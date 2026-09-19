RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - 262. epizoda

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 19.09.2026. "NE GOSPIĆKOM OTPADU" Prosvjed u Našicama - građani protiv spaljivanja gospićkog otpada u njihovom grad BURNO I U LUDBREGU Ludbrežani ne žele megafarmu pilića - poručili - neće biti smetlište Europe. SAVEZ NA LJEVICI SDP i Možemo predstavili plan za rušenje HDZ-a - gošća Sandra Benčić. IZA REŠETAKA LITVANSKOG ZATVORA Vodimo vas u Litvu - u bivši zatvor, danas dom umjetnika - u kojem boravi tek jedan "pritvorenik"... KREĆE RTL SCENA! Premijera novog lifestyle vikend magazina RTL Scena - od večeras u vedriju stranu dana s Teom Mihanović! NOVA PRAVILA Zinedine Zidane preuzeo francusku reprezentaciju i stao na kraj modnoj pisti igrača.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska