RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 17.09.2026.

RTL Direkt ,
Teme dana 17.09.2026. Od Indonezije do Portugala: nestašice goriva, prosvjedi i par nepar vožnja. U Hrvatskoj bi litra dizela mogla poskupjeti čak 11 centi. U kampanju su krenuli sa Severininom pjesmom, za Direkt kažu da će osloboditi Srbiju: razgovarali smo sa studentima koji izlaze na izbore. Pijavice u Istri, poplave u Španjolskoj. Uhićen poštar iz Čapljine koji je pobjegao na Tajland s mirovinama. U Jadranu ulovljena napuhača: riba čije je meso 1000 puta otrovnije od cijanida. MOLIM? U Japanu živi 100 tisuća stogodišnjaka: raspitali smo se kako doživjeti stotu. Je li opravdan strah od toga da će nas AI ubiti? Gost Direkta Dragan Petric.Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska