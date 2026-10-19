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RTL Direkt ,

Sezona 26 Epizoda 166

Od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić najvažnije dnevne događaje donosi direktno i sa stavom. Od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić najvažnije dnevne događaje donosi direktno i sa stavom. Autentično, drugačije, svježe, RTL-ovo late night izdanje od prvih je dana pokretanja prava televizijska senzacija. Iza kamere već deset godina vrijedno se izrađuje televizijski mozaik koji vrsni profesionalci iz dana u dan bruse do najsitnijih detalja, a znanje nesebično prenose svakom novom članu redakcije. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje, a čine ga urednik Antonio Zavada, producentica Antonija Bradač, reporteri Ivan Skorin, Petar Panjkota, Borko Brunović te Darinka Trgo i Rikardo Stojkovski.

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  • Sezona 26

  • Teme dana

34:15
RTL Direkt - Sezona 26 - 166. epizoda

19.10.2026.

Od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić najvažnije dnevne događaje donosi direktno i sa stavom. Od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić najvažnije dnevne događaje donosi direktno i sa stavom. Autentično, drugačije, svježe, RTL-ovo late night izdanje od prvih je dana pokretanja prava televizijska senzacija. Iza kamere već deset godina vrijedno se izrađuje televizijski mozaik koji vrsni profesionalci iz dana u dan bruse do najsitnijih detalja, a znanje nesebično prenose svakom novom članu redakcije. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje, a čine ga urednik Antonio Zavada, producentica Antonija Bradač, reporteri Ivan Skorin, Petar Panjkota, Borko Brunović te Darinka Trgo i Rikardo Stojkovski.
27:23
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 15.10.2026.

RTL Direkt 15.10.2026.

Teme dana 15.10.2026. Ustaj Adolfe usred Splita. Kako je Torcida osramotila i Hajduk i Split i cijelu Hrvatsku. Nije navikao na kritiku, pa prosvjeduje: Vučiću smeta kako hrvatski mediji izvještavaju o izborima u Srbiji. Je li to znak panike? Gost: Maro Alavanja. Što je najviše poskupjelo u godinu dana. Nove fotografije maksimirskog stadiona. Neredi u Albaniji. Tražilo ih se 68, javilo se 9: zašto medicinske sestre ne žele raditi u zadarskoj bolnici? Nakon intervjua za južnokorejsku televiziju svi pričaju o engleskom ministra Anušića: a mi smo se prisjetili svih pipl mast trast as slučajeva.
Dostupno još 26 dana
29:22
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 14.10.2026.

RTL Direkt 14.10.2026.

Teme dana 14.10.2026. I Praznik rada i Velika Gospa i Božić padaju za vikend. Zašto je 2027. najgora godina za spajanje? Stižu strože prometne kazne: za vožnju romobilom prije 14., 3000 eura. Za driftanje 5000 plus zatvor. 600 eura običan lijes, 3000 eura klasičan sprovod. Je li inflacija stigla do groblja i koliko košta smrt? Odakle salmonela baš u rajčicama, i koje je povrće posebno rizično? Savjeti dekanice Prehrambeno biotehnološkog fakulteta. Tko čisti zahod, tko kuha, a tko ide na roditeljski u domovima naših saborskih zastupnika? Što ne radi Miro Bulj, ali radi Hrvoje Zekanović.
Dostupno još 25 dana
28:57
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 13.10.2026.

RTL Direkt 13.10.2026.

Teme dana 13.10.2026. Od piletine i jaja preko rajčica sve do špinata i krastavaca: od koje hrane se možete zaraziti salmonelom i zašto su opasne salate? Tomašević najavio maksimalni porez na nekretnine za stanove koji su prazni ili se iznajmljuju turistima. Može li to smanjiti cijenu najma? Razgovara s kamenom, leti u autu, čuva djeda, konobari: bizarna Vučićeva predizborna kampanja. Boeing iznad Korenice poslao signal za otmicu. Nestašica goriva na Baliju. Hakirani hladnjaci u francuskim supermarketima. Peglaju i peru, brinu za djecu i idu na roditeljske sastanke: zašto 2026. u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?
Dostupno još 24 dana
33:48
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 12.10.2026.

RTL Direkt 12.10.2026.

Teme dana 12.10.2026. Između 70 i 130 tisuća radnika zarađuje 800 eura mjesečno. Koliki bi trebao biti minimalac i gdje je u Europi najniži? Može li ruski dizel smanjiti cijene na europskim pumpama? Gost Direkta Davor Štern. Amerikanci planiraju uživo prenositi pogubljenje čovjeka pred streljačkim vodom. MOLIM? U Koprivnici otkazali Bajagu, u Srbiji prijete da će otkazati Jakova Jozinovića. Zašto su zabrane opet u modi? Papa Ide na operaciju pluća. Otkrivene najopasnije zemlje na svijetu. Tigar u Britaniji pojeo posjetitelja zoološkog. 1600 ljudi u BIH bez struje zbog jednog dabra. Po čemu ćemo pamtiti rocknroll karizmatika Gorana Bareta? Za Direkt govore Mrle, Saša Antić i Tonči Huljić.
Dostupno još 23 dana
32:47
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 08.10.2026.

RTL Direkt 08.10.2026.

Teme dana 08.10.2026. Mogu li se šefovi umjetno inteligentnih mega tvrtki sami kontrolirati - hoće li puknuti AI balon - gost Aco Momčilović. Nakon kataklizme lani, masline će ove godine bogato uroditi - otkud preokret? Imamo reportažu iz rane berbe. Kako je lažne liječnike sdpova eurozastupnica vodila na iće i piće na vaš račun. Prekopali smo i arhivu peglanja službene kartice od janjetine i parfema do bordela. Hoće li drama sa cjepivom postati pogonsko gorivo za skeptike - hoće li se zbog svega ukinuti cijepljenje protiv tuberkuloze? U rengenu kako dostavlja robot poštar, tko je dobio Nobela za književnost?
Dostupno još 19 dana
33:12
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Danas 07.10.2026.

RTL Danas 07.10.2026.

Teme dana 07.10.2026. Novi slučaj opasnog otpada. Živa pronađena na gradilištu spa centra u Sisku. Je li moguće da je županija znala prije 3 godine? Europska elita u Hrvatskoj. Macron u šetnji Splitom. Oštra poruka Vučiću sa splitskog summita EUMED9. Za koliku plaću biste vi čistili urin, previjali gnojne rane i brinuli o umirućim pacijentima? Kolika je stvarno plaća medicinskih sestara? Hrvati ostali gladni, pao Wolt. Messi se oprostio od reprezentacije. Putin slavi rođendan. Hrvatska 1: Španjolska 2. Igru reprezentacije i poteze Slavena Bilića komentira Božo Sušec. Kako su alpaka, vijetnamska sviinja i japanska kokoš postali istarske zvijezde.
Dostupno još 18 dana
26:37
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 06.10.2026.

RTL Direkt 06.10.2026.

Teme dana 06.10.2026. Stotine tisuća Španjolaca na ulicama zbog skupog najma. Što je s Hrvatskom, koja je po rastu cijena među europskim rekorderima? Plenković naljutio Hajduk i Torcidu jer je najavio rekonstrukciju Poljuda. Treba li ga rušiti? Dobio ga je Kissinger, pa i Obama: hoće li Nobela za mir ovog petka dobiti Donald Trump? Horvatinčić u Remetincu. U listopadu poticaji za električne aute. Dr Quinn Žena vrač oduševljena Hrvatskom. Kako uzgojiti biljku uz pomoć aplikacije? Znaju dečki iz Smart Garden Systems, koji u školama sade pametne vrtove.
Dostupno još 17 dana
34:06
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 05.10.2026.

RTL Direkt 05.10.2026.

Teme dana 05.10.2026. Ekstremne vrućine i neviđena suša uništile soju i kukuruz: Direkt u spaljenim slavonskim poljima: koliko će poskupjeti hrana? Kako smeće postaje grijanje: bili smo u spalionici otpada u Beču protiv koje se nitko ne buni. Od ponoći jeftinije gorivo. Gore škole u Francuskoj. Vozio bicikl s pet promila alkohola. Rene Bitorajac kao Maks Luburić. Kako je film Lordana Zafranovića postao dio Vučićeve kampanje, a hrvatski glumci mete. Je li 7:0 stvarno razlog za smjenu Slavena Bilića? Gost Direkta je legendarni komentator Edo Pezzi.
Dostupno još 16 dana
30:13
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 01.10.2026.

RTL Direkt 01.10.2026.

Teme dana 01.10.2026. Od 10 Hrvata, njih 6 u krvi ima povišene vrijednosti PEFAS spojeva. A SOA je za opasni otpad u Lici znala još od 2022. Zašto mogu grčki Solun i talijanska Catania, ali ne i Zagreb? Je li vrijeme da Zagreb dobije metro? Zavadlavu 35 godina zatvora. Francuski učenici prosvjeduju zbog loših uvjeta u školama. Ronaldo napustio reprezentaciju. Kako pravilno skuhati tursku kavu, a kako espreso? Važni savjeti na svjetski dan kave, Glumio je s Hughom Lauriem i Jeffom Golblumom, a sada je negativac u Divljim pčelama. Gost; Slavko Sobin.
Dostupno još 12 dana
32:51
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 30.09.2026.

RTL Direkt 30.09.2026.

Teme dana 30.09.2026. Gotov je štrajk u Zagrebu, krenuli tramvaji, skuplja se smeće. Ivan Skorin javio nam se iz tramvaja. Ne možemo obećati da javni prijevoz neće poskupjeti, kaže Tomašević. Otkrivamo: u Zagrebu je vožnja među najjeftinijima u Europi, jeftinija nego u Prištini, Sarajevu i Sofiji. Prije 50 godina i natječaj za Poljud je poništen. Hoće li tako biti i s Maksimirom? Gost: arhitekt Ivan Križić. Vraćaju li se Britanci u EU? Kako živi P Diddy u zatvoru. Znamo pobjednika Tjedna najdebljih medvjeda. Temperature ljetne, more toplo, ali nema hordi ni gužvi: kako živi Dalmacija nakon sezone?
Dostupno još 11 dana
28:52
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 29.09.2026.

RTL Direkt 29.09.2026.

Teme dana 29.09.2026. 1992 eura plaća je vozača autobusa u Zagrebu; provjerili smo kolika je u Parizu, Barceloni i Ljubljani. U pogonu je samo 20 kamiona Čistoće: bili smo u inspekciji po gradu koji je pun smeća. 33% za, 64% protiv. Zašto pada podrška građana štrajku? Gost: Krešo Macan. Studenac zatvara 170 trgovina. Trump promovira Sloveniju. Prva nova vrsta pingvina nakon 100 godina. Nakon isprike Slavena Bilića: je li ruka na srcu za vrijeme himne znak domoljublja ili znak pripadnosti jednoj stranci? Više nije predsjednik, sada je konobar. Luda kampanja Aleksandra Vučića.
Dostupno još 10 dana
34:17
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 28.09.2026.

RTL Direkt 28.09.2026.

Teme dana 28.09.2026. 300% taksi vožnji i 117% bajs vožnji više. Kako je prošao dan kada u Zagrebu nisu vozili tramvaji. Što Zagreb čeka sutra? U goste nam stiže predsjednik sindikata ZET-a. Od bojsa do premijera: svi kritiziraju novi Dinamov stadion. Hoće li natječaj biti poništen? Polovina mladih misli da je homoseksualnost bolest a svaki treći se osjeća nelagodno u blizini gej osobe. Zašto raste homofobija među mladima? Dizel pojeftinjuje, ništa od trostrukog iskazivanja cijena. Vučić više nije srpski predsjednik. Kome smeta što Slaven Bilić nije držao ruku na srcu za vrijeme himne? Izbornik se zbog gafa koji to nije ispričao.
Dostupno još 9 dana
35:50
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 24.09.2026.

RTL Direkt 24.09.2026.

Teme dana 24.09.2026. Je li gotovo s jeftinim letovima? Zbog skupog goriva propadaju aviokompanije, otkazuju se letovi i najavljuju poskupljenja karata do 20%. Svi imaju mišljenje o novom Dinamovom stadionu. Razgovarali smo sa Zagrepčanima i Splićanima, u goste nam stiže arhitekt Otto Barić čije rješenje nije pobijedilo. Vučić pred UNom kaže: Hrvatska je ponosna na svoju nacističku prošlost. Gošća: Mirjana Rakić. Križevci se žele odcijepiti od županije. Christian Bale kao Batman spašava udomljenu djecu. Kylie Jenner i Timothee Chalamet na Hvaru. Norvežani, Amerikanci ili Nijemci? Kojim aplikacijama za vremensku prognozu vjerovati?
Dostupno još 4 dana
34:19
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 23.09.2026.

RTL Direkt 23.09.2026.

Teme dana 23.09.2026. Usporedili smo plaće vozača tramvaja i radnika Čistoće s plaćama profesora i medicinskih sestara. Nakon Direktovog otkrića da i hrvatski pacijenti kao nuspojavu prijavljuju probleme s vidom: kako ispravno koristiti lijekove za mršavljenje? Porfirije je veličao Ratka Mladića, a sada doznajemo i da se u Zagrebu družio s narkobosovima i članovima škalj-arskog klana. Harveyu Weinstinu 15 godina zatvora. Šibenik u top 5 EU destinacija, kaže Lonely Planet. Pikachu proveo 67 dana u svemiru. Je li vijest o povratku ljeta obična prevara i čijim prognozama vjerovati? Objašnjava Dorijan Ribarić. Euro mijenja izgled: na novčanicama će možda biti Beethoven i roda, ali sigurno neće ni Nikola Tesla ni sredozemna medvjedica.
Dostupno još 3 dana
32:31
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 22.09.2026.

RTL Direkt 22.09.2026.

Teme dana 22.09.2026. Uzrokuju li lijekovi za mršavljenje sljepoću? Dobili smo potvrdu: i hrvatski pacijenti kao nuspojavu prijavljuju probleme s vidom. Kako će Nijemci riješiti problem skupog dizela, litra je 2 i pol eura. izvještaj iz Berlina. Zašto Nijemci glasaju za ekstremnu desnicu? Gošća, Vesna Pusić. Ne sviđa mu se kako o njemu izvještaju mediji, pa sada 24 sata možete gledati samo njega: Trump pokrenuo Trump TV. Konobar na Oktoberfestu može zaraditi 16 tisuća eura. Otkriven uzrok smrti Hayden Panettiere. Bira se najdeblji medvjed Aljaske. Umjetna inteligencija piše anamnezu, mikroskop otkriva bolesti: hrvatski izumi za zdravstvo budućnosti. Sutra je prvi dan jeseni, ali vraća se ljeto i temperature od plus 30. U BIH i Srbiji pao prvi snijeg.
Dostupno još 2 dana
33:47
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 21.09.2026.

RTL Direkt 21.09.2026.

Teme dana 21.09.2026. Litra gotovo 2 eura, a cijela nam ekonomija ide na dizel. Hoće li poskupjeti riba, povrće, autobus pa čak i stanovi? Gost: ekonomist Ljubo Jurčić. Počeo je Oktoberfest, cijena piva je 16 eura. MOLIM? Propadaju nam masline, pucaju nam zidovi: šest sela kod Skradina pobunilo se protiv novog kamenoloma. Josipa ex Rimac ide u zatvor, Meloni zabranjuje burke u školama. Bare i Majke otkazali sve koncerte iduća 2 mjeseca. Ćudoređe u bolnici: otkad to pacijentice u haljinama sa širokim naramenicama nisu dobrodošle? Provjerili smo što ne smijete nositi u tramvaju i na sudu. Nalikuje leopardu, a manji je od kućne mačke. Upoznajte bolivijskog tigrina, prvu novu mačku nakon 100 godina.
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