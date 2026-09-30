RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - 261. epizoda

RTL Danas u 13:30 ,
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska