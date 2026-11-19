RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 19.11.2026. Po prvi put u povijesti za isti stol sjeli su predsjednici triju najvećih svjetskih sila – SAD-a, Rusije i Kine. Završen je nadzor zdravstvene inspekcije u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Velik interes građana za državne trezorske zapise, ali i novi poticaj ulaganjima na tržištu kapitala. U Vukovaru je obIlježena 35. obljetnica stradanja Borova naselja.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska