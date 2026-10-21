RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 21.10.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 21.10.2026. S 55 glasova za, 2 suzdržana i 79 glasova protiv - odbijen je oporbeni zahtjev za opoziv predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Iznajmljivači s privremenim rješenjima dobit će još četiri godine za legalizaciju svojih objekata. Hrvatski liječnički sindikat upozorava na nejednaku vrijednost liječničkog sata rada tijekom godine. Iako obavljaju isti posao, liječnici su, tvrde, različito plaćeni ovisno o mjesecu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na Jadranskom je mostu u Zagrebu dijelio šalice. Niz uhićenja u Srbiji uoči izbora. Američki izaslanik Steve Witkoff stigao je u Sankt Peter-burg na sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Policijski sat u dijelovima Pariza na snazi je drugu noć zaredom nakon nasilnih prosvjeda i pljački koji su tijekom vikenda potresli Francusku. Velike poplave diljem Europe. Obilne kiše i poplave pogodile su Španjolsku i Francusku.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska