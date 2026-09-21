RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 21.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 21.09.2026. USKOK U HNS-u Istražitelji u Hrvatskom nogometnom savezu - uživo tko je na meti? PADA VELIKA NAGODBA? Josipa Pleslić priznala krivnju u aferi Sport i glazba! Ekskluzivno doznajemo: na stolu i nagodba i za ostale slučajeve. REKORDNI DIZEL Najskuplji dizel u povijesti - vlada potvrdila cijene koje je objavio RTL Danas - moguće da se dnevno formiraju. SHRVANI RODITELJI Na suđenju za ubojstvo 22-ogodišnje Romine u Rijeci svjedočili njezini roditelji i sestra. NOVA PRAVILA ZA BRZINU Stižu stroža pravila kod kamera za brzinu - mogle bi znatno manje "opraštati". OPASNI LASERI Inspektori provjerili 112 salona u zemlji i zapečatili 19 uređaja za uklanjanje dlaka. Opasnost od opeklina i sljepoće. VATRENI ZAJEDNO Prvo okupljanje Vatrenih na startu nove Bilićeve ere.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska