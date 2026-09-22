RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 22.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 23.09.2026. PLAN SANACIJE U Gospiću zakopano i više otpada nego što se mislilo! Vlada obećala - sve će biti gotovo za 13 mjeseci. POBUNA U ZAGORJU Mještani Golubovca protiv otvaranja novog kamenoloma u svom kraju. HRVATSKI VLAK U BERLINU RTL Danas iz Berlina - Končar predstavio napredni hibridni elektrodizelski vlak. DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA Pred sudom cvijeće za tri ubijene žene, u Saboru minuta šutnje. VATRENI U RIJECI Četiri dana do utakmice s Češkom i starta Lige nacija.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska