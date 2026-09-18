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Stanje nacije ,

Sezona 26 Epizoda 10

'Stanje nacije' vraća se na s novim epizodama nagrađivane satirično-informativne emisije koju vodi Zoran Šprajc. U svom prepoznatljivom stilu emisija donosi drugačiji pogled na aktualne društvene teme, spajajući ozbiljnu analizu, britku satiru i humorističan komentar događaja koji obilježavaju svakodnevicu. Uz dobro poznate rubrike poput „Vijesti iz povijesti“ i „Vijesti iz budućnosti“, gledatelje očekuju i komentari Borne Sora, stručnjaka za sve teme svijeta, kao i nova lica u ekipi. 'Stanje nacije' i dalje donosi jedinstven spoj informiranja i satire, pružajući pogled na aktualnosti iz potpuno drugačije perspektive.

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  • Sezona 26

  • Sezona 5

  • Sezona 4

  • Sezona 3

  • Sezona 2

  • Sezona 1