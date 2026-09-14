RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 14.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 14.09.2026. Stanje s velikim požarom na Braču napokon se smirilo. Oko Milne ostala je pustoš, a u grad su se vratili stanovnici i turisti. Učenik koji je napadnut nožem u petak bit će danas prebačen s intenzivne na odjel - izvjestili su iz KBC-a Zagreb. A povodom ilegalnih automobilskih okupljanja u Rijeci te na Krku i Pagu oglasio se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. A na sjednici Vlade donesena je uredba kojom se regulira cijena goriva koje od sutra poskupljuje. Od sutra su i benzin i dizel i plavi dizel skuplji 6 centi. Danas se prvi put, na poziv premijera Plenkovića, prije Vlade sastao Znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću. Ruski dron jučer je Udario u ukrajinski vlak koji je bio oko dva kilometra od ukrajinske granice s Poljskom. Kontroverza na Old Traffordu nakon pobjede Manchester Cityja u gradskom derbiju. City je slavio 1:0.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska