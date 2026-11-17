RTL Danas 01.11.2026.

Teme dana 01.11.2026. Blagdan je Svih svetaca Katoličke crkve, koji se, budući da je državni blagdan, tradicionalno koristi i za posjet grobljima uoči sutrašnjeg Dušnog dana. Hrvatska se oprašta od velikana hrvatske glazbe, Mate Miše Kovača koji nas je jučer napustio u 86-oj godini. U Novom Sadu se obilježava druga godišnjica pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek obnovljenom željezničkom kolodvoru. Frankfurt je i dalje pod policijskom opsadom. Nakon prosvjeda mladih, ulice su se pretvorile u poprište nereda, a na meti su se našle i trgovine. Dramatične scene stižu iz Švicarske, gdje su nasilni prosvjedi završili sukobima s policijom, paljenjem barikada i uništavanjem imovine. Bugarska danas bira predsjednika. Papa Lav 14-ti na svetkovinu Svih svetih predvodio je tradicionalni Angelus s vjernicima okupljenima na Trgu svetog Petra. A sa svoje dužnosti trenera zagrebačkog Dinama danas odlazi Mario Kovačević. Tri godine čekao je Ferarijev Lewis Hamilton prvu startnu poziciju s koje kreće večeras na Velikoj nagradi Meksika uz izravan prijenos na RTL-u.

Dostupno još 14 dana