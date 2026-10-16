Stanje nacije - Sezona 26 - 14. epizoda

Stanje nacije ,
Stanje nacije nikad nije bilo gore pa ćemo večeras pokušati utjecati pozitivno: biti ćemo uključivi, pitomi, koncilijantni, kulturni i tolerantni. Baš onako kako nas primjerice uči saborska zastupnica HDZ-a gđa Majda Burić.Prikaži više
Sezona 26Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Država: Hrvatska
Sezona 5Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 4Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 3Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 2Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 1Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
28:02
16.10.2026.
Stanje nacije nikad nije bilo gore pa ćemo večeras pokušati utjecati pozitivno: biti ćemo uključivi, pitomi, koncilijantni, kulturni i tolerantni. Baš onako kako nas primjerice uči saborska zastupnica HDZ-a gđa Majda Burić.
36:34
Stanje nacije 09.10.2026.
Evo nas u 121. epizodi Stanja nacije u kojoj vas čekaju čudotvorna iscjeljenja, crkvena propovijed, javljanje iz Ozne, Miroslav Kutle i spaljena Srbija. Nadrealno i bremenito čudima , kakva stvarnost već i jest.
29:26
Stanje nacije 02.10.2026.
dobrodošli u 120-tu emisiju Stanja nacije. Točno toliko, 120 godina, doživio je i Mojsije u potrazi za Obećanom zemljom. Umro je kad ju je vidio a i nama se čini da nećemo dugo jer ako ovo nije obećana zemlja ne znam što je. Pazite sad - Hrvati su preuzeli vlast u Srbiji, Zagreb je riješio svoje prometne probleme, sidrene cijene su digle sidro, u Križevcima je počeo Krexit, a Zvone Boban se navukao na stihove Dobriše Cesarića. Stanje nacije kakvo se samo poželjeti može.
34:57
Stanje nacije 25.09.2026.
Teme dana 25.09.2026. Iza nas je još jedan divan tjedan u kojem smo dobili sidrene cijene a jedna žena je umjesto 6 godina dobila samo 6 mjeseci zatvora. Istodobno su u splitskoj zračnoj luci uhićeni kralj Trpimir i knez Ladislav a Uskok je u potrazi za Vedranom Pavlekom ušao u Hrvatski nogometni savez. Ministar Šušnjar se osvjedočio da benzin nije tako skup kako se ljudi žale a njegova stranka je zatražila osnivanje Teškaških renđera koje bi vodio Ćipe Norris. Ako vam to nije dosta treba reći i da je ovog tjedna počela škloa. Pa krenimo.
29:57
Stanje nacije 18.09.2026.
'Stanje nacije' vraća se na s novim epizodama nagrađivane satirično-informativne emisije koju vodi Zoran Šprajc. U svom prepoznatljivom stilu emisija donosi drugačiji pogled na aktualne društvene teme, spajajući ozbiljnu analizu, britku satiru i humorističan komentar događaja koji obilježavaju svakodnevicu. Uz dobro poznate rubrike poput „Vijesti iz povijesti“ i „Vijesti iz budućnosti“, gledatelje očekuju i komentari Borne Sora, stručnjaka za sve teme svijeta, kao i nova lica u ekipi. 'Stanje nacije' i dalje donosi jedinstven spoj informiranja i satire, pružajući pogled na aktualnosti iz potpuno drugačije perspektive.