RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 15.09.2026.

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Teme dana 15.09.2026. Jesu li lički krumpir i škripavac kolateralne žrtve afere s otpadom? Proizvođači za Direkt kažu: otkazuju nam narudžbe, prodaja pada. Vozili smo se modernim hibridnim vlakom koji od danas prometuje od Splita do Zagreba. Može ići 160 na sat, zašto onda ne ide? Je li se ubojstvo majke šestero djece u Slatini moglo spriječiti? I tko je napravio propust? Gošća: odvjetnica Una Zečević Šeparović. Srpski studenti predstavili izborni program. Princ William ne priča s princom Harryem. Zvijezda Zakona i Reda ukrala show na Emijima. Sydney Sweeney gola snimila reklamu za klađenje, pa naljutila sportašice diljem svijeta. Zgrožene i hrvatske odbojkašice i vaterpolistice. Kako do karte za Oasis: i hoće li rigorozni sustav registracije spriječiti divljanje cijena i preprodaju?Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska