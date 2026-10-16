RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 16.10.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 16.10.2026. Počela su uhićenja u Splitu zbog skandaloznih i sramotnih uzvika navijača Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Prizore s Poljuda i oko Poljuda komentirali su se i u Saboru odakle su stigle osude na navijačkih izgreda u Splitu. U utorak nas vjerojatno čeka nova promjena cijena goriva. Dio vozača bit će zadovoljan, dio ne. Ukrajina može računati na Europu- poruke su to iz Brisela, na sastanku čelnika Unije gdje je stigao i ukrajinski predsjednik. Crna Gora treba prionuti razgovorima s Hrvatskom, otvorena pitanja su rješiva. U Hrvatskoj su već prijavljena 122 slučaja gripe, a ove se godine pojavila ranije nego inače. Čak 2400 krivotvorenih Mercedesa zaplijenjeno je u talijanskoj luci Genova. Mužjaci morskih kornjača uskoro bi mogli postati prava rijetkost. Incidenti u Splitu donekle su zasjenili veliku večer hrvatskih klubova u Europi. Na Poljudu je pao nizozemski velikan Ajax, Dinamo je u dramatičnoj završnici slomio otpor belgijskog Anderlechta i slavio s 1:0 u drugom kolu Europske lige.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska