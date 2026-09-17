RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 17.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 17.09.2026. Zavod za javno zdravstvo objavio rezultate testiranja hrane u Gospiću! Što je pronađeno u 32 uzorka? Karlovačka policija uhitila trenera borilačkih sportova zbog sumnje u spolono zlostavljanja dvoje djece. Određen mu istražni zatvor. Kanadski premijer u Strazburu pozdravio pridruženo članstvo EU. Trump se ljuti i prijeti odmazdom carinama. Objavljene uznemirujuće snimke iz Slovenije - policajac gušio čovjeka koji je umro tri dana poslije. Sudi se šestorici policajaca. Pokrenuta akcija za pomoć DVD-u Milna i nabavu opreme uništene u požaru. Jakir manija u Halu! Donosimo reportažu iz engleskog grada gdje navijači sanjaju Ligu prvaka.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska