RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 21.09.2026.

RTL Direkt ,
Teme dana 21.09.2026. Litra gotovo 2 eura, a cijela nam ekonomija ide na dizel. Hoće li poskupjeti riba, povrće, autobus pa čak i stanovi? Gost: ekonomist Ljubo Jurčić. Počeo je Oktoberfest, cijena piva je 16 eura. MOLIM? Propadaju nam masline, pucaju nam zidovi: šest sela kod Skradina pobunilo se protiv novog kamenoloma. Josipa ex Rimac ide u zatvor, Meloni zabranjuje burke u školama. Bare i Majke otkazali sve koncerte iduća 2 mjeseca. Ćudoređe u bolnici: otkad to pacijentice u haljinama sa širokim naramenicama nisu dobrodošle? Provjerili smo što ne smijete nositi u tramvaju i na sudu. Nalikuje leopardu, a manji je od kućne mačke. Upoznajte bolivijskog tigrina, prvu novu mačku nakon 100 godina.Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska