RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 21.09.2026.

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RTL Danas u 19:00 ,

Sezona 26 Epizoda 264

Teme dana 21.09.2026. USKOK U HNS-u Istražitelji u Hrvatskom nogometnom savezu - uživo tko je na meti? PADA VELIKA NAGODBA? Josipa Pleslić priznala krivnju u aferi Sport i glazba! Ekskluzivno doznajemo: na stolu i nagodba i za ostale slučajeve. REKORDNI DIZEL Najskuplji dizel u povijesti - vlada potvrdila cijene koje je objavio RTL Danas - moguće da se dnevno formiraju. SHRVANI RODITELJI Na suđenju za ubojstvo 22-ogodišnje Romine u Rijeci svjedočili njezini roditelji i sestra. NOVA PRAVILA ZA BRZINU Stižu stroža pravila kod kamera za brzinu - mogle bi znatno manje "opraštati". OPASNI LASERI Inspektori provjerili 112 salona u zemlji i zapečatili 19 uređaja za uklanjanje dlaka. Opasnost od opeklina i sljepoće. VATRENI ZAJEDNO Prvo okupljanje Vatrenih na startu nove Bilićeve ere.

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Dostupno još 21 dana

  • Sezona 26

1:05:14
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - 272. epizoda

29.09.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program.
Dostupno još 29 dana
1:05:44
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 28.09.2026.

RTL Danas 28.09.2026.

Teme dana 27.09.2026. ŠTRAJK IDE DALJE Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza otpada. Većina radnika gradskih službi u štrajku. Vozila samo dva tramvaja i jedan autobus. SUTRA ODLUKA SUDA Sindikati ne odustaju od štrajka, Tomašević za RTL Danas: koliko dugo grad ovo može izdržati. O zakonitosti štrajka sutra odlučuje sud. IPAK NOVI NATJEČAJ? Plenković prvi put o projektu novog stadiona na Maksimiru. Poručio: treba vidjeti može li se natječaj poništiti. VUČIĆ PODNIO OSTAVKU Vučić podnio ostavku i napustio predsjedničku palaču. Želi opet u fotelju premijera. "ZLATNI" BRUCOŠI Prvi dan ponovno u klupama - pomama za programima na Sveučilištu za treću dob. FURIJA PRED VRATIMA Kako Hrvatska može ugroziti Španjolsku – za RTL Sport analizira bivši reprezentativac Mate Bilić.
Dostupno još 28 dana
1:07:48
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 27.09.2026.

RTL Danas 27.09.2026.

Teme dana 27.09.2026. ŠTRAJK U ZAGREBU Zagreb od sutra bez javnog prijevoza i odvoza smeća - Kako preživjeti štrajk ZET-a i Holdinga? PAPA U LOURDESU Lav 14-ti u jednom od najpoznatijih svetišta na svijetu - u Lurdu se sastao i sa žrtvama seksualnog nasilja. RTL DOSJE - MOĆ DUBOKIH IZVORA Uoči otvorenja RTL Danas u prvim geotermalnim toplicama u Hrvatskoj - koliko koristimo energiju budućnosti? REPUBLIKA UŽUPIS Vodimo vas u državu koja ima predsjednika, zastavu i Ustav, može se ući bez dokumenata, ali zbog ove sirene možda i nikad više iz nje izići. SPEKTAKL U ZAGREBU Tisuće zaljubljenika u brzinu uživalo u jurilicama od Nevere do bolida Formule 1. PRVA BILIĆEVA POBJEDA Vatreni započeli Bilićevu eru pobjedom protiv Češke - analiziramo promjene i što može bolje.
Dostupno još 27 dana
50:22
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 26.09.2026.

RTL Danas 26.09.2026.

Teme dana 26.09.2026. UTOPILI SE MIGRANTI Petero migranata utopilo se u Kupi. Za RTL Danas govori policajac koji je spašavao petero drugih. VOŽNJA POD ZABRANOM Horvatinčiću kućni pritvor uz elektronički nadzor. Sjeo za volan iako to nije smio do 2028.? PROSVJEDI PROTIV OTPADA Stotine Istrana prosvjedovale zbog Centra za otpad Kaštijun. Glas protiv otpada podignuli i mještani Tisnog. PAPA U FRANCUSKOJ Papa u Parizu na misi s oko 800 tisuća vjernika. Mladima poručio - vi ste crkva današnjice. RTL SCENA RTL-ova Scena ove subote ugostila Tonija Cetinskog, Roka Blaževića i Senidu. I to nije sve. Senzacionalni Russel u fotofinišu ispred Verstappena u dramatičnoj završnici velike nagrade Azerbajdžana. Trofejni bolid Formule 1 oduševio u Zagrebu.
Dostupno još 26 dana
1:05:33
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 25.09.2026.

RTL Danas 25.09.2026.

Teme dana 25.09.2026. MAKSIMALNA KAZNA Kristijanu Aleksiću maksimalnih 40 godina zatvora za ubojstvo maturanta u Drnišu. PRITISAK ŠTRAJKOM ZA PLAĆE Zagreb pred velikim štrajkom. Od ponedjeljka staju autobusi, tramvaji, odvoz smeća. Tomašević ne popušta ZET-u i Holdingu, uživo sa sindikatima. STADION PODJELA Građani pokrenuli peticiju protiv novog Maksimira, iz Ocjenjivačkog suda poruka - nema šanse za promjene. PROSVJED ZBOG VLADINIH MJERA Bunt poduzetnika zbog nameta i sidrenih cijena. Prosvjed početkom listopada. UHIĆEN HORVATINČIĆ Uhićen Horvatinčić - Uhvaćen za volanom unatoč zabrani. PRVI TEST ZA BILIĆA Viroza među Vatrenima, upitni Modrić i Baturina. BIlić o premijeri i otvaranju Lige nacija.
Dostupno još 25 dana
1:05:28
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 24.09.2026.

RTL Danas 24.09.2026.

Teme dana 24.09.2026. NOVI DINAMOV STADION Ovako će izgledati novi Dinamov stadion za 35 tisuća gledatelja. Odabrano rješenje talijanske tvrtke. Gost uživo: Zvonimir Boban. SUTRA PRESUDA Kristijan Aleksić priznao krivnju za ubojstvo maturanta u Drnišu. Planirao sam, rekao je, ubiti bilo koga tko dođe u dostavu. NOVE CIJENE GORIVA Nakon rekordne cijene dizela, idući tjedan pojeftinjenje. Tank goriva trebao bi biti povoljniji najmanje 4 eura. GRAD ŽELI NAPUSTITI ŽUPANIJU Križevci žele iz Koprivničko-križevačke u zagrebačku županiju. Politički spin ili stvarna namjera? TRAŽI SE STIPIĆ Preko Facebooka traži muža koji se preziva Stipić. Razlog birokratski apsurd, samohrana majka o objavi koja je odjeknula govori za RTL Danas. VATRENI S NOVIM IZBORNIKOM Uoči utakmice s Češkom gost RTL Sporta prvi pomoćnik Slavena Bilića – Nikola Jurčević.
Dostupno još 24 dana
1:04:40
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 23.09.2026.

RTL Danas 23.09.2026.

Teme dana 23.09.2026. EKSKLUZIVNO ŠEF HNS-a Najtraženija osoba u HNS-u prvi put govori o USKOK-ovim izvidima. Uoči prve utakmice s novim izbornikom Marijan Kustić gost RTL-a Danas. "CIJENE IZMAKLE KONTROLI" Predsjednik Milanović poručio: poskupljenja su izmaknula kontroli. Odgovorio mu ministar gospodarstva. POČELA SANACIJA U Gospiću počela sanacija otpada - postavlja se nepropusna folija na 20 tisuća kvadrata! Uživo o životu 50 metara od silosa. ŠTRAJK U HOLDINGU Od vozača tramvaja do grobara - Zagrebu za pet dana prijeti veliki štrajk! Grad objavio plaće u Holdingu, sindikati bijesni. MOUNJARO PREKO HZZO-a Poznati lijek koji mnogi koriste za mršavljenje prvi put na dopunskoj listi HZZO-a. BOMBE U UTROBI BRAČA M: Iz 200 metara duboke jame policija i HGSS uklonili bombe i granate iz 2. svjetskog rata. Među njima i 50 kilograma teška avio bomba.
Dostupno još 23 dana
1:04:23
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 22.09.2026.

RTL Danas 22.09.2026.

Teme dana 22.09.2026. DETALJNI PLAN SANACIJE Donosimo detaljni plan sanacije ličkog otpada. Vlada poručila sve će biti gotovo za 18 mjeseci. Što kažu Ličani - gost - lider inicijative Gospić je naš dom. POBUNA U ZAGORJU Mještani Golubovca protiv otvaranja trećeg kamenoloma u svom kraju. U Parku prirode ruši se cijeli brijeg nadomak kuća. DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA Pred sudom cvijeće za tri ubijene žene, u Saboru minuta šutnje. Bili smo u sigurnoj kući, gdje i danas zvone telefoni.. HRVATSKI VLAK U BERLINU Svjetska premijera. Končar predstavio napredni hibridni elektrodizelski vlak na najvećem svjetskom sajmu prometne tehnologije!. MLADI I POLITIKA Neočekivani politički stavovi mladih. Većina ne želi na izbore sa 16 godina, a više od pola njih smatra da treba ići u vojsku, VATRENI SPREMNI ZA ČEŠKU Vatreni na Rujevici bruse formu za prvi susret Lige nacija protiv Češke! O utakmici Franjo Ivanović i Ivan Smolčić.
Dostupno još 22 dana
1:05:27
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 21.09.2026.

RTL Danas 21.09.2026.

Teme dana 21.09.2026. USKOK U HNS-u Istražitelji u Hrvatskom nogometnom savezu - uživo tko je na meti? PADA VELIKA NAGODBA? Josipa Pleslić priznala krivnju u aferi Sport i glazba! Ekskluzivno doznajemo: na stolu i nagodba i za ostale slučajeve. REKORDNI DIZEL Najskuplji dizel u povijesti - vlada potvrdila cijene koje je objavio RTL Danas - moguće da se dnevno formiraju. SHRVANI RODITELJI Na suđenju za ubojstvo 22-ogodišnje Romine u Rijeci svjedočili njezini roditelji i sestra. NOVA PRAVILA ZA BRZINU Stižu stroža pravila kod kamera za brzinu - mogle bi znatno manje "opraštati". OPASNI LASERI Inspektori provjerili 112 salona u zemlji i zapečatili 19 uređaja za uklanjanje dlaka. Opasnost od opeklina i sljepoće. VATRENI ZAJEDNO Prvo okupljanje Vatrenih na startu nove Bilićeve ere.
Dostupno još 21 dana
1:08:26
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 20.09.2026.

RTL Danas 20.09.2026.

Teme dana 20.09.2026. UZBUNA ZBOG "SIDRENIH" CIJENA Nakon objave RTL-a Danas o novom pravilu isticanja cijena - trgovci i obrtnici bijesni - zasuli Ministarstvo upitima. NOVO POSKUPLJENJE Vreća peleta u godinu dana poskupjela i do 40 posto. Istražujemo - Hoće li trošak grijanja za kućanstva dodatno rasti? TRAGEDIJA U SLOVENIJI Otac poginuo spašavajući sedmogodišnjeg sina.Jedan za drugim pali u provaliju nedaleko od Bohinja. NOVA PRAVILA ZA NAJAM Vlasnik će u stan smjeti ući najviše dvaput na godinu, a najkraći otkazni rok - tri mjeseca. RTL Danas donosi detalje novih pravila za najam. ZBOG HALJINE VRAĆENA IZ BOLNICE Pacijenticu splitskog KBC-a vratili su jer je nosila haljinu bez rukava Reagirala pravobraniteljica, ali i ministrica zdravstva. OBNOVA PRUGE Četrnaest tisuća pružnih pragova tretiranih kancerogenim kreozotom tik uz obiteljske kuće u Siraču! HŽ tvrdi - sve je po propisima, mještani zabrinuti. Europska Unija zabranjuje društvene mreže za sve mlađe od 13 godina. A od 13 do 18 godina isključivo uz određene uvjete. LIVIJEV DEBI Livaković debitirao za Barcelonu! Oduševio i navijače i trenera.
Dostupno još 20 dana
49:27
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - 262. epizoda

19.09.2026.

Teme dana 19.09.2026. "NE GOSPIĆKOM OTPADU" Prosvjed u Našicama - građani protiv spaljivanja gospićkog otpada u njihovom grad BURNO I U LUDBREGU Ludbrežani ne žele megafarmu pilića - poručili - neće biti smetlište Europe. SAVEZ NA LJEVICI SDP i Možemo predstavili plan za rušenje HDZ-a - gošća Sandra Benčić. IZA REŠETAKA LITVANSKOG ZATVORA Vodimo vas u Litvu - u bivši zatvor, danas dom umjetnika - u kojem boravi tek jedan "pritvorenik"... KREĆE RTL SCENA! Premijera novog lifestyle vikend magazina RTL Scena - od večeras u vedriju stranu dana s Teom Mihanović! NOVA PRAVILA Zinedine Zidane preuzeo francusku reprezentaciju i stao na kraj modnoj pisti igrača.
Dostupno još 19 dana
1:04:58
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 18.09.2026.

RTL Danas 18.09.2026.

Teme dana 18.09.2026. POGINUO PILOT Pilot poginuo u padu letjelice kod Vinkovaca. Imao je sve potrebne dozvole. Otkrivamo - što je prethodilo nesreći, i koliko ih je dosad zabilježeno u Hrvatskoj? PRONAĐENE "VJEČNE KEMIKALIJE" Nova analiza bunara u Lici potvrdila - vječne kemikalije dospjele u podzemne vode! Voda u slavinama i dalje ispravna! DIZEL SKUPLJI NEGO IKADA Dizel najskuplji u hrvatskoj povijesti. Čeka se zatvaranje burzi i intervencija Vlade. RTL Danas otkriva koliko od svake litre goriva uzima država. NOVO ISTICANJE CIJENA Jedan proizvod - tri cijene. Nova pravila za trgovce. Obrtnici bijesni, traže ukidanje odluke. Vlada poručuje: Kupci će lakše razotkriti poskupljenja. ZAGREBU PRIJETI PARALIZA Veliki udar na Tomaševića! Sindikati Holdinga i ZET-a najavljuju štrajk zbog plaća. U tijeku izjašnjavanje članstva. EMOTIVAN SUSRET Profesor koji je zaustavio napadača u zagrebačkoj srednjoj školi - u bolnici posjetio ranjenog dječaka. PROTIVNICI OBJAVILI POPISE Što čeka Hrvatsku u Ligi nacija? Englezi i Španjolci objavili popise igrača.
Dostupno još 18 dana
1:03:29
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 17.09.2026.

RTL Danas 17.09.2026.

Teme dana 17.09.2026. Stigli rezultati novih analiza hrane i vode iz Gospića! Zbog otpada prvi sastanak znanstvenog savjeta - gost šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Zbog sumnji u spolno zlostavljanje djece uhićen karlovački trener borilačkih sportova. Doznajemo - 35 osuđenih pedofila radi za opće dobro. Za RTL govori pravobraniteljica za djecu. Objavljene snimke intervencije u centru Ljubljane - policajac gušio čovjeka koji je umro tri dana poslije. Kanadski premijer u Europskom parlamentu. Trump zbog pozivnice u Europsku uniju prijeti odmazdom carinama. Stotine zatvorenika i policajaca trčale zajedno na zagrebačkom Bundeku, na cilj stigli s ministrom. Dinamo razočarao na početku europske sezone - u RTL Sportu analiza remija u Bukureštu.
Dostupno još 17 dana
1:05:05
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 16.09.2026.

RTL Danas 16.09.2026.

Teme dana 16.09.2026. Teška prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici zbog vožnje u suprotnom smjeru. Jedna osoba poginula, RTL u posjedu uznemirujuće snimke. Uživo s mjesta sudara. Uhićena majka dječaka teško stradalog u požaru u Zadru. Liječnici se i dalje bore za njegov život. Von der Leyen održala govor pa zaradila kritike. Oštro reagirala i zbog pogreba Ratka Mladića. Uživo iz Strasbura Ana Mlinarić. Zabrana društvenih mreža mlađima od 13 u Europskoj uniji, ostalima stroge restrikcije do 18. godine! Tko će kontrolirati što rade djeca? Zadnji dani za kupanje - stiže promjena vremena u cijeloj zemlji, gdje će biti nevremena? RTL u Halu sa Sergejem Jakirovićem - kako je gotovo nepoznati klub postao hit najjače nogometne lige na svijetu?
Dostupno još 16 dana
1:05:22
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 15.09.2026.

RTL Danas 15.09.2026.

Teme dana 15.09.2026. Trogodišnjak bio sam u stanu koji je planuo. Liječnici se bore za njegov život, majka privedena. Sestra ozlijeđenog dječaka u RTL-u DANAS proziva socijalnu službu. Sve su znali. Ministar Ružić odgovara zašto dijete nije zaštićeno. Uskoro kreće prekrivanje opasnog otpada u Gospiću, zbog spaljivanja prosvjed u Istri - u Saboru obračun vlasti i oporbe. Ruski dron srušen u Litvi, Moskva prijeti i Poljskoj - kako će odgovoriti Europa. Uživo iz Strazbura - Ana Mlinarić U istog godini braća blizanci dobili blizance - u obitelji Vuka velika sreća i vesela buka. Eksluzivno - veliki intervju najboljeg trenera mjeseca u Premier ligi. Jakirović govori za RTL Sport.
Dostupno još 15 dana
1:03:11
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 14.09.2026.

RTL Danas 14.09.2026.

Teme dana 14.09.2026. Opet buknulo iznad Milne - na terenu 200 vatrogasaca. Zbraja se šteta od kuća do maslinika. Stanje teško ozlijeđene žene bolje - za RTL govori vatrogasac koji joj je spasio život. Zbog otkrića RTL-a Danas - Državno odvjetništvo pokrenulo izvide zbog ilegalnog otpada u Otoku kod Vinkovaca. Nakon divljanja po Rijeci i Krku stižu izmjene zakona: drastične kazne za ilegalne utrke. Novi način ukopa u Murskom Središću - američka metoda puno jeftinija i jednostavnija. Engleska nogometna superzvijezda Jude Belingham ekskluzivno za RTL o Hrvatskoj i prijatelju Modriću.
Dostupno još 14 dana
1:09:58
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 13.09.2026.

RTL Danas 13.09.2026.

Teme dana 13.09.2026. Vatra nošena burom opkolila Milnu. Dvoje ozlijeđenih. Turisti bježali pred vatrom. Požar progutao petinu otoka, stradale kuće, automobili, u pepelu polovina bungalova turističkog rizorta. Vatra ih je opkolila, ali nisu prestali braniti otok. Vatrogasni zapovjednik hrabro naredio paljenje kontra požara za spas naselja. Ilegalno noćno okupljanje vozača jurilica paraliziralo Kvarner, završilo nasiljem - oštećeni i policijski automobili. Od rekordnih temperatura, ekstremno niskih vodostaja do žetve na +40 - u RTL Dosjeu koja je cijena suše u Hrvatskoj? Tisuće Zagrepčana 303-ći put ispunili davni zavjet i hodočastili u Mariju Bistricu. Antonelli dominirao! Pobijedio i u prvoj utrci Formule 1 u Madridu nakon 45 godina.
Dostupno još 13 dana
1:08:54
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 12.09.2026.

RTL Danas 12.09.2026.

Teme dana 12.09.2026. Veliki požar na južnoj strani Brača. Vatra se nezaustavljivo širi. Iznad otoka golemi oblak dima. Uživo s vatrogascima. Glavni ravnatelj policije priznao propuste prije femicida u Slatini. Ubojica se poslijepodne ubio u zatvoru. Doznajemo, provjeravat će se i rad tužiteljstva. RTL otkriva - u Otoku kod Vinkovaca na privatnoj parceli nezakonito odložene tone otpada - plastika i tekstil iz Italije. Suze, znoj i smijeh u Kopačevu. Kušale se ljute paprike. Tko je pobijedio i pojeo Karolinu? Prva utrka formule 1 u Madridu: Norris starta ispred Antonellija - Uzivo Nikolina Matosević.
Dostupno još 12 dana
1:06:05
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 11.09.2026.

RTL Danas 11.09.2026.

Teme dana 11.09.2026. Maskirani učenik jutros u zagrebačkoj školi izbo 15-ogodišnjaka i spremačicu - ozlijeđeni operirani. Za RTL Danas UŽIVO govori profesor-heroj koji je napadača zadržao da ne pobjegne. Nastava otkazana, djeci i nastavnicima osigurana psihološka pomoć - analiziramo: zašto ni dvojica zaštitara nisu bila dovoljna? Amerika se prisjeća žrtava najvećeg terorističkog napada u povijesti - iz New Yorka Tea Mihanović. Kiša potopila Split: ljudi i vozila zarobljeni u bujicama, iskakali šahtovi, poplavljeni podrumi. Spektakularni završetak europskog dijela sezone Formule 1. Prva utrka u Madridu nakon čak 45 godina.
Dostupno još 11 dana
1:02:53
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 10.09.2026.

RTL Danas 10.09.2026.

Teme dana 10.09.2026. Vlada ubrzala rješavanje problema s ličkim otpadom. Nakon propalog natječaja - posegnuli za novim rješenjem. Uživo prve reakcije Gospićana. Zamrznute cijene odabranih proizvoda ostaju na snazi! Struja neće poskupjeti do ožujka. Gost RTL-a Danas ministar gospodarstva. Turistička sezona bolja od prošle! Ostvaren plus u svim segmentima - noćenja, dolazaka i potrošnje. Čudo u Grčkoj. Čuvala embrij 22 godine i rodila zdravu djevojčicu. Razgovarali smo s grčkim liječnikom koji je vodio trudnoću. Nervoza zbog poštara u Hercegovini! Uzeo mirovine i otišao u Tajland. Barcelona uvjerljiva u Ligi prvaka! Majstorija Yamala, Livaković ostao na klupi.
Dostupno još 10 dana
1:04:12
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 09.09.2026.

RTL Danas 09.09.2026.

Teme dana 09.09.2026. Muškarac ubio majku šestero djece - glavni ravnatelj policije šalje unutarnju kontrolu u Slatinu - istražuje se dojava netom prije ubojstva. Buknuo požar u Petrokemiji - uživo iz Kutine Katarina Brečić. Svi analizirani bunari u Lici zagađeni! Otpad se neće zbrinuti u Zaprešiću - propao natječaj. Nepovratno uništen okoliš i kod Benkovca. Kod Splita jastreb upao u kokošinjac, uhvaćen golim rukama i pušten u prirodu. Uživo smo na Tenerifeu iza kulisa najpopularnijeg dating showa na svijetu, koji uskoro kreće na platformi Voyo i RTL-u. Luka Modrić slavi 41. rođendan. Za RTL SPORT ekskluzivno govori njegov privatni trener.
Dostupno još 9 dana
1:04:12
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 08.09.2026.

RTL Danas 08.09.2026.

Teme dana 08.09.2026. Usred afere s otpadom Vlada predložila Tončija Glavinića za novog glavnog državnog inspektora. Glavni državni odvjetnik najavio još tri izvješća o otpadu u Gospiću i Varaždinu. Otkrio i kad će optužnica protiv Šincekovih. Na suđenju Srđanu Mlađanu puštena snimka intervjua njegova kuma iz Dosjea Jarak. Sutra odluka hoće li i Jarak svjedočiti. Počela isplata uvećanih mirovina, ali i dogovori o trajnom dodatku umirovljenicima. Doznajemo - trebao bi biti viši nego lani. Nakon tri dana primirja, masovni ruski napad na Kijev. Zbog opasnosti Poljska dignula borbene zrakoplove. Vodimo vas u vinograd zagrebačkih isusovaca u kojem osim misnog vina nastaju i dobra djela. Drugi dio razgovora Slavena Bilića za RTL Sport. Kakvu je ulogu namijenio Ivanu Perišiću i je li opcija – Marko Livaja?
Dostupno još 8 dana
1:02:54
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 07.09.2026.

RTL Danas 07.09.2026.

Teme dana 07.09.2026. USKOK objavio nova izvješća - divlje odlagalište u Gospiću zagadilo podzemne vode mikroplastikom. Lički otpad ipak neće u Zaprešić: nakon negodovanja građana plan se mijenja. Počela nova nastavna godina za više od 443 tisuće učenika. U Zagrebu nastava u vatrogasnim domu, u Stobreču u novim učionicama. Vlada ipak spriječila rast cijena goriva; posegnula i za EU trošarinama. Tisuće na sprovodu ratnog zločinca Ratka Mladića. Je li ovo kraj puta Srbije prema Europskoj uniji? Uživo iz Beograda Ana Mlinarić. Najelitnija postrojba policije slavi 36. obljetnicu. Novi kontigent hrvatskih vojnika ide u misiju u Poljsku. Slaven Bilić ekskluzivno za RTL Sport: Modrić se ne oprašta na Poljudu.
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1:08:24
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 06.09.2026.

RTL Danas 06.09.2026.

Teme dana 06.09.2026. Veliki požari u BiH. Izgorjele kuće, u gašenju pomažu dva hrvatska kanadera. Dim prekrio i Dalmaciju. Osjetljive skupine građana upozorene da ne izlaze van. Teče tromjesečni rok za uklanjanje otpada iz Gospića. Koliko je afera utjecala na rejting stranaka i političara - imamo novi CRO Demoskop. 400 tisuća učenika kreće u školu. U prvi razred će i sijamske blizanke Valentina i Kristina. Mandarine na stablima, proizvođači u dolini Neretve na mukama. Hoće li voćna muha ugroziti urod? Bili smo u Donjoj Stubici na zračnom spektaklu u čast legendarnom pilotu Rudolfu Perešinu. I sa 600 vatrogasaca na natjecanju u znanju is pretnosti na Jarunu. Prvi Talijan pobjednik u Monzi nakon 60 godina: KImi Antoneli prvi nakon starta sa začelja i crvene zastave zbog izlijetanja Leclerca.
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1:08:36
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 05.09.2026.

RTL Danas 05.09.2026.

Teme dana 05.09.2026. Građani ispunili glavni zagrebački trg - prosvjedovali zbog ilegalnog otpada. Prosvjednici stigli iz cijele Hrvatske. Ekskluzivno istraživanje - koga građani smatraju najvećim krivcem zbog otpada u Lici? Gošća ministrica zdravstva Irena Hrstić. Od Severine i Nine Badrić do oporbe - na hod za Liku stigli brojni poznati. U Beogradu komemoracija ratnom zločincu Ratku Mladiću! Vučić najavio kandidaturu za premijera i uputio oštru poruku Plenkoviću i Piculi. Vodimo vas na gastroposlasticu - štrudlafest u Jaškovo. Bili smo i na izložbi najljepših konja u Kloštar Ivaniću. Modrić ostaje i vodi Hrvatsku u Ligi nacija. HNS je potvrdio vijest koju je donio RTL DANAS, za RTL govori Stipe Pletikosa. Senzacija u Monzi- RTL uživo s kultne staze.
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1:06:52
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 04.09.2026.

RTL Danas 04.09.2026.

Teme dana 04.09.2026. Prvi put Hrvatska kupuje oružje od Južne Koreje. Stižu rakete s dometom većim od 300 kilometara. Doznajemo nove cijene goriva - dizel blizu dva eura - vlada na potezu. Uživo iz Gospića uoči sutrašnjeg zagrebačkog prosvjeda. Premijer poručio - otpad će biti prekriven do sredine listopada. Gost - ministar Bačić. Srbija priprema ispraćaj ratnog zločinca, povjerenica za proširenje otkazala posjet Beogradu. Tužiteljstvo traži veću kaznu za tokara koji je prijetio premijeru - pronašli još jednu njegovu poruku. Hram brzine okuplja 400 tisuća navijača - RTL uživo iz Monze uoči velike nagrade Italije.
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1:11:28
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 03.09.2026.

RTL Danas 03.09.2026.

Teme dana 03.09.2026. Spriječen ulazak ilegalnih migranata u Hrvatsku. U jednom danu njih stotinjak iz BIH. Policija digla i dronove. Prosvjednicima za LIku stigla podrška predsjendika. Vlasnik tvrtke koja će prekrivati otpad u Gospiću ekluzivno za RTL Danas - Folija može stajati godinama. Tijelo Ratka Mladića u Srbiji. Vučić najavio desetke tisuća na sprovodu ratnog zločinca! Analiziramo - kako će reagirati Europa? Eskalacija rata tajnih službi. Od špijuna i hakera, do dronova i sabotaža - Europa optužuje Rusiju. Moskva odgovara - dokaza nema. U Baranji se natječu najbolji svjetski orači. U Prelogu natjecanje i festival balonaša. Modrić nastavlja u hrvatskom dresu. Poručio: Bilić je dobar potez saveza.
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1:03:42
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 02.09.2026.

RTL Danas 02.09.2026.

Teme dana 02.09.2026. Premijer u Gospiću, predstavio plan sanacije otpada, dočekala ga voda iz slavine - dio prosvjednika bojkotirao. Za RTL Danas prvi put nakon skandala govori župan Petry. Policija i DORH u čakovečkoj bolnici zbog smrti mladog poduzetnika u čekaonici. Radnik iz BIH veličao Mladića, pa uhićen u Korenici. (ITT) Osuđenog ratnog zločinca slavili u Banjoj Luci. Zelenski upozorava svijet da nebo nad Rusijom više nije sigurno - Putin to nazvao državnim terorizmom na koji će odgovoriti. Varaždin prvi kontinentalni grad koji zabranjuje večernju prodaju alkohola - kažnjavat će i ispijanje na cesti. Sreća u Dinamu - vratio se reprezentativac Ivanušec! Tuga u Hajduku - preminula legenda Poljuda Ivan Gudelj.
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1:05:46
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 01.09.2026.

RTL Danas 01.09.2026.

Teme dana 01.09.2026. Ministarstvo zdravstva traži očitovanje od čakovečke bolnice nakon priče u RTL-u danas o mogućem liječničkom propustu. Imamo novo svjedočanstvo - s 92ogodišnjom majkom na hitnoj čekao sedam sati. Inflacija opet raste - najveći krivac gorivo, skuplje i usluge. Nizozemca u noćnoj akciji prvi put spašavao policijski helikopter - uživo o detaljima sa specijalcima iz Lučkog. Otkrivamo novu prijevaru - lopovi građanima šalju paket koji nisu naručili, a trebaju ga platiti poštaru. Unutra - ova majica. Policija istražuje kome smetaju šareni stupići u Zagrebu i tko ih je pod okriljem noći obojao u plavo. Otišao Livaković, stigao Kotarski - Dinamo predstavio novog vratara, također reprezentativca.
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1:06:18
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 31.08.2026.

RTL Danas 31.08.2026.

Teme dana 31.08.2026. Nakon smrti mladog poduzetnika na hitnoj u Čakovcu - RTL Danas otkriva novi slučaj! Pacijenta nakon pregleda poslali kući - od smrti ga spasio pregled kod privatnika. Veliki požar u tvornici boje i lakova u Karlovcu. Građani zaprimili na mobitele upozorenje. Zatvoreno kupanje u dvije rijeke - uživo s terena. Omiš se oprašta od omiljenog vatrogasca i sumještanina koji je podlegao ozljedama nakon velikog požara. Broj zaraženih virusom Zapadnog Nila popeo se na sedam. Zagreb kreće u hitno zaprašivanje komaraca. Pobuna mještana u Andrijaševcima. Nakon uvođenja novog koncesionara odvoz, tvrde, poskupio za 400 posto. Velikan svjetskog nogometa Lionel Messi objavio kraj reprezentativne karijere.
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