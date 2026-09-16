RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 16.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 16.09.2026. Teška prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3. Upozoravamo da bi vas snimke mogle uznemiriti. Trogodišnji dječak koji je preksinoć teško opečen u požaru u stanu u Zadru gdje je ostavljen bez nadzora - i dalje je vitalno ugrožen, ali stabilan. Specijalni sud za Kosovo u Haagu proglasio je bivšeg kosovnog predsjednika Hašima Tačija krivim za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom i osudio ga na 25 godina zatvora. Predsjednica Europske komisije Ursula podnijela je Europskom parlamentu izvještaj o stanju Unije i predstavila plan za snažniju i neovisniju Europu. Nastavljeno je suđenje bivšem ministru Darku Horvatu, poznatom zbog 'afere po babi i stričevima'. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je novu analizu vode iz javne vodo-opskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga. Nakon 20 godina obnovljen je hitni bolnički prijam KBC-a Zagreb. Otvorene su dvije obnovljene zgrade zagrebačkog Pravnog fakulteta koje su bile oštećene u potresu prije šest godina. U Vinkovcima nalet automobila na dječaka na električnom romobilu i to pred osnovnom školom. Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Na neutralnom terenu u Bukureštu. Rijeka danas otvara svoju kup-sezonu. U šesnaestini finala Hrvatskog kupa gostuje kod Vrbovca.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska