RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 15.10.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 15.10.2026. Marko SMAŽIL, bivši policajac koji je prije tri godine službenim pištoljem ubio studenticu Mihaelu Berak, s kojom je bio u vezi, na ponovljenom je suđenju proglašen krivim. Osuđen je na 15 godina zatvora. U Splitu večeras događaj visokog rizika - utakmica Hajduka i Ajaxa zbog koje policija već danima provodi pojačane mjere sigurnosti. Sinoć nešto prije ponoći Tvrtka CEZAR, članica CIOS grupe Petra Pripuza povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Nakon tri dana pauze, Ukrajina je ponovno pokrenula napade na rusku energetsku infrastrukturu. Napadnuta je rafinerija u RIZ-ANU, 180 kilometara od Moskve. Uoči sastanka sa sindikatima državnih i javnih službi koji je ministar rada Alen Ružić najavio za ponedjeljak. U povodu 35.-e obljetnice pogibije general-bojnika Blage Zadre, ispred Hrvatskoga sabora položen je vijenac kod njegove biste. Talijanski arhitektonski ured, čije je idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru pobijedilo na međunarodnom natječaju, objavio je detaljnu vizualizaciju stadiona. Europski izazov je pred nogometašima Dinama. Modri večeras na Maksimiru u drugom kolu Europske lige dočekuju belgijski Anderlecht. Nogometaši Hajduka večeras na Poljudu protiv nizozemskog Ajaxa otvaraju ligašku fazu Konferencijske lige.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska