RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 16.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 16.09.2026. RTL u posjedu uznemirujuće snimke - vozio u suprotnom smjeru i skrivio tešku prometnu nesreću na zagrebačkoj obilaznici. Jedna osoba poginula. Bivši kosovski predsjednik u Hagu proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za Srbijom. Osuđen na 25 godina zatvora. Von der Leyen održala govor i pozvala Kanadu da postane pridružena članica. Najavila zabranu društvenih mreža mlađima od 13 godina. RTL kod Hal Sitija sa Sergejem Jakirovićem - kako je gotovo nepoznati klub postao hit najjače nogometne lige na svijetu?Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska