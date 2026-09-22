RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 22.09.2026.

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Teme dana 22.09.2026. Uzrokuju li lijekovi za mršavljenje sljepoću? Dobili smo potvrdu: i hrvatski pacijenti kao nuspojavu prijavljuju probleme s vidom. Kako će Nijemci riješiti problem skupog dizela, litra je 2 i pol eura. izvještaj iz Berlina. Zašto Nijemci glasaju za ekstremnu desnicu? Gošća, Vesna Pusić. Ne sviđa mu se kako o njemu izvještaju mediji, pa sada 24 sata možete gledati samo njega: Trump pokrenuo Trump TV. Konobar na Oktoberfestu može zaraditi 16 tisuća eura. Otkriven uzrok smrti Hayden Panettiere. Bira se najdeblji medvjed Aljaske. Umjetna inteligencija piše anamnezu, mikroskop otkriva bolesti: hrvatski izumi za zdravstvo budućnosti. Sutra je prvi dan jeseni, ali vraća se ljeto i temperature od plus 30. U BIH i Srbiji pao prvi snijeg.Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska