RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 20.10.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 20.10.2026. Žestoki napad predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave na Ministarstvo unutarnjih poslova zbog postupaka prema članovima Torcide. U Francuskoj mirna noć, nakon što je uveden policijski sat u nekoliko gradova. O eskalaciji sukoba prosvjednika i policije u Europi, pogotovo u Francuskoj ponovno je govorio američki predsjednik Donald Trump. Španjolska se suočava s posljedicama oluje Adam. Umjesto u svom prirodnom okruženju, jedan je crni medvjed svoje jutro odlučio provesti među knjigama. Nogometaši Rijeke ovog popodneva love četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa - na gostovanje stižu momčadi Karlovca. A večeras spektakl u trećem kolu Lige prvaka.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska