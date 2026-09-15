RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 15.09.2026.

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RTL Direkt ,

Sezona 26 Epizoda 147

Teme dana 15.09.2026. Jesu li lički krumpir i škripavac kolateralne žrtve afere s otpadom? Proizvođači za Direkt kažu: otkazuju nam narudžbe, prodaja pada. Vozili smo se modernim hibridnim vlakom koji od danas prometuje od Splita do Zagreba. Može ići 160 na sat, zašto onda ne ide? Je li se ubojstvo majke šestero djece u Slatini moglo spriječiti? I tko je napravio propust? Gošća: odvjetnica Una Zečević Šeparović. Srpski studenti predstavili izborni program. Princ William ne priča s princom Harryem. Zvijezda Zakona i Reda ukrala show na Emijima. Sydney Sweeney gola snimila reklamu za klađenje, pa naljutila sportašice diljem svijeta. Zgrožene i hrvatske odbojkašice i vaterpolistice. Kako do karte za Oasis: i hoće li rigorozni sustav registracije spriječiti divljanje cijena i preprodaju?

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Dostupno još 15 dana

  • Sezona 26

28:52
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 29.09.2026.

RTL Direkt 29.09.2026.

Teme dana 29.09.2026. 1992 eura plaća je vozača autobusa u Zagrebu; provjerili smo kolika je u Parizu, Barceloni i Ljubljani. U pogonu je samo 20 kamiona Čistoće: bili smo u inspekciji po gradu koji je pun smeća. 33% za, 64% protiv. Zašto pada podrška građana štrajku? Gost: Krešo Macan. Studenac zatvara 170 trgovina. Trump promovira Sloveniju. Prva nova vrsta pingvina nakon 100 godina. Nakon isprike Slavena Bilića: je li ruka na srcu za vrijeme himne znak domoljublja ili znak pripadnosti jednoj stranci? Više nije predsjednik, sada je konobar. Luda kampanja Aleksandra Vučića.
Dostupno još 29 dana
34:17
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 28.09.2026.

RTL Direkt 28.09.2026.

Teme dana 28.09.2026. 300% taksi vožnji i 117% bajs vožnji više. Kako je prošao dan kada u Zagrebu nisu vozili tramvaji. Što Zagreb čeka sutra? U goste nam stiže predsjednik sindikata ZET-a. Od bojsa do premijera: svi kritiziraju novi Dinamov stadion. Hoće li natječaj biti poništen? Polovina mladih misli da je homoseksualnost bolest a svaki treći se osjeća nelagodno u blizini gej osobe. Zašto raste homofobija među mladima? Dizel pojeftinjuje, ništa od trostrukog iskazivanja cijena. Vučić više nije srpski predsjednik. Kome smeta što Slaven Bilić nije držao ruku na srcu za vrijeme himne? Izbornik se zbog gafa koji to nije ispričao.
Dostupno još 28 dana
35:50
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 24.09.2026.

RTL Direkt 24.09.2026.

Teme dana 24.09.2026. Je li gotovo s jeftinim letovima? Zbog skupog goriva propadaju aviokompanije, otkazuju se letovi i najavljuju poskupljenja karata do 20%. Svi imaju mišljenje o novom Dinamovom stadionu. Razgovarali smo sa Zagrepčanima i Splićanima, u goste nam stiže arhitekt Otto Barić čije rješenje nije pobijedilo. Vučić pred UNom kaže: Hrvatska je ponosna na svoju nacističku prošlost. Gošća: Mirjana Rakić. Križevci se žele odcijepiti od županije. Christian Bale kao Batman spašava udomljenu djecu. Kylie Jenner i Timothee Chalamet na Hvaru. Norvežani, Amerikanci ili Nijemci? Kojim aplikacijama za vremensku prognozu vjerovati?
Dostupno još 24 dana
34:19
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 23.09.2026.

RTL Direkt 23.09.2026.

Teme dana 23.09.2026. Usporedili smo plaće vozača tramvaja i radnika Čistoće s plaćama profesora i medicinskih sestara. Nakon Direktovog otkrića da i hrvatski pacijenti kao nuspojavu prijavljuju probleme s vidom: kako ispravno koristiti lijekove za mršavljenje? Porfirije je veličao Ratka Mladića, a sada doznajemo i da se u Zagrebu družio s narkobosovima i članovima škalj-arskog klana. Harveyu Weinstinu 15 godina zatvora. Šibenik u top 5 EU destinacija, kaže Lonely Planet. Pikachu proveo 67 dana u svemiru. Je li vijest o povratku ljeta obična prevara i čijim prognozama vjerovati? Objašnjava Dorijan Ribarić. Euro mijenja izgled: na novčanicama će možda biti Beethoven i roda, ali sigurno neće ni Nikola Tesla ni sredozemna medvjedica.
Dostupno još 23 dana
32:31
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 22.09.2026.

RTL Direkt 22.09.2026.

Teme dana 22.09.2026. Uzrokuju li lijekovi za mršavljenje sljepoću? Dobili smo potvrdu: i hrvatski pacijenti kao nuspojavu prijavljuju probleme s vidom. Kako će Nijemci riješiti problem skupog dizela, litra je 2 i pol eura. izvještaj iz Berlina. Zašto Nijemci glasaju za ekstremnu desnicu? Gošća, Vesna Pusić. Ne sviđa mu se kako o njemu izvještaju mediji, pa sada 24 sata možete gledati samo njega: Trump pokrenuo Trump TV. Konobar na Oktoberfestu može zaraditi 16 tisuća eura. Otkriven uzrok smrti Hayden Panettiere. Bira se najdeblji medvjed Aljaske. Umjetna inteligencija piše anamnezu, mikroskop otkriva bolesti: hrvatski izumi za zdravstvo budućnosti. Sutra je prvi dan jeseni, ali vraća se ljeto i temperature od plus 30. U BIH i Srbiji pao prvi snijeg.
Dostupno još 22 dana
33:47
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 21.09.2026.

RTL Direkt 21.09.2026.

Teme dana 21.09.2026. Litra gotovo 2 eura, a cijela nam ekonomija ide na dizel. Hoće li poskupjeti riba, povrće, autobus pa čak i stanovi? Gost: ekonomist Ljubo Jurčić. Počeo je Oktoberfest, cijena piva je 16 eura. MOLIM? Propadaju nam masline, pucaju nam zidovi: šest sela kod Skradina pobunilo se protiv novog kamenoloma. Josipa ex Rimac ide u zatvor, Meloni zabranjuje burke u školama. Bare i Majke otkazali sve koncerte iduća 2 mjeseca. Ćudoređe u bolnici: otkad to pacijentice u haljinama sa širokim naramenicama nisu dobrodošle? Provjerili smo što ne smijete nositi u tramvaju i na sudu. Nalikuje leopardu, a manji je od kućne mačke. Upoznajte bolivijskog tigrina, prvu novu mačku nakon 100 godina.
Dostupno još 21 dana
31:45
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 17.09.2026.

RTL Direkt 17.09.2026.

Teme dana 17.09.2026. Od Indonezije do Portugala: nestašice goriva, prosvjedi i par nepar vožnja. U Hrvatskoj bi litra dizela mogla poskupjeti čak 11 centi. U kampanju su krenuli sa Severininom pjesmom, za Direkt kažu da će osloboditi Srbiju: razgovarali smo sa studentima koji izlaze na izbore. Pijavice u Istri, poplave u Španjolskoj. Uhićen poštar iz Čapljine koji je pobjegao na Tajland s mirovinama. U Jadranu ulovljena napuhača: riba čije je meso 1000 puta otrovnije od cijanida. MOLIM? U Japanu živi 100 tisuća stogodišnjaka: raspitali smo se kako doživjeti stotu. Je li opravdan strah od toga da će nas AI ubiti? Gost Direkta Dragan Petric.
Dostupno još 17 dana
26:52
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 16.09.2026.

RTL Direkt 16.09.2026.

Teme dana 16.09.2026. Tko ili što su mucice, kako je premijer nazvao Ivanu Kekin: i kako smo došli do toga da se političari nazivaju neurotičarkama, budalama i panjinama. Crno toksično jezero usred Zagreba: bili smo na Savici gdje se već 60 godina gomila opasni otpad. Izgubio je 150 tisuća followera, ostavile su ga i predgrupe i bend: kako je politika uništila turneju Eda Sheerana. Zbogom sunce, stiže grmljavina. Europa zabranjuje društvene mreže mlađima od 13 godina. Kim Kardashian dobila 1 euro odštete zbog pljačke. Zaboravite Tursku i presađivanje. Stižu tablete protiv ćelavosti. Je li to spas za 41% Hrvata?
Dostupno još 16 dana
31:49
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 15.09.2026.

RTL Direkt 15.09.2026.

Teme dana 15.09.2026. Jesu li lički krumpir i škripavac kolateralne žrtve afere s otpadom? Proizvođači za Direkt kažu: otkazuju nam narudžbe, prodaja pada. Vozili smo se modernim hibridnim vlakom koji od danas prometuje od Splita do Zagreba. Može ići 160 na sat, zašto onda ne ide? Je li se ubojstvo majke šestero djece u Slatini moglo spriječiti? I tko je napravio propust? Gošća: odvjetnica Una Zečević Šeparović. Srpski studenti predstavili izborni program. Princ William ne priča s princom Harryem. Zvijezda Zakona i Reda ukrala show na Emijima. Sydney Sweeney gola snimila reklamu za klađenje, pa naljutila sportašice diljem svijeta. Zgrožene i hrvatske odbojkašice i vaterpolistice. Kako do karte za Oasis: i hoće li rigorozni sustav registracije spriječiti divljanje cijena i preprodaju?
Dostupno još 15 dana
30:54
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 14.09.2026.

RTL Direkt 14.09.2026.

Teme dana 14.09.2026. Izgorjelo 15% otoka Brača. Jesu li za sve katastrofalnije požare krive klimatske promjene ili ljudi? S Brača, Dajana Šošić. Nakon slučaja Prečko na ulazu u škole uvedene kontrole. Nakon slučaja Voltino, trebaju li nam u školama pravi zaštitari? Pet policajaca suspendirano zbog propusta u Slatini. 6 centi skuplje gorivo. Papa Lav slavi rođendan. Što će biti s našim novcem, pitaju se ulagači u fond Vuka Vukovića. Tko je hrvatski Vuk s Wall streeta? AI bi mogao ubiti sve ljude: dramatično upozorenje znanstvenika uznemirilo cijeli svijet. Jesmo li izgubili kontrolu? Oasis na turneji i iduće godine: stižu li blizu Hrvatskoj i koliko će koštati karte.
Dostupno još 14 dana
30:07
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 11.09.2026.

RTL Direkt 11.09.2026.

Teme dana 10.09.2026. 1% turista više. Je li sezona stvarno bila izvanredna kao što kaže ministar turizma? Gdje su Nijemci i zašto nam sezona traje najkraće u Europi? 25 godina od 11. rujna. Razgovarali smo sa svjedocima napada. Kako se promijenio svijet? Tisuće u Beogradu na skupu podrške Zoranu Kesiću kojem je nakon 13 godina ukinuta emisija. Je li razlog trošak ili politika? Srpski satiričar uživo iz Beograda. Vlada zamrzava cijenu grijanja. Taksi bez vozača vozi Zagrebom. Japanci protiv nove karte svijeta. Ako Republikanci pobijede na izborima, svaki Amerikanac će dobiti 5000 dolara, obećao Trump. MOLIM? 8 milijuna litara piva. Zašto je u Hrvatskoj pala proizvodnja piva ako smo drugi najveći pivopije u Europi?
Dostupno još 10 dana
33:14
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 09.09.2026.

RTL Direkt 09.09.2026.

Teme dana 09.09.2026. I u Benkovcu potvrđeno trovanje tla mikroplastikom i teškim metalima. Zašto je antimon posebno opasan? Hoće li otpad iz Gospića stvarno sanirati u roku 3 mjeseca? Gost Direkta Branko Bačić. 3518 eura. Toliko vam treba za kvadrat stana u Zagrebu, 20% više nego lani. Zašto smo po skoku cijena nekretnina treći u EU? Jarak će svjedočiti na suđenju Srđanu Mlađanu. Država subvencionira kupovinu automobila obitelji s 4 plus djece. Otkazuje li se emisija Jimmija Kimmela. Danas slavi 41. rođendan, a igra kao da je 10 godina mlađi. O Modrićevom čudu razgovarali smo s liječnicima, trenerima i novinarima.
Dostupno još 9 dana
32:42
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 08.09.2026.

RTL Direkt 08.09.2026.

Teme dana 08.09.2026. Prepolovio se broj paketa koji stižu s Temua i Sheina. A stiže novi udar. Nakon 3 eura carine: svaki artikl poskupjet će još 2 eura. U Beču je u centru grada, u Hrvatskoj je dosad nitko nije htio. Traži se nova lokacija za spalionicu opasnog otpada. Upozorenje Ličanima: u svim bunarima i zdencima voda je onešišćena. S njom se ne smije ni tuširati ni zalijevati voće i povrće. Gotovo je ljeto. Stižu 15 stupnjeva manje temperature, superćelijske oluje, tuča, poplave. A nama u goste stiže klimatolog Branko Grisogono. Hoće li Europa kazniti Srbiju za veličanje ratnog zločinca? Tonino Picula za Direkt: koliko još crvenih crta Vučić treba prijeći? Srđan Mlađan na sudu gledao Dosje Jarak. Hrgović ne smije boksati 30 dana. Čovjek koji je izgubio razum, novi film o Musku. Nakon 457 godina: ispravljena nepravda: na novoj karti svijeta Europa je manja, Afrika znatno veća.
Dostupno još 8 dana
41:23
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 07.09.2026.

RTL Direkt 07.09.2026.

Teme dana 07.09.2026. Deseci tisuća ljudi i ministri, vojni plotuni i dirljivi govori, Srbija ratnog zločinca ispratila kao heroja. Razgovarali smo s jednim od rijetkih Srba koji se srame, Ana Mlinarić uživo iz Beograda. Europskoj Komisiji na sprovodu ništa sporno. Treba li Srbiji blokirati ulazak u EU? Gost bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač. 20, 50 ili 60 tisuća? Koliko ljudi je bilo na subotnjem prosvjedu? I je li Vlada popustila prosvjednicima? U podzemnim vodama kod ilegalnog odlagališta u Lici pronađena mikroplastika. MOLIM? Prvi dan škole, kvadrat stana u Zagrebu skuplji za 19%, misteriozna hladna mrlja u Atlantskom oceanu. Razgovarali smo 3 sata, Modrić nastavlja igrati za reprezentaciju: kaže za RTL izbornik Slaven Bilić. Usred Azije bez hrane i smještaja, a u džepu samo jedan euro. Kako su se influenseri, zlatni olimpijci i predsjednički kandidati snašli u Azija Expressu? Detalje otkriva Antonija Blaće.
Dostupno još 7 dana
35:12
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 03.09.2026.

RTL Direkt 03.09.2026.

Teme dana 03.09.2026. Borili smo se za Hrvatsku 90-ih, borimo se i danas, kažu branitelji iz Like koji stižu na prosvjed u Zagreb. Imamo reportažu iz Gospića, u goste nam stižu organizatori. Lijes ratnog zločinca Mladića prekriven srpskom zastavom, iz aviona iznijeli vojnici. Tijelo će izložiti u crkvi, na sprovodu se očekuju deseci tisuća ljudi. MOLIM? Manje Hitlera u školama, masovne deportacije migranata: to je plan AFD-a. Hoće li nakon 93 godine u njemačkoj pokrajini na vlast doći ekstremna desnica? Više od stotinu migranata pokušalo ući u Hrvatsku preko Save. Počelo svjetsko prvenstvo u oranju. Pokopan Slobodan Šnajder. Srednji prst nadzornoj kameri, majica s listom marihuane, tetovaža ACAB: za što sve možete platiti kaznu, a niste znali. Slušajte učiteljicu ali ne ulizujte se. Čitajte lektiru i nađite svoju ekipu. U ponedjeljak kreće nastava, imamo savjete i za učenike i za roditelje.
Dostupno još 3 dana
31:56
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 02.09.2026.

RTL Direkt 02.09.2026.

Teme dana 02.09.2026. Gašenje Radija 101 ili gašenje reforme obrazovanja? Male plaće učitelja ili COVID mjere? Što je najviše ljutilo Hrvate i hoće li subotnji prosvjed za Liku biti masovan? Zbog virusa Zapadnog Nila, u ljekarnama navala na repelente: koji su simptomi i kako se zaštititi? Od sutra novi toplinski val, i Varaždin zabranio prodaju alkohola nakon 22 sata, Helen Mirren nosi sako hrvatske dizajnerice. Ukida se emisija Zorana Kesića. Satiričara i najglasnijeg Vučićevog kritičara. MOLIM? Od nove Mimare preko eura za poljoprivrednike do roaminga: kako Europska Unija utječe na vaš život. Zagrebački šarmer, stand up komičar i glazbenik kojeg su nazivali hrvatskim Sinatrom: opraštamo se od Stjepana JImmya Stanića.
Dostupno još 2 dana
29:39
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 01.09.2026.

RTL Direkt 01.09.2026.

Teme dana 01.09.2026. Od Baby Lazanje do Bojane Gregorić. Od Rade Šerbedžije do Mire Bulja. Tko su antihrvati, kako ih neki etiketiraju, koji podržavaju prosvjed za LIku? komentira analitičar Krešo Macan. Hoteli, restorani i frizeri 7% skuplji nego lani. Hoće li pizza i pramenovi još poskupjeti? U Zagrebu zaprašivanje komaraca, Kolumbija izvozi više kokaina nego nafte. Kako izgleda hitna pomoć za robote. Kome smetaju šareni stupići ispred zagrebačkih škola? Netko je šarene olovke prebojao u plavo. MOLIM? Nije ga ubio, nije pucao, ali Dwayne Davis svejedno je proglašen krivim za ubojstvo Tupaca Shakura. Uske uličice, dobra hrana, bez gužvi. Vodimo vas u Motovun, koji je proglašen jednim od skrivenih dragulja Europe.
Dostupno još 1 dan
30:45
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 31.08.2026.

RTL Direkt 31.08.2026.

Teme dana 31.08.2026. Na subotnji prosvjed za Liku pozivaju i lijevi i desni i Severina. A tko prosvjednike naziva antihrvatima i jugoslavenima? Mati Rimcu danas istekao rok za robotaksi. Je li sve propalo i hoće li morati vratiti 90 milijuna eura? U Srebrenici, gradu u kojem je naredio ubojstva 8000 muškaraca i dječaka, najavljeno okupljanje u čast Ratku Mladiću. MOLIM? Primio je 163 udarca i preživio nemoguće: kako je Filip Hrgović postao Rocky Balboa? Za Direkt komentira Stipe Drviš. Snoop Dogg nudi najbolji posao na svijetu: kušajte sladoled i zaradite 10 tisuća dolara mjesečno. Pripremite se na riku: razgovarali smo s čovjekom koji toliko dobro oponaša riku jelena da se i košute zabune. Ona je promijenila hrvatsku televiziju. On je s 97 godina punio dvorane. Umrli su Ksenija Urličić i Stjepan Jimmy Stanić.
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