RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 21.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 21.09.2026. PRIZNALA KRIVNJU Josipa Pleslić priznala zapošljavanje preko veze i namještanje ispita i državnih potpora. Morat će u zatvor i platiti ogroman iznos. REKORDNI DIZEL Vlada potvrdila cijene goriva koje je objavio RTL Danas. Unatoč intervenciji imamo najskuplji dizel u povijesti. - moguće i da se cijene dnevno formiraju. TKO PLAĆA ZBRINJAVANJE? Ministar Ćorić potvrdio - zbrinjavanje gospićkog otpada platit će država. Posao ipak dobio Pripuzov CIOS. SHRVANI RODITELJI Na suđenju za ubojstvo 22-ogodišnje djevojke u Rijeci svjedočili njezini roditelji. USKOK U HNS-U Dok Slaven Bilić okuplja Vatrene uoči Lige nacija, USKOK upao u HNS. Češljaju se sponzorski ugovori.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska