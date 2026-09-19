RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 19.09.2026.

RTL Danas 12.09.2026.

Teme dana 12.09.2026. I dalje gori požar na otoku Braču i nije pod kontrolom gasitelja unatoč jakoj potpori iz zraka. Nakon jučerašnjeg napada u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi, izbodeni učenik i djelatnica škole koji su operirani, i dalje su na intenzivnoj njezi, ali su stabilno. Objavljeni su i novi detalji napada. Policija je priznala da je bilo propusta u slučaju femicida u Slatini kada je muškarac ubio majku šestero djece i to malo nakon što ga je policiji prijavila za nasilje. Poznati hrvatski ekonomist i poduzetnik Vuk Vuković uhićen je u SAD-u zbog teške prijevare, obavijestila je to Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Hanfa. Roditelji, učenici i učitelji Osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Zagrebu prosvjeduju i traže što skoriji završetak obnove. U Rijeci se održao "Hod za slobodu" kojim se tražilo pravo na dostupan i siguran pobačaj. Hrvatska je dobila i svoju 156-tu trenutno aktivnu političku stranku pod nazivom "Hrvatski put – platforma nezavisnih". Na konferenciji "Mladi na Jadranu" predstavljeno je istraživanje prema kojem čak 91,5% mladih kaže da stambena kriza utječe na odluku o osnivanju obitelji. U tijeku je 303-će Zavjetno hodočašće Grada Zagreba u Mariju Bistricu, kao i dvodnevno hodočašće mladih. U tijeku su kvalifikacije za Veliku Nagradu Španjolske. A ranije tijekom dana održan je i treći slobodni trening u Madridu.

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