RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 19.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 19.09.2026. U Našicama prosvjed građana protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića u našičkoj cementari. U Ludbregu prosvjed protiv još jedne mega farme pilića u tamošnjem prigradskom naselju i poduzetničkoj zoni Apatija. SDP i Možemo jutros su predstavili planove za pregovore o programu i ciljevima buduće vlade. Jedna osoba je poginula, a jedna ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći na zagrebačkom Črnomercu. Veliki požar u Parku prirode Blidinje u Bosni i Hercegovini stavljen je pod kontrolu. Postignut je dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda u sporu oko tog otoka. Sustav za internetsko glasanje u Moskvi suočio se s kibernetičkim napadom usred parlamentarnih izbora. U njemačkom gradu Munchenu otvoren je tradicionalni 191.-vi Oktoberfest. Ni kiša nije spriječila brojne posjetitelje da uživaju u otvorenju 12. festivala svjetla Visualis. Prvi popis Zinedinea Zidanea i odmah iznenađenja.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska