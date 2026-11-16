RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 16.11.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 16.11.2026. Privremena ravnateljica Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru prvi se put obratila javnosti. Dobre vijesti za vozače, od ponoći stiže novo pojeftinjenje goriva. Prva generacija od 27 civilnih ročnika završila je tromjesečno osposobljavanje. Papa Lav XIV. nastavlja svoje putovanje po Peruu. Ukrajina dronovima napala jug Rusije i Krimski most, zbog čega je promet njime bio ograničen.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Država: Hrvatska