ima li života bez taksene marke i kako sa 65 godina izgledati kao da imaš 46.
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