Stanje nacije ,
'Stanje nacije' vraća se na s novim epizodama nagrađivane satirično-informativne emisije koju vodi Zoran Šprajc. U svom prepoznatljivom stilu emisija donosi drugačiji pogled na aktualne društvene teme, spajajući ozbiljnu analizu, britku satiru i humorističan komentar događaja koji obilježavaju svakodnevicu. Uz dobro poznate rubrike poput „Vijesti iz povijesti“ i „Vijesti iz budućnosti“, gledatelje očekuju i komentari Borne Sora, stručnjaka za sve teme svijeta, kao i nova lica u ekipi. 'Stanje nacije' i dalje donosi jedinstven spoj informiranja i satire, pružajući pogled na aktualnosti iz potpuno drugačije perspektive.Prikaži više
Sezona 26Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Država: Hrvatska
Sezona 5Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 4Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 3Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 2Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 1Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska