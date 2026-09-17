RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 17.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 17.09.2026. Stigli rezultati novih analiza hrane i vode iz Gospića! Zbog otpada prvi sastanak znanstvenog savjeta - gost šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Zbog sumnji u spolno zlostavljanje djece uhićen karlovački trener borilačkih sportova. Doznajemo - 35 osuđenih pedofila radi za opće dobro. Za RTL govori pravobraniteljica za djecu. Objavljene snimke intervencije u centru Ljubljane - policajac gušio čovjeka koji je umro tri dana poslije. Kanadski premijer u Europskom parlamentu. Trump zbog pozivnice u Europsku uniju prijeti odmazdom carinama. Stotine zatvorenika i policajaca trčale zajedno na zagrebačkom Bundeku, na cilj stigli s ministrom. Dinamo razočarao na početku europske sezone - u RTL Sportu analiza remija u Bukureštu.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska