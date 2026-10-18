RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - 291. epizoda

RTL Danas 03.10.2026.

Teme dana 03.20.2026. U centru Zagreba - prava pomama za ličkim krumpirom. Nakon što je otkriveno kako je Sigurnosno obavještajna agencija još 2022-e imala informacije o sumnjama u nezakonito odlaganje otpada u Gospiću - još je nejasno kome je od nadležnih institucija to i proslijedila i zašto kamioni nisu zaustavljeni nakon te informacije. Eurozastupnik Gordan Bosanac pozvao je Ministarstvo zdravstva da zbog problema s PEFASOM pokrene nacionalno testiranje - što su oni ranije odbili. Medalje za angažman u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni dobila su 53 pripadnika 855. protupožarne eskadrile. U Gornjim Jamama kod Gline podignuto je novo spomen-obilježje u znak sjećanja na mještane toga kraja ubijene 1991. u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku. U Bosni i Hercegovini traje izborna šutnja. Katastrofalne poplave u Španjolskoj - poginula je starija žena, a spasioci su iz ugroženih domova izvukli oko 90 ljudi. U Španjolskoj su na ulicama i tisuće ljudi danima zbog stambene krize, a došlo je i do sukoba s policijom. Diljem Hrvatske obilježava se Dan ružičaste vrpce. Max Verstappen krenut će s prve startne pozicije na Velikoj nagradi Bahreina koja se sutra vozi na Sepangu u Maleziji.

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