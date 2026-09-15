RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 15.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 15.09.2026. Trogodišnji dječak teško opečen u požaru stana u Zadru. Vatrogasci ga zatekli samog u kući. Oporba žestoko po premijeru zbog afere s otpadom - nije im ostao dužan. Državni inspektorat za RTL Danas otkrio - tvrtka koja je ilegalno odlagala u Otoku uopće nema dozvolu za gospodarenje otpadom. Rasprava Europskog parlamenta o spornom sprovodu ratnog zločinca Mladića - uživo iz Strazbura Ana Mlinarić. Totalna senzacija engleske lige - hrvatski trener Sergej Jakirović ekskluzivno za RTL otkriva tajnu svog uspjeha.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska