Stanje nacije 25.09.2026.

Teme dana 25.09.2026. Iza nas je još jedan divan tjedan u kojem smo dobili sidrene cijene a jedna žena je umjesto 6 godina dobila samo 6 mjeseci zatvora. Istodobno su u splitskoj zračnoj luci uhićeni kralj Trpimir i knez Ladislav a Uskok je u potrazi za Vedranom Pavlekom ušao u Hrvatski nogometni savez. Ministar Šušnjar se osvjedočio da benzin nije tako skup kako se ljudi žale a njegova stranka je zatražila osnivanje Teškaških renđera koje bi vodio Ćipe Norris. Ako vam to nije dosta treba reći i da je ovog tjedna počela škloa. Pa krenimo.