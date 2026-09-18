RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 18.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 18.09.2026. POGINUO PILOT Pilot poginuo u padu letjelice kod Vinkovaca. Imao je sve potrebne dozvole. Otkrivamo - što je prethodilo nesreći, i koliko ih je dosad zabilježeno u Hrvatskoj? PRONAĐENE "VJEČNE KEMIKALIJE" Nova analiza bunara u Lici potvrdila - vječne kemikalije dospjele u podzemne vode! Voda u slavinama i dalje ispravna! DIZEL SKUPLJI NEGO IKADA Dizel najskuplji u hrvatskoj povijesti. Čeka se zatvaranje burzi i intervencija Vlade. RTL Danas otkriva koliko od svake litre goriva uzima država. NOVO ISTICANJE CIJENA Jedan proizvod - tri cijene. Nova pravila za trgovce. Obrtnici bijesni, traže ukidanje odluke. Vlada poručuje: Kupci će lakše razotkriti poskupljenja. ZAGREBU PRIJETI PARALIZA Veliki udar na Tomaševića! Sindikati Holdinga i ZET-a najavljuju štrajk zbog plaća. U tijeku izjašnjavanje članstva. EMOTIVAN SUSRET Profesor koji je zaustavio napadača u zagrebačkoj srednjoj školi - u bolnici posjetio ranjenog dječaka. PROTIVNICI OBJAVILI POPISE Što čeka Hrvatsku u Ligi nacija? Englezi i Španjolci objavili popise igrača.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska