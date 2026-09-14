RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 14.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 14.09.2026. Ponovno buknuo požar na Braču - za RTL Danas govori vatrogasac koji je spasio život starijoj ženi. Nakon divljanja po Rijeci i Krku najavljene izmjene zakona: Stižu drastične kazne za ilegalne utrke! Od ponoći nove cijene goriva - sva poskupljuju 6 centi. Glavni državni odvjetnik o femicidu u Slatini - propust se možda mogao Izbjeći. U Hrvatskoj novi američki način ukopa - u Međimurju grobno mjesto samo s pločom - manje i jeftinije. Šibenik je uspio - s 2300 dječjih crteža dalmatinera postavili Guinnessov najtočkastiji rekord na svijetu.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska