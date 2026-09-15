RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 15.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 15.09.2026. Trogodišnji dječak teško je ozlijeđen u požaru stana u Zadru. U Šibeniku je noćas, u unajmljenom apartmanu ubijen 28-godišnji muškarac dok se 22-ogodišnja djevojka koja je bila s njim u društvu bori za život. Zastupnici su se vratili u saborske klupe - počelo je jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora. Na dnevnom je redu gotovo 150 točaka. U Raši se poslijepodne održava prosvjed protiv najavljenog zbrinjavanja dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovoj cementari u Koromačnu. Dobili smo i novi odgovor iz Državnog inspektorata vezan za nezakonito odlaganje otpada u Otoku kod Vinkovaca, što je otkrio RTL Danas, a Državno odvjetništvo je neslužbeno potvrdilo da će pokrenuti izvide. Borbeni zrakoplov NATO-a, malo iza ponoći, srušio je dron koji je ušao u zračni prostor Litve. Hrvatski franjevci obilježavaju 800 godina od smrti omiljenog sveca mnogih katolika - Franje Asiškog. Horor komedija Widow's Bay, najveći je dobitnik ovogodišnjih televizijskih nagrada Emmy. Nogometaši Dinama sutra otvaraju Europsku ligu protiv izraelskog Hapoel Be'er Sheva.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska