Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 13.11.2026.

Stanje nacije ,
Nakon ljetne stanke na RTL se vraća nagrađivana satirična emisija 'Stanje nacije', a novu sezonu Zoran Šprajc najavljuje u svom prepoznatljivom stilu - ovaj put kroz promjenu perspektive i traženje novog kuta. Iz tog novog kuta 'Stanje nacije' nastavlja sa svojim prepoznatljivim seciranjem važnih društvenih tema, uz ozbiljan analitički pristup i satiričan pogled na aktualnosti, potpuno drugačiji od onoga na što su se gledatelji naviknuli od ostalih. Emisija tako ostaje jedina satirično-informativna forma na domaćim malim ekranima, zadržavajući sve formate koje je publika upoznala i zavoljela. I u novoj sezoni gledatelje očekuju dobro poznate 'Vijesti iz povijesti', obavezne za sve koji žele znati što je bilo, kao i 'Vijesti iz budućnosti' za one koji žele doznati što će tek biti. Tu je i Borna Sor, stručnjak za sve teme svijeta, a uz standardnu postavu ekipi se pridružuje i pripadnica ljepšeg spola.Prikaži više
Sezona 5Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 4Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 3Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 2Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 1Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska