RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 14.09.2026.

RTL Direkt ,
Teme dana 14.09.2026. Izgorjelo 15% otoka Brača. Jesu li za sve katastrofalnije požare krive klimatske promjene ili ljudi? S Brača, Dajana Šošić. Nakon slučaja Prečko na ulazu u škole uvedene kontrole. Nakon slučaja Voltino, trebaju li nam u školama pravi zaštitari? Pet policajaca suspendirano zbog propusta u Slatini. 6 centi skuplje gorivo. Papa Lav slavi rođendan. Što će biti s našim novcem, pitaju se ulagači u fond Vuka Vukovića. Tko je hrvatski Vuk s Wall streeta? AI bi mogao ubiti sve ljude: dramatično upozorenje znanstvenika uznemirilo cijeli svijet. Jesmo li izgubili kontrolu? Oasis na turneji i iduće godine: stižu li blizu Hrvatskoj i koliko će koštati karte.Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska