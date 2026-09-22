RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 22.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 22.09.2026. DETALJNI PLAN SANACIJE Donosimo detaljni plan sanacije ličkog otpada. Vlada poručila sve će biti gotovo za 18 mjeseci. Što kažu Ličani - gost - lider inicijative Gospić je naš dom. POBUNA U ZAGORJU Mještani Golubovca protiv otvaranja trećeg kamenoloma u svom kraju. U Parku prirode ruši se cijeli brijeg nadomak kuća. DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA Pred sudom cvijeće za tri ubijene žene, u Saboru minuta šutnje. Bili smo u sigurnoj kući, gdje i danas zvone telefoni.. HRVATSKI VLAK U BERLINU Svjetska premijera. Končar predstavio napredni hibridni elektrodizelski vlak na najvećem svjetskom sajmu prometne tehnologije!. MLADI I POLITIKA Neočekivani politički stavovi mladih. Većina ne želi na izbore sa 16 godina, a više od pola njih smatra da treba ići u vojsku, VATRENI SPREMNI ZA ČEŠKU Vatreni na Rujevici bruse formu za prvi susret Lige nacija protiv Češke! O utakmici Franjo Ivanović i Ivan Smolčić.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska