Stanje nacije - Sezona 5 - Stanje nacije 13.11.2026.

Sezona 5 Epizoda 18

Nakon ljetne stanke na RTL se vraća nagrađivana satirična emisija 'Stanje nacije', a novu sezonu Zoran Šprajc najavljuje u svom prepoznatljivom stilu - ovaj put kroz promjenu perspektive i traženje novog kuta. Iz tog novog kuta 'Stanje nacije' nastavlja sa svojim prepoznatljivim seciranjem važnih društvenih tema, uz ozbiljan analitički pristup i satiričan pogled na aktualnosti, potpuno drugačiji od onoga na što su se gledatelji naviknuli od ostalih. Emisija tako ostaje jedina satirično-informativna forma na domaćim malim ekranima, zadržavajući sve formate koje je publika upoznala i zavoljela. I u novoj sezoni gledatelje očekuju dobro poznate 'Vijesti iz povijesti', obavezne za sve koji žele znati što je bilo, kao i 'Vijesti iz budućnosti' za one koji žele doznati što će tek biti. Tu je i Borna Sor, stručnjak za sve teme svijeta, a uz standardnu postavu ekipi se pridružuje i pripadnica ljepšeg spola.

Prikaži više