RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 18.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 18.09.2026. NOVI NALAZI U dva bunara u Gospiću pronađene vječne kemikalije - voda iz slavine i dalje sigurna za piće. DIZEL SKUPLJI NEGO IKAD? Čeka nas novo poskupljenje goriva - dizel bi mogao oboriti rekorde u Hrvatskoj. AVIONSKA NESREĆA Pao mali zrakoplov kod Vinkovaca - pilot poginuo. EMOTIVNI SUSRET Hrabri profesor posjetio ozlijeđenog učenika u KBC-u Zagreb - on se dobro oporavlja. ZET U ŠTRAJKU? Zagrebu prijeti paraliza javnog gradskog prijevoza - radnici ZET-a najavili štrajk.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska