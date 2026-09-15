RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 15.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 15.09.2026. Trogodišnjak bio sam u stanu koji je planuo. Liječnici se bore za njegov život, majka privedena. Sestra ozlijeđenog dječaka u RTL-u DANAS proziva socijalnu službu. Sve su znali. Ministar Ružić odgovara zašto dijete nije zaštićeno. Uskoro kreće prekrivanje opasnog otpada u Gospiću, zbog spaljivanja prosvjed u Istri - u Saboru obračun vlasti i oporbe. Ruski dron srušen u Litvi, Moskva prijeti i Poljskoj - kako će odgovoriti Europa. Uživo iz Strazbura - Ana Mlinarić U istog godini braća blizanci dobili blizance - u obitelji Vuka velika sreća i vesela buka. Eksluzivno - veliki intervju najboljeg trenera mjeseca u Premier ligi. Jakirović govori za RTL Sport.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska