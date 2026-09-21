RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 21.09.2026.

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RTL Danas u 16:30 ,

Sezona 26 Epizoda 264

Teme dana 21.09.2026. PRIZNALA KRIVNJU Josipa Pleslić priznala zapošljavanje preko veze i namještanje ispita i državnih potpora. Morat će u zatvor i platiti ogroman iznos. REKORDNI DIZEL Vlada potvrdila cijene goriva koje je objavio RTL Danas. Unatoč intervenciji imamo najskuplji dizel u povijesti. - moguće i da se cijene dnevno formiraju. TKO PLAĆA ZBRINJAVANJE? Ministar Ćorić potvrdio - zbrinjavanje gospićkog otpada platit će država. Posao ipak dobio Pripuzov CIOS. SHRVANI RODITELJI Na suđenju za ubojstvo 22-ogodišnje djevojke u Rijeci svjedočili njezini roditelji. USKOK U HNS-U Dok Slaven Bilić okuplja Vatrene uoči Lige nacija, USKOK upao u HNS. Češljaju se sponzorski ugovori.

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Dostupno još 22 dana

  • Sezona 26

24:30
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - 272. epizoda

29.09.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
22:26
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 28.09.2026.

RTL Danas 28.09.2026.

Teme dana 27.09.2026. ŠTRAJK IDE DALJE Zagrebački javni prijevoz i odvoz otpada stali. Većina radnika gradskih službi u štrajku, osim dva tramvaja i jednog autobusa. "NEODGOVORNO I BEZ PRESEDANA" Promet gradom bez kolapsa. Sindikati ne odustaju, gradonačelnik Tomašević ih proziva. Što će reći sud? NOVE CIJENE Vlada odlučila: Dizel pojeftinjuje 6, benzin skuplji 2 centa. VUČIĆ PODNIO OSTAVKU Vučić podnio ostavku i napustio predsjedničku palaču. Sada se nada premijerskoj fotelji. PONIŠTAVA SE NATJEČAJ? Plenković nezadovoljan projektom novog stadiona na Maksimiru. Poručio: treba vidjeti može li se natječaj poništiti.
Dostupno još 29 dana
11:48
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 27.09.2026.

RTL Danas 27.09.2026.

Teme dana 27.09.2026. Zagreb se sutra budi u prometnom i komunalnom kaosu. Ako, se nešto ne promijeni u idućim satima, u 3 i 30 počinje najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Šestero ljudi ozlijeđeno je sinoć na stadionu Kantrida kada je nakon prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina nakon aktivacije, sumnja se, topovskog udara na tribinama. Prvi puta od kada je predstavljen i izazvao val kritika - o novom Maksimiru oglasili su se Dinamovi navijači. Pet muškaraca uhićeno je zbog sumnje da su pripremali teroristički napad u blizini britanske zračne baze RAF Fairford. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov optužio je Europu da blokira mirno rješenje ukrajinske krize tijekom obraćanja Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Papa Lav 14-ti nastavio je svoj posjet Francuskoj u jednom od najpoznatijih marijanskih svetišta Lurdu. Red Bull Showrun je završen, a Ulica grada Vukovara danas je na nekoliko sati postala pozornica kakvu Zagreb još nije vidio. Ako ste ju propustili - Nikolina Matošević donosi atmosferu. U Zagrebu se održava Festival mentalnog zdravlja djece i mladih pod nazivom NUTRA. U Osijeku utrka "Znak zdravlja", s ciljem podizanja svijesti o izazovima s kojima se svakodnevno susreću gluhe i nagluhe osobe. Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Češku u prvom kolu Lige nacija. Novi/stari izbornik Slaven Bilić.
Dostupno još 29 dana
10:36
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 26.09.2026.

RTL Danas 26.09.2026.

Teme dana 26.09.2026. et života Izgubljeno je u rijeci Kupi na granici sa Slovenijom. Tomo Horvatinčić očekuje odluku suca istrage Županijskog suda u Zagrebu o određivanju jednomjesečnog istražnog zatvora, što je zatražilo Državno odvjetništvo. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije se Odazvao pozivu sindikata ZETA i Holdinga na pregovore o plaćama. Prosvjedovalo se ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun s porukom "Idi ća". Više od stotinu mještana Tisnoga na otoku Murteru prosvjedovalo protiv sumještanina zbog ugrožavanja okoliša odlaganjem građevinskog otpada i fekalnih voda. Gotovo milijun vjernika Okupilo se u središtu Pariza, gdje papa Lav 14. predvodi misu, što je vrhunac njegova drugog dana posjeta Francuskoj. U Vukovaru je održana tradicionalna utrka stubama na Vukovarskom vodotornju – Vukovarskih 198. Britanac George Russell u Mercedesu pobjednik je Velike nagrade Azerbajdžana. Zagreb je danas ponovno središte borilačkih sportova - treće izdanje turnira FNC Vikings donosi nam niz zanimljivih MMA obračuna.
Dostupno još 27 dana
26:13
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 25.09.2026.

RTL Danas 25.09.2026.

Teme dana 25.09.2026. 40 GODINA ZATVORA Kristijanu Aleksiću maksimalnih 40 godina zatvora za podmuklo ubojstvo maturanta u Drnišu. NOVE NAGODBE Uz Josipu Pleslić, u aferi Sport i Glazba krivnju je priznalo još sedmero optuženih. ZAGREB PRED ŠTRAJKOM Djelatnici zagrebačkog javnog prijevoza i holdinga u ponedjeljak kreću u štrajk. Gradonačelnik poručuje: nećemo popustiti. NEGATIVNE REAKCIJE Pljušte reakcije na novi izgled Dinamova stadiona - što kažu građani? FORMULA 1 NA RTL-u Kvalifikacije za sutrašnju Veliku nagradu Azerbajdžana. Na treningu najbrži Max Verstappen.
Dostupno još 26 dana
23:42
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 24.09.2026.

RTL Danas 24.09.2026.

Teme dana 24.09.2026. SUĐENJE UBOJICI Kristijan Aleksić priznao krivnju za ubojstvo maturanta u Drnišu, ali nije izrazio žaljenje. Prijeti mu 40 godina zatvora. NOVI DINAMOV STADION Ovako će izgledati novi Dinamov stadion za 35 tisuća gledatelja. Odabrano rješenje talijanske tvrtke. POŽAR ONEČISTIO ZRAK Gorio glomazni otpad u Kukuljanovu, građani dobili upozorenje SRUUK-a. Škole u Bakru i Kostreni zbog lošeg zraka prekinule nastavu. IZMIČE LI AI KONTROLI? Australija istražuje kako je umjetna inteligencija hakirala Vladu. O AI-ju razgovaraju Trump i Shi, šefovi AI giganata pred UN-om poslali upozorenje. Russel najbrži, Antonelli stao zbog kvara na prvom treningu uoči velike nagrade Azerbajdžana.
Dostupno još 25 dana
23:10
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 23.09.2026.

RTL Danas 23.09.2026.

Teme dana 23.09.2026. "CIJENE IZMAKLE KONTROLI" Predsjednik Milanović upozorio da su poskupljenja izmaknula kontroli - odgovorio mu ministar gospodarstva. OŠTRO PREMA SRBIJI Premijer Plenković u UN-u kritizirao Srbiju zbog počasti ratnom zločincu Ratku Mladiću. Macron kritizirao Trumpa i lupao po govornici. POČELA SANACIJA U Gospiću počela sanacija otpada - postavlja se nepropusna folija na 20 tisuća kvadrata. PROPUSTI SUSTAVA Utvrđeni propusti u sustavu socijalnog rada u Slatini i Zadru. "SVAKI RAČUN SE RAČUNA" Proglašeni pobjednici nagradne igre Porezne uprave - slali račune pa osvojili tisuće eura. Igra se nastavlja. FESTIVAL KNJIGE U SPLITU Otvoren Mediteranski festival knjige u Splitu - što nudi i koje književne zvijezde stižu?
Dostupno još 24 dana
24:04
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 22.09.2026.

RTL Danas 22.09.2026.

Teme dana 23.09.2026. PLAN SANACIJE U Gospiću zakopano i više otpada nego što se mislilo! Vlada obećala - sve će biti gotovo za 13 mjeseci. POBUNA U ZAGORJU Mještani Golubovca protiv otvaranja novog kamenoloma u svom kraju. HRVATSKI VLAK U BERLINU RTL Danas iz Berlina - Končar predstavio napredni hibridni elektrodizelski vlak. DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA Pred sudom cvijeće za tri ubijene žene, u Saboru minuta šutnje. VATRENI U RIJECI Četiri dana do utakmice s Češkom i starta Lige nacija.
Dostupno još 23 dana
24:21
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 21.09.2026.

RTL Danas 21.09.2026.

Teme dana 21.09.2026. PRIZNALA KRIVNJU Josipa Pleslić priznala zapošljavanje preko veze i namještanje ispita i državnih potpora. Morat će u zatvor i platiti ogroman iznos. REKORDNI DIZEL Vlada potvrdila cijene goriva koje je objavio RTL Danas. Unatoč intervenciji imamo najskuplji dizel u povijesti. - moguće i da se cijene dnevno formiraju. TKO PLAĆA ZBRINJAVANJE? Ministar Ćorić potvrdio - zbrinjavanje gospićkog otpada platit će država. Posao ipak dobio Pripuzov CIOS. SHRVANI RODITELJI Na suđenju za ubojstvo 22-ogodišnje djevojke u Rijeci svjedočili njezini roditelji. USKOK U HNS-U Dok Slaven Bilić okuplja Vatrene uoči Lige nacija, USKOK upao u HNS. Češljaju se sponzorski ugovori.
Dostupno još 22 dana
9:11
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 20.09.2026.

RTL Danas 20.09.2026.

Teme dana 20.09.2026. Obiteljski izlet kod Bohinja u Sloveniji završio je tragedijom. Otac je poginuo - spašavajući sina. Od utorka nas čeka novo poskupljenje goriva. 10 dana je do uvođenja sidrenih cijena. Trgovci i obrtnici su nezadovoljni zbog novih pravila. Uz aktualnu cijenu proizvoda ili usluge morat će istaknuti i dodatnu cijenu, koja je vrijedila 10. rujna ove godine. Građani Nove Gradiške ponovno su na biralištima - četvrti put u 15 mjeseci. Izbori i u Njemačkoj - gotovo 4 milijuna njemačkih birača danas bira svoju vlast. Majka i njezino dvoje trogodišnje djece poginuli su u kijevskoj regiji kada je ruski dron pogodio njihovu kuću. Dva dana prije objave knjige o princezi Diani, autor i njezin brat Charles Spencer dao je intervju za BBC. Zagreb je ponovno domaćin humanitarnog Terry Fox Runa. Dominik Livaković debitirao je za Barcelonu u pobjedi protiv Seville.
Dostupno još 21 dana
10:06
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 19.09.2026.

RTL Danas 19.09.2026.

Teme dana 19.09.2026. U Našicama prosvjed građana protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića u našičkoj cementari. U Ludbregu prosvjed protiv još jedne mega farme pilića u tamošnjem prigradskom naselju i poduzetničkoj zoni Apatija. SDP i Možemo jutros su predstavili planove za pregovore o programu i ciljevima buduće vlade. Jedna osoba je poginula, a jedna ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći na zagrebačkom Črnomercu. Veliki požar u Parku prirode Blidinje u Bosni i Hercegovini stavljen je pod kontrolu. Postignut je dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda u sporu oko tog otoka. Sustav za internetsko glasanje u Moskvi suočio se s kibernetičkim napadom usred parlamentarnih izbora. U njemačkom gradu Munchenu otvoren je tradicionalni 191.-vi Oktoberfest. Ni kiša nije spriječila brojne posjetitelje da uživaju u otvorenju 12. festivala svjetla Visualis. Prvi popis Zinedinea Zidanea i odmah iznenađenja.
Dostupno još 20 dana
25:26
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 18.09.2026.

RTL Danas 18.09.2026.

Teme dana 18.09.2026. NOVI NALAZI U dva bunara u Gospiću pronađene vječne kemikalije - voda iz slavine i dalje sigurna za piće. DIZEL SKUPLJI NEGO IKAD? Čeka nas novo poskupljenje goriva - dizel bi mogao oboriti rekorde u Hrvatskoj. AVIONSKA NESREĆA Pao mali zrakoplov kod Vinkovaca - pilot poginuo. EMOTIVNI SUSRET Hrabri profesor posjetio ozlijeđenog učenika u KBC-u Zagreb - on se dobro oporavlja. ZET U ŠTRAJKU? Zagrebu prijeti paraliza javnog gradskog prijevoza - radnici ZET-a najavili štrajk.
Dostupno još 19 dana
25:35
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 17.09.2026.

RTL Danas 17.09.2026.

Teme dana 17.09.2026. Zavod za javno zdravstvo objavio rezultate testiranja hrane u Gospiću! Što je pronađeno u 32 uzorka? Karlovačka policija uhitila trenera borilačkih sportova zbog sumnje u spolono zlostavljanja dvoje djece. Određen mu istražni zatvor. Kanadski premijer u Strazburu pozdravio pridruženo članstvo EU. Trump se ljuti i prijeti odmazdom carinama. Objavljene uznemirujuće snimke iz Slovenije - policajac gušio čovjeka koji je umro tri dana poslije. Sudi se šestorici policajaca. Pokrenuta akcija za pomoć DVD-u Milna i nabavu opreme uništene u požaru. Jakir manija u Halu! Donosimo reportažu iz engleskog grada gdje navijači sanjaju Ligu prvaka.
Dostupno još 18 dana
24:22
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 16.09.2026.

RTL Danas 16.09.2026.

Teme dana 16.09.2026. RTL u posjedu uznemirujuće snimke - vozio u suprotnom smjeru i skrivio tešku prometnu nesreću na zagrebačkoj obilaznici. Jedna osoba poginula. Bivši kosovski predsjednik u Hagu proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za Srbijom. Osuđen na 25 godina zatvora. Von der Leyen održala govor i pozvala Kanadu da postane pridružena članica. Najavila zabranu društvenih mreža mlađima od 13 godina. RTL kod Hal Sitija sa Sergejem Jakirovićem - kako je gotovo nepoznati klub postao hit najjače nogometne lige na svijetu?
Dostupno još 17 dana
28:42
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 15.09.2026.

RTL Danas 15.09.2026.

Teme dana 15.09.2026. Trogodišnji dječak teško opečen u požaru stana u Zadru. Vatrogasci ga zatekli samog u kući. Oporba žestoko po premijeru zbog afere s otpadom - nije im ostao dužan. Državni inspektorat za RTL Danas otkrio - tvrtka koja je ilegalno odlagala u Otoku uopće nema dozvolu za gospodarenje otpadom. Rasprava Europskog parlamenta o spornom sprovodu ratnog zločinca Mladića - uživo iz Strazbura Ana Mlinarić. Totalna senzacija engleske lige - hrvatski trener Sergej Jakirović ekskluzivno za RTL otkriva tajnu svog uspjeha.
Dostupno još 16 dana
26:10
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 14.09.2026.

RTL Danas 14.09.2026.

Teme dana 14.09.2026. Ponovno buknuo požar na Braču - za RTL Danas govori vatrogasac koji je spasio život starijoj ženi. Nakon divljanja po Rijeci i Krku najavljene izmjene zakona: Stižu drastične kazne za ilegalne utrke! Od ponoći nove cijene goriva - sva poskupljuju 6 centi. Glavni državni odvjetnik o femicidu u Slatini - propust se možda mogao Izbjeći. U Hrvatskoj novi američki način ukopa - u Međimurju grobno mjesto samo s pločom - manje i jeftinije. Šibenik je uspio - s 2300 dječjih crteža dalmatinera postavili Guinnessov najtočkastiji rekord na svijetu.
Dostupno još 15 dana
10:41
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 12.09.2026.

RTL Danas 12.09.2026.

Teme dana 12.09.2026. I dalje gori požar na otoku Braču i nije pod kontrolom gasitelja unatoč jakoj potpori iz zraka. Nakon jučerašnjeg napada u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi, izbodeni učenik i djelatnica škole koji su operirani, i dalje su na intenzivnoj njezi, ali su stabilno. Objavljeni su i novi detalji napada. Policija je priznala da je bilo propusta u slučaju femicida u Slatini kada je muškarac ubio majku šestero djece i to malo nakon što ga je policiji prijavila za nasilje. Poznati hrvatski ekonomist i poduzetnik Vuk Vuković uhićen je u SAD-u zbog teške prijevare, obavijestila je to Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Hanfa. Roditelji, učenici i učitelji Osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Zagrebu prosvjeduju i traže što skoriji završetak obnove. U Rijeci se održao "Hod za slobodu" kojim se tražilo pravo na dostupan i siguran pobačaj. Hrvatska je dobila i svoju 156-tu trenutno aktivnu političku stranku pod nazivom "Hrvatski put – platforma nezavisnih". Na konferenciji "Mladi na Jadranu" predstavljeno je istraživanje prema kojem čak 91,5% mladih kaže da stambena kriza utječe na odluku o osnivanju obitelji. U tijeku je 303-će Zavjetno hodočašće Grada Zagreba u Mariju Bistricu, kao i dvodnevno hodočašće mladih. U tijeku su kvalifikacije za Veliku Nagradu Španjolske. A ranije tijekom dana održan je i treći slobodni trening u Madridu.
Dostupno još 13 dana
21:11
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 11.09.2026.

RTL Danas 11.09.2026.

Teme dana 11.09.2026. Učenik izbo vršnjaka i spremačicu u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač uhićen. Nastava otkazana - učenicima stiže psihološka pomoć. Je li krvavi pohod maloljetnika mogao biti spriječen - uživo je li bilo propusta u osiguranju škole? Poplavljena bolnica, promet u kaosu - u sat vremena u Splitu palo kiše koliko je znalo pasti tijekom cijelog rujna. Madrid zahvatila groznica Formule 1. Spektakularni završetak europskog dijela sezone u prvoj utrci u španjolskoj prijestolnici nakon čak 45 godina.
Dostupno još 12 dana
20:41
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 10.09.2026.

RTL Danas 10.09.2026.

Teme dana 10.09.2026. Preminula treća žrtva omiškog požara, još petero u bolnicama kritično. Novi Vladin paket pomoći - struja, plin i toplinska energija neće poskupjeti. 650 tona neopasnog otpada iz Gospića spaljivat će se u dvjema hrvatskim cementarama. Serijski pljačkaši u Zagrebu ukrali 240 parfema - uhićen jedan, za dvojicom se traga. Poštar u Hercegovini ukrao mirovine pa pobjegao u Tajland. Doznajte hoće li umirovljenici dobiti svoj novac.
Dostupno još 11 dana
22:09
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 09.09.2026.

RTL Danas 09.09.2026.

Teme dana 09.09.2026. Izbio požar u Kutinskoj Petrokemiji. Crni gusti dim nad tvornicom. 40-godišnji muškarac ubio pet godina mlađu ženu, ravnatelj policije šalje unutarnju kontrolu zbog mogućih propusta. USKOK je objavio nove nalaze o otpadu u Benkovcu i Gospiću, u Lici voda uz bunara zagađena, iz slavine ispravna. Pod visokim mjerama nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu, kao svjedok pozvan RTL-ov Andrija Jarak. Poražavajući rezultati hrvatskih učenika. Podbacili u najvećem međunarodnom obrazovnom istraživanju. U Zagrebu otvoren dugoočekivani bazen Špansko. Kapetan Vatrenih slavi 41.-vi rođendan! Za RTL Danas govori njegov osobni trener.
Dostupno još 10 dana
18:34
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 08.09.2026.

RTL Danas 08.09.2026.

Teme dana 08.09.2026. Turudić najavio još tri izvješća o otpadu u Gospiću i Varaždinu. Glavni državni odvjetnik za RTL otkrio detalje. Na suđenju Srđanu Mlađanu puštena snimka intervjua bivšeg cimera iz Dosjea Jarak. Konačno se oglasili čelni ljudi Europske unije o pogrebu Ratka Mladića! Hoće li biti konkretnih sankcija Srbiji? U Solinu tisuće vjernike na proslavi zaštitnice grada. S prvih šest utakmica večeras počinje nova sezona Lige prvaka. Hrvatska drugu godinu zaredom nema predstavnika.
Dostupno još 9 dana
26:07
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 07.09.2026.

RTL Danas 07.09.2026.

Teme dana 07.09.2026. U školskim klupama više od 443 tisuće učenika. U Zagrebu učenici u vatrogasnim domu, u Stobreču u novim učionicama. USKOK objavio nova izvješća. Divlje odlagalište u Gospiću zagadilo podzemne vode mikroplastikom, onečišćenje i u Varaždinu. Tisuće na sprovodu ratnog zločinca Ratka Mladića. Je li ovo kraj puta Srbije prema Europskoj Uniji, uživo iz Beograda Ana Mlinarić. Desno-ekstremistička Alternativa za Njemačku AFD ostvarila povijesnu pobjedu u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. ATJ Lučko, najelitnija postrojba policije slavi 36. obljetnicu. Novi kontigent hrvatskih vojnika ide u misiju u Poljsku. Slaven Bilić ekskluzivno za RTL Sport: Modrić se ne oprašta na Poljudu.
Dostupno još 8 dana
15:41
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 05.09.2026.

RTL Danas 05.09.2026.

Teme dana 05.09.2026. "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" - tisuće prosvjednika ispunile su glavni zagrebački trg. Na Trgu bana Jelačića inicijativa "Gospić je naš dom" organizirala je prosvjed zbog afere s desecima tisuća tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića. Prosvjedovalo se danas i u Šibeniku i Rijeci, gdje je pod geslom „Život je dar“ održan Hod za život. U Beogradu je održava komemoracija za ratnog zločinca Ratka Mladića. Nakon četiri godine stanke, u Kloštar Ivanić vratili su se najljepši konji i najbolje kočije. RTL Hrvatska je i ove godine, uoči početka nove školske godine, organizirala Dan otvorenih vrata za prvašiće i to ovdje, u našem studiju. Luka Modrić ostaje kapetan hrvatske nogometne reprezentacije.
Dostupno još 6 dana
23:54
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 04.09.2026.

RTL Danas 04.09.2026.

Teme dana 04.09.2026. Uživo iz Gospića: Posljednje pripreme uoči prosvjeda u Zagrebu zbog ilegalnog otpada! Premijer poručio - otpad će biti prekriven do sredine listopada. Vlada odobrila kupnju južnokorejskih lansera raketa koje imaju domet više od 300 kilometara! Posao vrijedan pola milijarde eura. RTL prvi donosi: od početka godine hrvatskim autocestama prošlo milijun i 690 tisuća vozila više nego prošle godine. Prvi put u povijesti Hrvatska i Kina povezane zračnom linijom. U Zagreb sletio prvi zrakoplov iz Pekinga. Leclerc najbrži na prvom treningu uoči velike nagrade Italije. U Monzi okršaj Mercedesa i Ferrarija.
Dostupno još 5 dana
22:22
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 03.09.2026.

RTL Danas 03.09.2026.

Teme dana 03.09.2026. 96 ilegalnih migranata otkriveno je kod Gradiške u suradnji hrvatske i BIH policije. Suđenje u aferi "Po babi i stričevima", na sudu bivši ministar Aladrović Za RTL Danas govori direktor tvrtke zadužen za prekrivanje otpada u Lici. Baranja domaćin 71-og Svjetskog natjecanja u oranju - stigli natjecatelji iz 26 zemalja. Holivudska legenda George Clooney primio zlatnog lava za životno djelo. Hrvatska trkačica Matea Parlov Koštro osvojila brončanu medalju u polumaratonu na Mediteranskim igrama u Tarantu.
Dostupno još 4 dana
22:16
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 02.09.2026.

RTL Danas 02.09.2026.

Teme dana 02.09.2026. Premijer u Gospiću objavio: opasan otpad za sada se ne miče - prva faza prekrivanje. Prvi put nakon neprimjerenog ponašanja sa zaposlenicom županije - lički župan govori za RTL Danas. Splitsko odlagalište Karepovac zatvoreno za okolne gradove i općine. Gdje će sada s tonama otpada? Policija i DORH u čakovečkoj bolnici. I ministarstvo šalje inspekciju zbog smrti mladog poduzetnika u čekaonici. Varaždin prvi kontinentalni grad koji kreće u zabranu noćne prodaje alkohola. Podigao srednji prst u policijsku kameru u Bjelovaru. Dobio prijavu zbog vrijeđanja službene osobe.
Dostupno još 3 dana
22:53
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 01.09.2026.

RTL Danas 01.09.2026.

Teme dana 01.09.2026. Inflacija u Hrvatskoj ponovno ubrzava. Najveći razlog - rast cijena energije. Nova vrsta prijevare! Građanima stižu pošiljke koje uopće nisu naručili, a zahtijevaju plaćanje poštaru. Organizatora ubojstva Tupaca Shakura porota 30 godina kasnije proglasila krivim. U velikoj akciji MUP-a i HGSS-a spašen iscrpljeni Nizozemac. Dignut i policijski helikopter! Donosimo sve detalje akcije.
Dostupno još 2 dana
27:04
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 31.08.2026.

RTL Danas 31.08.2026.

Teme dana 31.08.2026. U Karlovcu gorjela tvornica boja i lakova! Stigla upozorenja građanima. Zatvoreno popularno kupalište Foginovo. Omiš se oprašta od omiljenog vatrogasca, tragično preminulog u velikom požaru. Vučića upozorili zbog mogućeg pokopa Mladića u Srbiji - uživo o detaljima s bledskog foruma Ana Mlinarić. U Andrijaševcima prosvjed zbog skupljeg odvoza otpada. Emotivni oproštaj Rokasa Pukštasa od Hajduka.
Dostupno još 1 dan
11:05
RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 30.08.2026.

RTL Danas 30.08.2026.

Teme dana 30.08.2026. Filip Hrgović ispisao je povijest hrvatskog boksa. U londonskoj O2 Areni nokautom u devetoj rundi svladao je do tada neporaženog Britanca Mosesa Itaumu i osvojio IBF naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Nakon olimpijske medalje, niza pobjeda među profesionalcima i teških trenutaka koji su obilježili njegov put, stigao je na sam vrh svijeta. Hrvatska obilježava 19. godišnjicu kornatske tragedije. Točno u 15 i 25 u cijeloj Hrvastkoj oglasile su se vatrogasne sirene u počast poginulih vatrogasaca. 35 godina nakon Domovinskog rata još uvijek se ne zna istina o sudbini tisuću 725 osoba. Bez većih incidenata prošao je koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru na kojem se prema procjenama koje je podijelio vukovarski gradonačelnik okupilo oko 120 tisuća ljudi. Kako se doznaje od policije. Na koncertu u Vukovaru i majka pokojnog francuskog dragovoljca koji je branio Vukovar i heroja Jeana-Michela Nicoliera, te njegov brat. Policija je izvijestila o detaljima jučerašnje prometne nesreće i kaosa koji je nastao na autocesti A1 kod mjesta Gornja Ploča u smjeru Zagreba. Putnički trajekt s 267 ljudi prevrnuo se nedaleko od obale sjevernog Cipra. Vlasti su, za sada, potvrdile 7 smrtno stradalih osoba. Pucnjava na rave zabavi u Švicarskoj odnijela je život 22-godišnje djevojke.
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