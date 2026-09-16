RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 16.09.2026.

RTL Direkt ,
Teme dana 16.09.2026. Tko ili što su mucice, kako je premijer nazvao Ivanu Kekin: i kako smo došli do toga da se političari nazivaju neurotičarkama, budalama i panjinama. Crno toksično jezero usred Zagreba: bili smo na Savici gdje se već 60 godina gomila opasni otpad. Izgubio je 150 tisuća followera, ostavile su ga i predgrupe i bend: kako je politika uništila turneju Eda Sheerana. Zbogom sunce, stiže grmljavina. Europa zabranjuje društvene mreže mlađima od 13 godina. Kim Kardashian dobila 1 euro odštete zbog pljačke. Zaboravite Tursku i presađivanje. Stižu tablete protiv ćelavosti. Je li to spas za 41% Hrvata?Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska