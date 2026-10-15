RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 15.10.2026.

RTL Danas 25.09.2026.

Teme dana 25.09.2026. Hladnokrvni ubojica maturanta u Drnišu Kristijan Aleksić osuđen je na najveću moguću kaznu od 40 godina zatvora. Nove nagodbe u aferi Sport i Glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, krivnju je priznalo još sedmero optuženih. Uhićen je poznati hrvatski poduzetnik Tomo Horvatinčić i to nakon što je INDEX objavio fotografiju kako vozi automobil ulicama grada Zagreba. U Vukovaru je obilježena 35-ta obljetnica bitke za Vukovar i osnivanja 204-te vukovarske brigade Hrvatske vojske. SDP je Hrvatskom saboru predao potpise 54 zastupnika za opoziv premijera i Vlade. Odlučeno je! Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga u ponedjeljak kreću u štrajk. Udruga Glas poduzetnika najavila je prosvjed zbog Vladinih mjera koje smatraju štetnima. Navode da su sidrene cijene kap koja je prelila čašu. Nižu se mahom negativne reakcije u javnosti na odabrano idejno rješenje za novi Dinamov stadion u Maksimiru. Zvona katedrale Notre-Dame odjekivala su Parizom u čast prvog službenog papina posjeta Francuskoj u gotovo 20 godina. Donald i Melania Trump priredili su svečanu večeru u Bijeloj kući za kineskog predsjednika i njegovu suprugu. Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima bi trebala stići u Prag, gdje sutra kreće u operaciju - Liga nacija. Max Verstappen bio je najbrži na posljednjem treningu uoči Velike nagrade Azerbajdžana koju pratite na RTL-u.

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