RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 13.11.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 13.11.2026. PRIJETNJE I OSTAVKE Četvorica osumnjičenika za ubojstvo pacijenta hitno premještena iz Remetinca zbog sigurnosnih razloga. Četiri od sedam članova Upravnog vijeća psihijatrije u Jankomiru podnijelo ostavku. PET ZAHTJEVA OBITELJI PERIŠ Obitelj Periš objavila je 5 zahtjeva i poziv na okupljanje u Zagrebu - Poljuljano povjerenje u psihijatrijske ustanove. Gošća pučka pravobraniteljica. PROMJENA VREMENA Nevrijeme u Gorskom kotaru. Izlilo se jezero Bayer - vatrogasci ispumpavali vodu iz kuća. ENORMNO POSKUPLJENE Split izglasao poskupljenje odvoza otpada za više od 200 posto. Uživo - direktor Čistoće. PAO MICROSOFT Veliki problemi za korisnike Microsofta diljem svijeta. Na udaru građani i institucije. ADVENT U ZAGREBU Zagreb se priprema za šest tjedana zimske čarolije - na Adventu ima i novosti.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska
Teme danaSredišnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: Informativni program, Infromativni programDržava: Hrvatska