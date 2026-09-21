RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 21.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 21.09.2026. Josipa Pleslić bivša Rimac priznala je krivnju i nagodila se u takozvanoj aferi po babi i stričevima. Kažnjena je s godinu dana i 8 mjeseci zatvora. Unatoč Vladinoj intervenciji, od sutra ćemo plaćati najskuplji dizel u povijesti. U Osijeku je održan sastanak o ličkom otpadu koji bi se trebao zbrinuti u našičkoj cementari. U 17 gradova diljem Hrvatske održavaju se prosvjedi pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nakon izbora u dvije savezne pokrajine Berlinu i Mecklenburgu – i katastrofalnih rezultata stranke CDU-u, glavno pitanje u Njemačkoj - treba li kancelar Merz otići. Putinova vladajuća stranka Jedinstvena Rusija uvjerljivo je pobijedila na parlamentarnim izborima u Rusiji. Od čuvanja granica do borbe protiv krijumčarenja – hrvatska Carinska služba već 35 godina čuva državnu blagajnu i sigurnost građana. Izbornik Slaven Bilić okupio je hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja uskoro kreće put Rujevice, gdje će se pripremati za utakmice Lige nacija. Nogometaši Dinama pobijedili su na Maksimiru Lokomotivu 3:2 u zadnjem susretu 8.-og kola domaćeg prvenstva, ali slavlje nije potpuno je će protiv Hajduka bez kapetana.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska