RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 17.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 17.09.2026. Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjaka zbog sumnje u spolnu zlouporabu djece mlađeg od 15 godina. Policija je objavila detalje jučerašnje teške prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade osvrnuo se na slučaj 37 tisuća tona ilegalnog otpada u Gospiću, koji je bio glavna tema i saborskog aktualnog prijepodneva. RTL Danas prvi je donio i priču o ilegalnom otpadu u Otoku kod Vinkovaca. Europa i Kanada su zajedno jače- rekao je to kanadski premijer Mark Carney u govoru pred Europskim parlamentom u Strasbourgu. Najmanje 18 osoba ozlijeđeno je u novom napadu Rusije na Ukrajinu. Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje u diplomatskoj berbi kojoj je domaćin grad Jastrebarsko. U Hrvatsku je stigla najavljena promjena vremena, a snažno nevrijeme zahvatilo je Istru. Nakon velikog požara koji je zahvatio Brač, DVD Milna pokrenuo je akciju prikupljanja pomoći za nabavu opreme uništene tijekom borbe s vatrenom stihijom. Završena je obnova dviju zgrada kampusa Fakulteta elektronike i računarstva u Zagrebu. Nakon dvije godine radova i više od 70 milijuna uloženih eura. Povodom obilježavanja 35. obljetnice oslobođenja virovitičke vojarne otvoren je postav borbenog zrakoplova MiG-21. Blijeda predstava Modrih u Bukureštu. Odigrali su bez pogodaka protiv izraelskog prvaka Hapoela na otvaranju Europske lige. A hrvatski rukometni prvak bio je sinoć na korak do velikog iznenađenja u Ligi prvaka.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska