RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 17.11.2026. Poslijepodne će u tužiteljstvu biti ispitano četvero djelatnika bolnice Sv. Ivan na zagrebačkom Jankomiru koji su uhićeni jučer. Hrvatska uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Koliko je što poskupjelo, od danas bi trebalo biti vidljivije i na policama trgovina. U Poznanovcu kreće sanacija više od 13 tisuća tona otpada. U Srbiji se srušio vojni zrakoplov MIG-29 pri čemu je poginuo pilot Vojske Srbije. Papa Lav XIV. zasad ne planira ukIdati obvezu celibata za katoličke svećenike. Nizozemska nogometna reprezentacija sinoć je pretrpjela najteži poraz u svojoj povijesti.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Država: Hrvatska