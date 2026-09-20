RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 20.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 20.09.2026. Obiteljski izlet kod Bohinja u Sloveniji završio je tragedijom. Otac je poginuo - spašavajući sina. Od utorka nas čeka novo poskupljenje goriva. 10 dana je do uvođenja sidrenih cijena. Trgovci i obrtnici su nezadovoljni zbog novih pravila. Uz aktualnu cijenu proizvoda ili usluge morat će istaknuti i dodatnu cijenu, koja je vrijedila 10. rujna ove godine. Građani Nove Gradiške ponovno su na biralištima - četvrti put u 15 mjeseci. Izbori i u Njemačkoj - gotovo 4 milijuna njemačkih birača danas bira svoju vlast. Majka i njezino dvoje trogodišnje djece poginuli su u kijevskoj regiji kada je ruski dron pogodio njihovu kuću. Dva dana prije objave knjige o princezi Diani, autor i njezin brat Charles Spencer dao je intervju za BBC. Zagreb je ponovno domaćin humanitarnog Terry Fox Runa. Dominik Livaković debitirao je za Barcelonu u pobjedi protiv Seville.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska