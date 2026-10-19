RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 19.10.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 19.10.2026. NOVA UHIĆENJA U SPLITU Nastavljaju se uhićenja osoba s tjeralice. Bivši tajnik Torcide sam se predao, a kazneno je prijavljen i maloljetnik. NEREDI DILJEM EUROPE Nasilni prosvjedi u Europi ne prestaju. Najgore u Francuskoj i Italiji. Tisuće uhićenih zbog nasilja, vandalizma, pljačke i paleža. NEZADOVOLJNI SINDIKATI I PODUZETNICI Sindikati s ministrima za stolom, novi krug pregovora, poduzetnici sa svojim zahtjevima u banskim dvorima. VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE Civilna zaštita na visini zadatka! U Đakovu rješavali požar u gradskoj upravi i spašavanje u sklopu vježbe. VICTORIA'S SECRET REVIJA Victoria's Secret anđelice zavladale pistom, revija za pamćenjePrikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska