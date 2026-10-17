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RTL Danas u 16:30 ,

Sezona 26 Epizoda 290

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.

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  • Sezona 26

11:27
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - 290. epizoda

18.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
26:19
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 16.10.2026.

RTL Danas 16.10.2026.

Teme dana 16.10.2026. UHIĆENJA U SPLITU Troje uhićenih u Splitu nakon antisemitskog skandiranja u Torcidinom korteu. Policija identificirala još osoba, u tijeku su potrage. OSUDE SRAMOTNOG PONAŠANJA Od HNS-a do državnog vrha - pljušte osude sramotnog ponašanja dijela navijača u Splitu. PRVE FOTOGRAFIJE Vatikan objavio prve fotografije pape Lava nakon operacije raka pluća. Slavio misu u bolnici. NOVE CIJENE Doznajemo nove cijene goriva. Benzin bi mogao pojeftiniti, a dizel poskupjeti. NOGOMETNA VEČER ZA PAMĆENJE Na Poljudu pao nizozemski Ajax, Dinamo pobijedio belgijski Anderleht. Bijelima prijeti velika kazna UEFE.
Dostupno još 28 dana
26:36
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 15.10.2026.

RTL Danas 15.10.2026.

Teme dana 15.10.2026. SMAŽIL KRIV ZA UBOJSTVO Bivšem policajcu 15 godina za ubojstvo studentice Mihaele. Sud zaključio - nije bilo izravne namjere. DOGAĐAJ VISOKOG RIZIKA Uživo iz Splita uoči utakmice Hajduk - Ajax. Policija već danima provodi pojačane mjere sigurnosti, sinoć na rivi razdvojili 500 navijača oba kluba koji su planirali sukob. CIOS SE POVLAČI Nakon što je USKOK proširio istragu, tvrtka CEZAR iz CIOS grupe Petra Pripuza povlači se iz posla uklanjanja ilegalno odloženog otpada u Gospiću. VELIKO PRIZNANJE RTL Danas prva redakcija informativnog programa nagrađena Oskarom sigurnosti.
Dostupno još 27 dana
25:07
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 14.10.2026.

RTL Danas 14.10.2026.

Teme dana 14.10.2026. PAPA SE OPORAVLJA Papa se oporavlja nakon operacije raka pluća. Čeka se provjera je li karcinom metastazirao. NASTAVAK POLEMIKE Nakon sjednice o opozivu nastavljaju se napadi oporbe. Premijer odbacio političku odgovornost za opasni otpad u Lici. NOVI ZAKON Električni romobili moraju na registraciju! Roditeljima kazne i do 3 tisuće eura ako djeci mlađoj od 14 daju da voze. PETA ŽRTVA POŽARA U Splitskoj bolnici premila peta žrtva požara, koji je ovog ljeta planuo u Omišu i Lokvi Rogoznici. ZBOGOM, BARE! U Vinkovcima na posljednji počinak ispraćen Goran Bare. USPJEH IVANA LEKE Uspjeh karijere hrvatskog trenera. Ivan Leko s Klub Brugge porazio Inter usred Milana.
Dostupno još 26 dana
26:40
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 13.10.2026.

RTL Danas 13.10.2026.

Teme dana 13.10.2026. ŽESTOKA RASPRAVA U SABORU Premijer o Stanju nacije, oporba o njegovu opozivu. Uvrede, Izlaženje iz sabornice i rijetko viđen Plenković. POREZ NA MAKSIMUM Zagreb diže porez na prazne i turističke stanove 60 posto, a ministar graditeljstva poručuje: prihod Usmjerite u niži porez na dohodak i veće plaće. PAPA NA OPERACIJI Papa stigao u rimsku bolnicu - dočekali ga vjernici - operacija pluća već danas. HAKERI UKLJUČILI GRIJANJE Hakeri zagrijali hladnjake stotina francuskih trgovina na +50 - tone hrane završile u smeću. BEZ VOZAČA ZA VOLANOM Vozili smo se robotaksijem bez vozača - kada će biti dostupan na poziv građana?
Dostupno još 25 dana
28:38
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 12.10.2026.

RTL Danas 12.10.2026.

Teme dana 12.10.2026. UMJESTO PRIMIRJA NAPAD Putin ohrabren sporazumom s Trumpom o dizelu. Rusija pogodila elektranu u Ukrajini. Europa pojačala sankcije Putinu. UHIĆENJA ZBOG DUHANA Zapljena duhana u Dalmaciji i Zagrebu. Uhićeno više osoba u USKOKOVOJ Akciji na području Splita, Kaštela i Zagreba. SALMONELA U RAJČICAMA Epidemija salmonele u Italiji. Stotine oboljelih nakon konzumacije rajčica. STUDENTI ŽELE BOLJU HRANU Studenti se žale na lošu prehranu u menzama. Traže kvalitetnije namirnice. MOLITVA ZA PAPU Katolici mole za Papin što skoriji oporavak. Još se ne znaju detalji operacije u rimskoj bolnici. MEDVJEDI NAPADAJU Medvjedi napadaju seljane u Sibiru. 22 ljudi usmrtile medvjeđe šape.
Dostupno još 24 dana
12:48
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - 284. epizoda

11.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
Dostupno još 23 dana
11:57
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 10.10.2026.

RTL Danas 10.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
Dostupno još 22 dana
25:03
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 09.10.2026.

RTL Danas 09.10.2026.

Teme dana 09.10.2026. NOVA UHIĆENJA Šire se afere s otpadom - uhićeno pet osoba u četiri grada, među njima poznati zagrebački zlatar i član uprave tvrtke CEZAR iz CIOS grupe, koja bi trebala sanirati otpad u Gospiću. UBOJICA STUDENTICE Bivši policajac Marko Smažil priznao odgovornost za ubojstvo studentice Mihaele Berak ali tvrdi: nisam je imao namjeru ubiti. ZBOGOM, BARE! Goran Bare, legendarni hrvatski glazbenik i frontmen grupe Majke, preminuo je u 62. godini. NOBEL ZA MIR Ni Trump, ni papa Lav - Nobelova nagrada za mir dodijeljena južnoafričkoj pravnici. DOBRA STRANA DANA Vlasnica mu je otišla u starački dom, a on je ostao bez doma - nakon priloga u RTL-u Danas pas Arči je udomljen. Vozači Formule 1 odradili trening u sklopu velike nagrade Singapura. Kvalifikacije za sprint utrku prvi put održane na stazi Marina Bay.
Dostupno još 21 dana
23:49
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 08.10.2026.

RTL Danas 08.10.2026.

Teme dana 08.10.2026. ISTRAŽITELJI U AKCIJI USKOK i policija u pretragama u Čepinu. Na meti načelnik općine i poduzetnici. Pretražen stan bivšeg Vatrenog. PROTIVI SE IZRUČENJU Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjevernog tok protivi se izručenju Njemačkoj. SUĐENJE MONSTRUMU Na suđenju Srđanu Mlađanu ispitana tri nova svjedoka. Andrija Jarak će svjedočiti u studenom. NOVI SUSTAV NAPLATE Umjesto naplatnih kućica uskoro portali za naplatu cestarine. Provjerili smo u kojoj je fazi projekt. DIM PRIJETI UTRCI Vikend u znaku formule i velike Nagrade Singapura. Hoće li dim s požarišta u Indoneziji utjecati na vozače?
Dostupno još 20 dana
27:15
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 07.10.2026.

RTL Danas 07.10.2026.

Teme dana 07.10.2026. SANIRANJE OTPADA Stigla folija za pokrivanje opasnog otpada u Gospiću, građani se žale na prašinu i smrad. GRAĐANI NEGODUJU Na smrad se žale i u Zagrebu. Što je uzrok - čekamo odgovor institucija. MEDITERANSKI SUMMIT Meloni i Makron u Splitu - uživo o zaključcima samita. PUTINOV ROĐENDAN Rusi žestoko napali Ukrajinu na rođendan Vladimira Putina - Zelenski mu poslao ironičnu poruku. OPORAVAK VATRENIH Vatreni na Poljudu poveli protiv svjetskih prvaka Španjolske pa izgubili s igračem manje. BOŽIĆ U LISTOPADU Ljubljana već počela ukrašavati grad božićnim ukrasima.
Dostupno još 19 dana
26:56
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 06.10.2026.

RTL Danas 06.10.2026.

Teme dana 06.10.2026. VEČER ODLUKE Večer odluke protiv Španjolske. Slaven Bilić i Vatreni pred najvećim izazovom dosad. Mogu li se iskupiti nakon sramote protiv Engleske. DRŽAVNICI STIŽU U SPLIT U Split stiže i politička elita Europske unije. Počinje summit Mediteranskih zemalja. UPUTE RODITELJIMA Nakon povlačenja BCG cjepiva, Zavod za javno zdravstvo objavio upute roditeljima. VRHUNAC PROSVJEDA Vrhunac prosvjeda u Francuskoj. Srednjoškolcima se priključili roditelji i nastavnici, te nekoliko sindikata. 2000 škola u blokadi. SLIKOVNICE ZA KLAIĆEVU Osmjeh za najmlađe pacijente. Mamut Jura, maskota Dječje bolnice Klaićeva, kroz jedinstvenu slikovnicu, hrabri i uveseljava djecu.
Dostupno još 18 dana
24:00
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 05.10.2026.

RTL Danas 05.10.2026.

Teme dana 05.10.2026. SANACIJA OTPADA IZ LIKE Počelo Uklanjanja neopasnog otpada iz Gospića i privremeno prekrivanje zakopanog. PRITISAK ZBOG MALIH PLAĆA Novi bunt - sindikati obrazovanja traže pregovore o povišicama. Kako im odgovara Vlada. NOVE CIJENE GORIVA Od ponoći jeftiniji benzin i dizel - ministar gospodarstva razrađuje mOdel dnevnog formiranja cijena goriva. NOVO LICE POLITIKE Darijana FIlipović - Nova liderica Hrvata u BIH. Što se mijenja njezinim dolaskom u Predsjendištvo? PROSVJEDI IZMAKNULI KONTROLI Gotovo 500 škola zatvoreno, tisuće maloljetnika privedene - u Francuskoj novi val učeničkih prosvjeda.
Dostupno još 17 dana
12:49
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 04.10.2026.

RTL Danas 04.10.2026.

Teme dana 04.10.2026. Hrvatska nogometna reprezentacija i izbornik Slaven Bilić doživjeli su sinoć najteži i najneugodniji poraz u hrvatskoj povijesti. Engleska je slavila rezultatom 7:0 na Rujevici. U Bosni i Hercegovini više od 3 milijuna i 400 tisuća građana s pravom glasa izlazi na birališta. Ministar Davor Božinović ponovio je i pojasnio svoju jučerašnju izjavu za RTL o tome tko je znao za otpad u Gospiću. Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su diljem Španjolske zbog sve teže stambene krize. Ruski dron jutros je pogodio Sjeverni most u Kijevu u trenutku dok je u grad stizao njemački kancelar Friedrich Merz. Tisuće vjernika danas se okupilo u Mariji Bistrici gdje je održano 34.-to Nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja. Stoljetna tradicija u čast mladog vina. Održava se Kastavska Bela nedeja. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je Velike nagrade Bahreina.
Dostupno još 17 dana
13:23
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 03.10.2026.

RTL Danas 03.10.2026.

Teme dana 03.20.2026. U centru Zagreba - prava pomama za ličkim krumpirom. Nakon što je otkriveno kako je Sigurnosno obavještajna agencija još 2022-e imala informacije o sumnjama u nezakonito odlaganje otpada u Gospiću - još je nejasno kome je od nadležnih institucija to i proslijedila i zašto kamioni nisu zaustavljeni nakon te informacije. Eurozastupnik Gordan Bosanac pozvao je Ministarstvo zdravstva da zbog problema s PEFASOM pokrene nacionalno testiranje - što su oni ranije odbili. Medalje za angažman u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni dobila su 53 pripadnika 855. protupožarne eskadrile. U Gornjim Jamama kod Gline podignuto je novo spomen-obilježje u znak sjećanja na mještane toga kraja ubijene 1991. u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku. U Bosni i Hercegovini traje izborna šutnja. Katastrofalne poplave u Španjolskoj - poginula je starija žena, a spasioci su iz ugroženih domova izvukli oko 90 ljudi. U Španjolskoj su na ulicama i tisuće ljudi danima zbog stambene krize, a došlo je i do sukoba s policijom. Diljem Hrvatske obilježava se Dan ružičaste vrpce. Max Verstappen krenut će s prve startne pozicije na Velikoj nagradi Bahreina koja se sutra vozi na Sepangu u Maleziji.
Dostupno još 15 dana
26:36
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 02.10.2026.

RTL Danas 02.10.2026.

Teme dana 02.10.2026. ANUŠIĆ: ZAUSTAVITE SRBIJU! Ministar Anušić prozvao Srbiju zbog gomilanja naoružanja. Vrijeme je da Europa intervenira. PUTOVANJE I ČAŠĆENJE SDP-ova europarlamentarka povela i častila članove obitelji u Strasbourg. Predstavila ih kao stručnjake. Brani se administrativnom pogreškom. INFLACIJA I DALJE RASTE Inflacija u Hrvatskoj nezaustavljivo raste. U rujnu 4.7% Dobra vijest: od utorka ipak jeftinije gorivo. KAOS U FRANCUSKOJ Radikalno nezadovoljstvo francuskih srednjoškolaca. Paljenjem i demoliranjem protiv loših uvjeta! Više od 2 tisuće uhićenih. FORMULA NA RTL-u Vikend u znaku Velike Nagrade Bahreina! Održana dva treninga. Najbrži Verstappen i Leclerc.
Dostupno još 14 dana
23:22
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 01.10.2026.

RTL Danas 01.10.2026.

Teme dana 01.10.2026. ŠTO JE SOA ZNALA? Zastupnicima Oduzeti mobiteli uoči rasprave o opasnom otpadu u LIci, pa doznali: SOA sve znala i prije. PREŽIVJELA POGUBLJENJE OSuđena je na smrt, primila dvije smrtonosne injekcije i preživjela - što nakon neuspjelog pogubljenja u Tenesiju? ---------------- NOVI POLJUD Burna rasprava u Splitu zbog Poljuda - gradonačelnik opet spominje referendum. DIO FRANCUSKE BLOKIRAN Prosvjedi srednjoškolaca diljem Francuske izmaknuli kontroli: više stotina privedenih i Ozlijeđenih. LIGA NACIJA BEZ RONALDA Hrvatska u Rijeci brusi formu za Englesku, a Portugal ostao bez najveće zvijezde. Ronaldo napustio pripreme u Kopenhagenu. OSLUŠKIVANJE KOPAČKOG RITA Zatvorite oči i osluškujte. Ovako se čuje Kopački rit - donosimo rezultate trogodišnjeg projekta.
Dostupno još 13 dana
25:25
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - 273. epizoda

30.09.2026.

Teme dana 30.09.2026. "ŠTRAJK JE NEZAKONIT" Sud odlučio: štrajk u Zagrebu je nezakonit. Sindikati pozvali radnike da se vrate na posao te najavili žalbe i nastavak pravne borbe. RAD DORH-a U 2025. Glavni državni odvjetnik Saboru predstavio rad u prošloj godini - na udaru oporbe zbog otpada u Gospiću. NOVA PRAVILA NA MATURI Od iduće godine maturanti neće morati pisati esej o književnom djelu nego o svakodnevnom životu - umanjuju se kazne za varanje mobitelima. NOVI MAKSI(NE)MIR Stigle žalbe komisiji za javnu nabavu zbog novog Dinamova stadiona. Vlada i Grad traže način kako udovoljiti nezadovoljnim navijačima i javnosti koji su protiv pobjednika natječaja.
Dostupno još 12 dana
24:30
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 29.09.2026.

RTL Danas 29.09.2026.

Teme dana 29.09.2026. ŠTRAJK IDE DALJE Sud odbio zabraniti štrajk u Zagrebu. Otpad se i dalje ne odvozi, u prometu bila tek 2 tramvaja i 2 autobusa. ŠEF DORH-a O ILEGALNOM OTPADU Na saborskom Odboru za pravosuđe Ivan Turudić otkrio: optužnica za ilegalni otpad u Lici moguća za dva tjedna. ODGOĐENE SIDRENE CIJENE Vlada na sjednici produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne cijene i objavi cjenika proizvoda. AI I PAPA LAV Open AI otkazao objavu novog modela umjetne inteligencije koji samostalno rješava složenije zadatke. O AI-u se oglasio papa Lav. WELLOVAR U BJELOVARU Geotermalni park s pet unutarnjih i pet vanjskih bazena i saunama - kod Bjelovara otvorene najveće i najmodernije toplice u Hrvatskoj.
Dostupno još 11 dana
22:26
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 28.09.2026.

RTL Danas 28.09.2026.

Teme dana 27.09.2026. ŠTRAJK IDE DALJE Zagrebački javni prijevoz i odvoz otpada stali. Većina radnika gradskih službi u štrajku, osim dva tramvaja i jednog autobusa. "NEODGOVORNO I BEZ PRESEDANA" Promet gradom bez kolapsa. Sindikati ne odustaju, gradonačelnik Tomašević ih proziva. Što će reći sud? NOVE CIJENE Vlada odlučila: Dizel pojeftinjuje 6, benzin skuplji 2 centa. VUČIĆ PODNIO OSTAVKU Vučić podnio ostavku i napustio predsjedničku palaču. Sada se nada premijerskoj fotelji. PONIŠTAVA SE NATJEČAJ? Plenković nezadovoljan projektom novog stadiona na Maksimiru. Poručio: treba vidjeti može li se natječaj poništiti.
Dostupno još 10 dana
11:48
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 27.09.2026.

RTL Danas 27.09.2026.

Teme dana 27.09.2026. Zagreb se sutra budi u prometnom i komunalnom kaosu. Ako, se nešto ne promijeni u idućim satima, u 3 i 30 počinje najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Šestero ljudi ozlijeđeno je sinoć na stadionu Kantrida kada je nakon prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina nakon aktivacije, sumnja se, topovskog udara na tribinama. Prvi puta od kada je predstavljen i izazvao val kritika - o novom Maksimiru oglasili su se Dinamovi navijači. Pet muškaraca uhićeno je zbog sumnje da su pripremali teroristički napad u blizini britanske zračne baze RAF Fairford. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov optužio je Europu da blokira mirno rješenje ukrajinske krize tijekom obraćanja Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Papa Lav 14-ti nastavio je svoj posjet Francuskoj u jednom od najpoznatijih marijanskih svetišta Lurdu. Red Bull Showrun je završen, a Ulica grada Vukovara danas je na nekoliko sati postala pozornica kakvu Zagreb još nije vidio. Ako ste ju propustili - Nikolina Matošević donosi atmosferu. U Zagrebu se održava Festival mentalnog zdravlja djece i mladih pod nazivom NUTRA. U Osijeku utrka "Znak zdravlja", s ciljem podizanja svijesti o izazovima s kojima se svakodnevno susreću gluhe i nagluhe osobe. Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Češku u prvom kolu Lige nacija. Novi/stari izbornik Slaven Bilić.
Dostupno još 10 dana
10:36
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 26.09.2026.

RTL Danas 26.09.2026.

Teme dana 26.09.2026. et života Izgubljeno je u rijeci Kupi na granici sa Slovenijom. Tomo Horvatinčić očekuje odluku suca istrage Županijskog suda u Zagrebu o određivanju jednomjesečnog istražnog zatvora, što je zatražilo Državno odvjetništvo. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije se Odazvao pozivu sindikata ZETA i Holdinga na pregovore o plaćama. Prosvjedovalo se ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun s porukom "Idi ća". Više od stotinu mještana Tisnoga na otoku Murteru prosvjedovalo protiv sumještanina zbog ugrožavanja okoliša odlaganjem građevinskog otpada i fekalnih voda. Gotovo milijun vjernika Okupilo se u središtu Pariza, gdje papa Lav 14. predvodi misu, što je vrhunac njegova drugog dana posjeta Francuskoj. U Vukovaru je održana tradicionalna utrka stubama na Vukovarskom vodotornju – Vukovarskih 198. Britanac George Russell u Mercedesu pobjednik je Velike nagrade Azerbajdžana. Zagreb je danas ponovno središte borilačkih sportova - treće izdanje turnira FNC Vikings donosi nam niz zanimljivih MMA obračuna.
Dostupno još 8 dana
26:13
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 25.09.2026.

RTL Danas 25.09.2026.

Teme dana 25.09.2026. 40 GODINA ZATVORA Kristijanu Aleksiću maksimalnih 40 godina zatvora za podmuklo ubojstvo maturanta u Drnišu. NOVE NAGODBE Uz Josipu Pleslić, u aferi Sport i Glazba krivnju je priznalo još sedmero optuženih. ZAGREB PRED ŠTRAJKOM Djelatnici zagrebačkog javnog prijevoza i holdinga u ponedjeljak kreću u štrajk. Gradonačelnik poručuje: nećemo popustiti. NEGATIVNE REAKCIJE Pljušte reakcije na novi izgled Dinamova stadiona - što kažu građani? FORMULA 1 NA RTL-u Kvalifikacije za sutrašnju Veliku nagradu Azerbajdžana. Na treningu najbrži Max Verstappen.
Dostupno još 7 dana
23:42
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 24.09.2026.

RTL Danas 24.09.2026.

Teme dana 24.09.2026. SUĐENJE UBOJICI Kristijan Aleksić priznao krivnju za ubojstvo maturanta u Drnišu, ali nije izrazio žaljenje. Prijeti mu 40 godina zatvora. NOVI DINAMOV STADION Ovako će izgledati novi Dinamov stadion za 35 tisuća gledatelja. Odabrano rješenje talijanske tvrtke. POŽAR ONEČISTIO ZRAK Gorio glomazni otpad u Kukuljanovu, građani dobili upozorenje SRUUK-a. Škole u Bakru i Kostreni zbog lošeg zraka prekinule nastavu. IZMIČE LI AI KONTROLI? Australija istražuje kako je umjetna inteligencija hakirala Vladu. O AI-ju razgovaraju Trump i Shi, šefovi AI giganata pred UN-om poslali upozorenje. Russel najbrži, Antonelli stao zbog kvara na prvom treningu uoči velike nagrade Azerbajdžana.
Dostupno još 6 dana
23:10
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 23.09.2026.

RTL Danas 23.09.2026.

Teme dana 23.09.2026. "CIJENE IZMAKLE KONTROLI" Predsjednik Milanović upozorio da su poskupljenja izmaknula kontroli - odgovorio mu ministar gospodarstva. OŠTRO PREMA SRBIJI Premijer Plenković u UN-u kritizirao Srbiju zbog počasti ratnom zločincu Ratku Mladiću. Macron kritizirao Trumpa i lupao po govornici. POČELA SANACIJA U Gospiću počela sanacija otpada - postavlja se nepropusna folija na 20 tisuća kvadrata. PROPUSTI SUSTAVA Utvrđeni propusti u sustavu socijalnog rada u Slatini i Zadru. "SVAKI RAČUN SE RAČUNA" Proglašeni pobjednici nagradne igre Porezne uprave - slali račune pa osvojili tisuće eura. Igra se nastavlja. FESTIVAL KNJIGE U SPLITU Otvoren Mediteranski festival knjige u Splitu - što nudi i koje književne zvijezde stižu?
Dostupno još 5 dana
24:04
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 22.09.2026.

RTL Danas 22.09.2026.

Teme dana 23.09.2026. PLAN SANACIJE U Gospiću zakopano i više otpada nego što se mislilo! Vlada obećala - sve će biti gotovo za 13 mjeseci. POBUNA U ZAGORJU Mještani Golubovca protiv otvaranja novog kamenoloma u svom kraju. HRVATSKI VLAK U BERLINU RTL Danas iz Berlina - Končar predstavio napredni hibridni elektrodizelski vlak. DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA Pred sudom cvijeće za tri ubijene žene, u Saboru minuta šutnje. VATRENI U RIJECI Četiri dana do utakmice s Češkom i starta Lige nacija.
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24:21
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 21.09.2026.

RTL Danas 21.09.2026.

Teme dana 21.09.2026. PRIZNALA KRIVNJU Josipa Pleslić priznala zapošljavanje preko veze i namještanje ispita i državnih potpora. Morat će u zatvor i platiti ogroman iznos. REKORDNI DIZEL Vlada potvrdila cijene goriva koje je objavio RTL Danas. Unatoč intervenciji imamo najskuplji dizel u povijesti. - moguće i da se cijene dnevno formiraju. TKO PLAĆA ZBRINJAVANJE? Ministar Ćorić potvrdio - zbrinjavanje gospićkog otpada platit će država. Posao ipak dobio Pripuzov CIOS. SHRVANI RODITELJI Na suđenju za ubojstvo 22-ogodišnje djevojke u Rijeci svjedočili njezini roditelji. USKOK U HNS-U Dok Slaven Bilić okuplja Vatrene uoči Lige nacija, USKOK upao u HNS. Češljaju se sponzorski ugovori.
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9:11
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 20.09.2026.

RTL Danas 20.09.2026.

Teme dana 20.09.2026. Obiteljski izlet kod Bohinja u Sloveniji završio je tragedijom. Otac je poginuo - spašavajući sina. Od utorka nas čeka novo poskupljenje goriva. 10 dana je do uvođenja sidrenih cijena. Trgovci i obrtnici su nezadovoljni zbog novih pravila. Uz aktualnu cijenu proizvoda ili usluge morat će istaknuti i dodatnu cijenu, koja je vrijedila 10. rujna ove godine. Građani Nove Gradiške ponovno su na biralištima - četvrti put u 15 mjeseci. Izbori i u Njemačkoj - gotovo 4 milijuna njemačkih birača danas bira svoju vlast. Majka i njezino dvoje trogodišnje djece poginuli su u kijevskoj regiji kada je ruski dron pogodio njihovu kuću. Dva dana prije objave knjige o princezi Diani, autor i njezin brat Charles Spencer dao je intervju za BBC. Zagreb je ponovno domaćin humanitarnog Terry Fox Runa. Dominik Livaković debitirao je za Barcelonu u pobjedi protiv Seville.
Dostupno još 2 dana
10:06
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 19.09.2026.

RTL Danas 19.09.2026.

Teme dana 19.09.2026. U Našicama prosvjed građana protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića u našičkoj cementari. U Ludbregu prosvjed protiv još jedne mega farme pilića u tamošnjem prigradskom naselju i poduzetničkoj zoni Apatija. SDP i Možemo jutros su predstavili planove za pregovore o programu i ciljevima buduće vlade. Jedna osoba je poginula, a jedna ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći na zagrebačkom Črnomercu. Veliki požar u Parku prirode Blidinje u Bosni i Hercegovini stavljen je pod kontrolu. Postignut je dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda u sporu oko tog otoka. Sustav za internetsko glasanje u Moskvi suočio se s kibernetičkim napadom usred parlamentarnih izbora. U njemačkom gradu Munchenu otvoren je tradicionalni 191.-vi Oktoberfest. Ni kiša nije spriječila brojne posjetitelje da uživaju u otvorenju 12. festivala svjetla Visualis. Prvi popis Zinedinea Zidanea i odmah iznenađenja.
Dostupno još 1 dan
25:26
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 18.09.2026.

RTL Danas 18.09.2026.

Teme dana 18.09.2026. NOVI NALAZI U dva bunara u Gospiću pronađene vječne kemikalije - voda iz slavine i dalje sigurna za piće. DIZEL SKUPLJI NEGO IKAD? Čeka nas novo poskupljenje goriva - dizel bi mogao oboriti rekorde u Hrvatskoj. AVIONSKA NESREĆA Pao mali zrakoplov kod Vinkovaca - pilot poginuo. EMOTIVNI SUSRET Hrabri profesor posjetio ozlijeđenog učenika u KBC-u Zagreb - on se dobro oporavlja. ZET U ŠTRAJKU? Zagrebu prijeti paraliza javnog gradskog prijevoza - radnici ZET-a najavili štrajk.
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