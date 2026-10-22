RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 22.10.2026.

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RTL Danas u 13:30 ,

Sezona 26 Epizoda 295

Teme dana 22.10.2026. Hajduku je stigla drastična kazna UEFE. Zbog bakljade navijača koji su prekinuli utakmicu s Ajaxom. Kazna Hajduku i ponašanje Torcide bili su tema i u Saboru. Nakon što je državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova iz kvote Domovinskog pokreta stao na stranu policije zbog postupanja prema Torcidi. Snažno nevrijeme pogodilo je sinoć Split i okolicu, a obilna kiša izazvala je poplave i prometni kolaps. Teška prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 kod Brinja. Skupocjeni Lamborghini izletio je s kolnika i zabio se u zaštitnu ogradu. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom s područja Kutine zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Ranije nego inače stigla je nova sezona gripe. Zaprimljena je 201 prijava oboljelih, od čega čak 79 slučajeva prošlog tjedna. Predizborna kampanja u Srbiji približava se vrhuncu kako se približavaju napeti izvanredni parlamentarni izbori zakazani za nedjelju. U Crnoj Gori je u tijeku summit Berlinskog procesa, koji okuplja sve čelnike zapadnobalkanske šestorke i europske partnere. U novom ruskom raketnom napadu na Kijev tijekom noći ozlijeđeno je šest osoba, a oštećena je i prometna infrastruktura. Najmanje troje ljudi poginulo je u velikim poplavama na jugu Francuske. Dobre vijesti stižu iz Vatikana. Papa Lav 14. neće trebati daljnju terapiju nakon operacije raka pluća. U KBC-u Sestre milosrdnice prvi put u Hrvatskoj je napravljena nova vrsta pretrage jetre. Velika večer Hrvata u Ligi prvaka! Hrvatski reprezentativac Martin Baturina bio je u prvoj postavi Coma te je odigrao sjajnu utakmicu do 64. minuti u velikoj pobjedi nad Manchester Unitedom. A u rukometnoj Ligi prvaka - senzacija Zagreba! Moćni PSŽ pao je u zagrebačkoj Areni. Pred nama je uzbudljivi trkaći vikend, Formula 1 vraća se u Teksas - vozi se Velika Nagrada SAD-a, jedna od najiščekivanijih u kalendaru.

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  • Sezona 26

15:31
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 22.10.2026.

RTL Danas 22.10.2026.

Teme dana 22.10.2026. Hajduku je stigla drastična kazna UEFE. Zbog bakljade navijača koji su prekinuli utakmicu s Ajaxom. Kazna Hajduku i ponašanje Torcide bili su tema i u Saboru. Nakon što je državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova iz kvote Domovinskog pokreta stao na stranu policije zbog postupanja prema Torcidi. Snažno nevrijeme pogodilo je sinoć Split i okolicu, a obilna kiša izazvala je poplave i prometni kolaps. Teška prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 kod Brinja. Skupocjeni Lamborghini izletio je s kolnika i zabio se u zaštitnu ogradu. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom s područja Kutine zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Ranije nego inače stigla je nova sezona gripe. Zaprimljena je 201 prijava oboljelih, od čega čak 79 slučajeva prošlog tjedna. Predizborna kampanja u Srbiji približava se vrhuncu kako se približavaju napeti izvanredni parlamentarni izbori zakazani za nedjelju. U Crnoj Gori je u tijeku summit Berlinskog procesa, koji okuplja sve čelnike zapadnobalkanske šestorke i europske partnere. U novom ruskom raketnom napadu na Kijev tijekom noći ozlijeđeno je šest osoba, a oštećena je i prometna infrastruktura. Najmanje troje ljudi poginulo je u velikim poplavama na jugu Francuske. Dobre vijesti stižu iz Vatikana. Papa Lav 14. neće trebati daljnju terapiju nakon operacije raka pluća. U KBC-u Sestre milosrdnice prvi put u Hrvatskoj je napravljena nova vrsta pretrage jetre. Velika večer Hrvata u Ligi prvaka! Hrvatski reprezentativac Martin Baturina bio je u prvoj postavi Coma te je odigrao sjajnu utakmicu do 64. minuti u velikoj pobjedi nad Manchester Unitedom. A u rukometnoj Ligi prvaka - senzacija Zagreba! Moćni PSŽ pao je u zagrebačkoj Areni. Pred nama je uzbudljivi trkaći vikend, Formula 1 vraća se u Teksas - vozi se Velika Nagrada SAD-a, jedna od najiščekivanijih u kalendaru.
12:34
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 21.10.2026.

RTL Danas 21.10.2026.

Teme dana 21.10.2026. S 55 glasova za, 2 suzdržana i 79 glasova protiv - odbijen je oporbeni zahtjev za opoziv predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Iznajmljivači s privremenim rješenjima dobit će još četiri godine za legalizaciju svojih objekata. Hrvatski liječnički sindikat upozorava na nejednaku vrijednost liječničkog sata rada tijekom godine. Iako obavljaju isti posao, liječnici su, tvrde, različito plaćeni ovisno o mjesecu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na Jadranskom je mostu u Zagrebu dijelio šalice. Niz uhićenja u Srbiji uoči izbora. Američki izaslanik Steve Witkoff stigao je u Sankt Peter-burg na sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Policijski sat u dijelovima Pariza na snazi je drugu noć zaredom nakon nasilnih prosvjeda i pljački koji su tijekom vikenda potresli Francusku. Velike poplave diljem Europe. Obilne kiše i poplave pogodile su Španjolsku i Francusku.
Dostupno još 29 dana
10:46
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 20.10.2026.

RTL Danas 20.10.2026.

Teme dana 20.10.2026. Žestoki napad predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave na Ministarstvo unutarnjih poslova zbog postupaka prema članovima Torcide. U Francuskoj mirna noć, nakon što je uveden policijski sat u nekoliko gradova. O eskalaciji sukoba prosvjednika i policije u Europi, pogotovo u Francuskoj ponovno je govorio američki predsjednik Donald Trump. Španjolska se suočava s posljedicama oluje Adam. Umjesto u svom prirodnom okruženju, jedan je crni medvjed svoje jutro odlučio provesti među knjigama. Nogometaši Rijeke ovog popodneva love četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa - na gostovanje stižu momčadi Karlovca. A večeras spektakl u trećem kolu Lige prvaka.
Dostupno još 28 dana
11:30
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 19.10.2026.

RTL Danas 19.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
Dostupno još 27 dana
13:11
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 16.10.2026.

RTL Danas 16.10.2026.

Teme dana 16.10.2026. Počela su uhićenja u Splitu zbog skandaloznih i sramotnih uzvika navijača Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Prizore s Poljuda i oko Poljuda komentirali su se i u Saboru odakle su stigle osude na navijačkih izgreda u Splitu. U utorak nas vjerojatno čeka nova promjena cijena goriva. Dio vozača bit će zadovoljan, dio ne. Ukrajina može računati na Europu- poruke su to iz Brisela, na sastanku čelnika Unije gdje je stigao i ukrajinski predsjednik. Crna Gora treba prionuti razgovorima s Hrvatskom, otvorena pitanja su rješiva. U Hrvatskoj su već prijavljena 122 slučaja gripe, a ove se godine pojavila ranije nego inače. Čak 2400 krivotvorenih Mercedesa zaplijenjeno je u talijanskoj luci Genova. Mužjaci morskih kornjača uskoro bi mogli postati prava rijetkost. Incidenti u Splitu donekle su zasjenili veliku večer hrvatskih klubova u Europi. Na Poljudu je pao nizozemski velikan Ajax, Dinamo je u dramatičnoj završnici slomio otpor belgijskog Anderlechta i slavio s 1:0 u drugom kolu Europske lige.
Dostupno još 24 dana
11:34
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 15.10.2026.

RTL Danas 15.10.2026.

Teme dana 15.10.2026. Marko SMAŽIL, bivši policajac koji je prije tri godine službenim pištoljem ubio studenticu Mihaelu Berak, s kojom je bio u vezi, na ponovljenom je suđenju proglašen krivim. Osuđen je na 15 godina zatvora. U Splitu večeras događaj visokog rizika - utakmica Hajduka i Ajaxa zbog koje policija već danima provodi pojačane mjere sigurnosti. Sinoć nešto prije ponoći Tvrtka CEZAR, članica CIOS grupe Petra Pripuza povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Nakon tri dana pauze, Ukrajina je ponovno pokrenula napade na rusku energetsku infrastrukturu. Napadnuta je rafinerija u RIZ-ANU, 180 kilometara od Moskve. Uoči sastanka sa sindikatima državnih i javnih službi koji je ministar rada Alen Ružić najavio za ponedjeljak. U povodu 35.-e obljetnice pogibije general-bojnika Blage Zadre, ispred Hrvatskoga sabora položen je vijenac kod njegove biste. Talijanski arhitektonski ured, čije je idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru pobijedilo na međunarodnom natječaju, objavio je detaljnu vizualizaciju stadiona. Europski izazov je pred nogometašima Dinama. Modri večeras na Maksimiru u drugom kolu Europske lige dočekuju belgijski Anderlecht. Nogometaši Hajduka večeras na Poljudu protiv nizozemskog Ajaxa otvaraju ligašku fazu Konferencijske lige.
Dostupno još 23 dana
10:34
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 14.10.2026.

RTL Danas 14.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
Dostupno još 22 dana
10:12
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 13.10.2026.

RTL Danas 13.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
Dostupno još 21 dana
10:15
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 12.10.2026.

RTL Danas 12.10.2026.

Teme dana 12.10.2026. Rusija je pogodila elektranu u Ukrajini - odmah nakon što je američki predsjednik Trump najavio energetsko primirje između dviju zemalja - izjavio je to ukrajinski predsjednik. Vlada je objavila nove cijene goriva, koje će biti na snazi od ponoći. Zbog sumnje na ilegalnu trgovinu duhanom, jutros su počela uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u Gospiću je postavio mjernu postaju za praćenje kvalitete zraka. U jučerašnjem napadu na zračnu luku u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, poginula je jedna osoba, a jedanaest ih je ozlijeđeno, priopćile su vlasti. Vjernici diljem svijeta iščekuju vijesti o papi Lavu 14-om. Sve češći susreti s medvjedima izazivaju strah među stanovnicima ruskih sibirskih naselja. U posljednjoj utakmici 9.-og kola SuperSport HNL-a Slaven Belupo priredio je veliko iznenađenje pobijedivši Rijeku. U jeku financijskog skandala koji potresa engleski nogomet, Manchester City - kojem prijeti izbacivanje u niži rang - ne posustaje na terenu. Na Enfieldu je s uvjerljivih 3:0 svladao Liverpool, a Vatreni Joško Gvardiol upisao je asistenciju.
Dostupno još 20 dana
11:00
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 09.10.2026.

RTL Danas 09.10.2026.

Teme dana 09.10.2026. Hrvatskom se šire afere sa smećem. Policija od jutros po nalogu Uskoka provodi uhićenja više osoba. RTL Danas neslužbeno doznaje kakve bi nas cijene goriva mogle dočekati na benzinskim pumpama od utorka. Na Vladi je usvojen rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Prihodi se povećavaju na 36 cijelih 6 milijardi eura što je 853 milijuna eura više u odnosu na prvotni plan. Nastavljaju se masovni prosvjedi diljem Španjolske. Tisuće ljudi izašlo je na ulice. Ruski napadi na benzinske postaje diljem Ukrajine prisilili su distributere goriva da pumpe krenu pretvarati u utvrđene objekte, zaštićene betonskim skloništima. Dostavljači bi uskoro mogli dobiti robotske pomoćnike koji hodaju na dvije noge i dostavljaju pakete do kućnog praga. Nakon reprezentativne akcije u Splitu, Poljud očekuje nova nogometna poslastica. Prvi najveći derbi sezone igraju Hajduk i Dinamo.
Dostupno još 17 dana
13:31
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 08.10.2026.

RTL Danas 08.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
Dostupno još 16 dana
15:10
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 07.10.2026.

RTL Danas 07.10.2026.

Teme dana 07.10.2026. Premješta se neopasni otpad s lokacije bivšeg PPK Velebita u Gospiću, no "Građanska inicijativa Gospić je naš dom" tvrdi da strojevi kopaju i premještaju opasni otpad. Pod jakim mjerama osiguranja, u Splitu se održava MED9, samit kojim predsjeda Hrvatska. Prošlo je točno 35 godina otkako su zrakoplovi takozvane JNA raketirali Banske dvore s namjerom da likvidiraju prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana. ZET od danas počinje vraćati novac korisnicima mjesečnih i godišnjih karata zbog prošlotjedne obustave tramvajskog i autobusnog prometa. Donesen je novi Zakon o logopedskoj djelatnosti kojim se mijenjaju osnovni tehnički uvjeti za rad privatnih logopeda. Najmanje 15 ljudi je ubijeno, a više desetaka je ranjeno u nizu ruskih napada na nekoliko gradova, uključujući Kijev i Zaporižju. Prosvjedi diljem Francuske se nastavljaju i danas. Prosvjednici za pravo na stanovanje i dalje kampiraju na madridskom trgu Puerta del Sol, unatoč novim mjerama španjolske vlade. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom od Španjolske ostala je na teško ostvarivoj, teoretskoj šansi, da dohvati četvrt-finale Lige nacija. Boksač Filip Hrgović bio je gost na Pantovčaku.
Dostupno još 15 dana
10:50
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 06.10.2026.

RTL Danas 06.10.2026.

Teme dana 06.10.2026. Roditelji djece koja su primila povučeno cjepivo ne trebaju poduzimati posebne mjere, niti ih voditi na preventivne pretrage ako dijete nema simptome, poručuju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Zbog pronalaska sumnjivog otpada, obustavljeni su radovi na gradilištu Termi Jodno u Sisku. Preminula još jedna žrtva velikog požara u Omišu, objavili su iz zagrebačkog KBC-a Sestre milosrdnice. Pišu kako je unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima od posljedica teških ozljeda preminula 41-ogodišnja pacijentica. Udruga Glas poduzetnika i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače za vikend su najavile prosvjed „Dosta je nameta“. Jedan trgovački brod je potopljen, a drugi pogođen u napadu dronovima u Crnom moru kod Bugarske. U Francuskoj je počeo novi prosvjed zbog stanja u školama koji bi mogao biti najveći do sada. Sukobi prosvjednika i policije izbili su ispred zgrade kosovske vlade u Prištini, tijekom prosvjeda na kojem se tražila izmjena zakona o Specijaliziranim sudskim vijećima u Haagu. U Kini humano-idni roboti stigli su na ispomoć prometnoj policiji. Već sada mogu usmjeravati promet na raskrižjima, pomagati u održavanju reda i davati informacije građanima i turistima. Hrvatska nogometna reprezentacija danas u Splitu čeka svjetske prvake Španjolce u 4.-om kolu Lige Nacija.
Dostupno još 14 dana
9:44
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 05.10.2026.

RTL Danas 05.10.2026.

Teme dana 05.10.2026. Darijana Filipović nova je hrvatska članica Predsjedništva BiH. Nakon osam godina Željka Komšića, koji je biran i glasovima Bošnjaka, kandidatkinja HDZ-a BIH Izabrana je hrvatskim glasovima. Na Svjetski dan učitelja predstavnici triju obrazovnih i znanstvenih sindikata podsjetili su Vladu kako već ovog tjedna očekuju poziv na pregovore o osnovici plaće i drugim materijalnim pravima za oko 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Dobra vijest za vozača, Vlada je objavila nove, niže cijene goriva. Nakon pojačane policijske vikend kontrole prometnih prekršaja - titula neslavnog rekordera pripala je 58-godišnjaku koji je napuhao nestvarnih 5.41 promil - izvijestila je osječko-baranjska policija. Kaos u Francuskoj se nastavlja. Više od 400 škola diljem Francuske potpuno je ili djelomično zatvoreno zbog vala učeničkih prosvjeda koji su zahvatili zemlju, rekao je ministar obrazovanja. Španjolski premijer raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 29. studenoga. Tisuće ljudi Okupile su se u Tarragoni na najvećem natjecanju u izgradnji ljudskih kula na svijetu. Nakon teškog poraza na Rujevici protiv Engleske Vatrene sutra u 4. kolu Lige Nacija na Poljudu čeka Španjolska.
Dostupno još 13 dana
12:25
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 02.10.2026.

RTL Danas 02.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
Dostupno još 10 dana
12:21
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 01.10.2026.

RTL Danas 01.10.2026.

Teme dana 01.10.2026. Nesvakidašnji prizori u Saboru. Uoči sjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u Lici - zastupnici su potpisali izjavu o tajnosti podataka i spremili mobitele pod ključ. Nakon 3 dana velikog štrajka Zagreb se vraća u normalu. Smeće se opet odvozi, a ponovno vozi oko 200 gradskih tramvaja te 300 autobusa. PremIiula je bivša čelnica Republike Srpske Biljana Plavšić, jedina žena koju je Haški tribunal osudio za ratne zločine. Sada jedna nevjerojatna priča. Amerikanka Christa Pike preživjela je pokušaj izvršenja smrtne kazne u Tennesseeju nakon dvije smrtonosne injekcije. Američka vojska okreće se ratovima budućnostI, a novu Pentagonovu operaciju će među ostalima voditi i najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk. U Banskim dvorima potpisan je najveći ugovor u povijesti Hrvatskih željeznica vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Nakon što je premijer Andrej Plenković jučer rekao da treba stvoriti sve uvjete da se stadion Poljud osuvremeni i dao naslutio smjer kojim bi država mogla krenuti, ne stišavaju se reakcije Splićana. Zoološki vrt grada Zagreba postao je bogatiji za tri mala merkata. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je stigla u Rijeku, Velika drama u portugalskoj reprezentaciji - Cristiano Ronaldo sinoć je napustio kamp u Kopenhagenu, uoči današnje utakmice s Danskom.
Dostupno još 9 dana
11:39
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 30.09.2026.

RTL Danas 30.09.2026.

Teme dana 30.09.2026.
Dostupno još 8 dana
10:31
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 29.09.2026.

RTL Danas 29.09.2026.

Teme dana 29.09.2026. Nastavlja se veliki štrajk u Zagrebu. Županijski sud u Zagrebu odbio je prijedlog Uprave Zagrebačkog holdinga za određivanje privremene mjere obustave štrajka, a konačnu presudu u sporu protiv tri sindikata - objavit će sutra. Štrajk ZET-a i Holdinga se dakle nastavlja. Gradom Zagrebom prijepodne su vozila samo dva tramvaja, na linijama 11 i 17, te autobus 330 za Veliku Goricu. Dobra je vijest za građane što je autobusna linija 228 Borongaj - Rebro - Borongaj od danas u funkciji. Na današnjoj sjednici saborskog Odbora za pravosuđe ponovno se otvorilo pitanje nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nakon što je jučer ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio povlačenje odluke o sidrenim cijenama koje su trebale stupiti na snagu 1.-og listopada, danas je reagirao i ministar financija Tomislav Ćorić. Open AI otkazao je objavu novog modela umjetne inteligencije GPT 6.1 ASTRA koji je sposoban samostalno rješavati složenije zadatke. U Velikom Korenovu kod Bjelovara otvorene su najveće i najmodernije toplice u Hrvatskoj. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom večeras je veliki ispit u Ligi nacija.
Dostupno još 7 dana
14:23
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 28.09.2026.

RTL Danas 28.09.2026.

Teme dana 28.09.2026. Rano ujutro, u 3 sata i 30 minuta počeo je štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju pa je tako 89 tramvaja ostalo u spremištu na Remizi. Zagrebačkim ulicama prijepodne su vozila tek dva tramvaja, kojima se pridružio jedan autobus. Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. Od ponoći stižu nove cijene goriva. Ne stišavaju se reakcije na odabrani projekt novog maksimirskog stadiona. Nakon što su navijači poručili da NE mogu podržati odabrani projekt talijanskih arhitekata jer nije u skladu s njihovim zahtjevima za zatvorenim stadionom i spojenim tribinama - oglasio se i predsjednik Dinama. Održana je 21. Sjednica savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Donjem Miholjcu uoči koje je dodijeljeno 13 ugovora vrijednih 54 milijuna eura. Aleksandar Vučić više nije predsjednik Srbije. Dao je ostavku sinoć pred kamerama. Grčka nogometna reprezentacija šokirala je Njemačku u Augsburgu u susretu Lige nacija.
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12:58
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 25.09.2026.

RTL Danas 25.09.2026.

Teme dana 25.09.2026. Hladnokrvni ubojica maturanta u Drnišu Kristijan Aleksić osuđen je na najveću moguću kaznu od 40 godina zatvora. Nove nagodbe u aferi Sport i Glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, krivnju je priznalo još sedmero optuženih. Uhićen je poznati hrvatski poduzetnik Tomo Horvatinčić i to nakon što je INDEX objavio fotografiju kako vozi automobil ulicama grada Zagreba. U Vukovaru je obilježena 35-ta obljetnica bitke za Vukovar i osnivanja 204-te vukovarske brigade Hrvatske vojske. SDP je Hrvatskom saboru predao potpise 54 zastupnika za opoziv premijera i Vlade. Odlučeno je! Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga u ponedjeljak kreću u štrajk. Udruga Glas poduzetnika najavila je prosvjed zbog Vladinih mjera koje smatraju štetnima. Navode da su sidrene cijene kap koja je prelila čašu. Nižu se mahom negativne reakcije u javnosti na odabrano idejno rješenje za novi Dinamov stadion u Maksimiru. Zvona katedrale Notre-Dame odjekivala su Parizom u čast prvog službenog papina posjeta Francuskoj u gotovo 20 godina. Donald i Melania Trump priredili su svečanu večeru u Bijeloj kući za kineskog predsjednika i njegovu suprugu. Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima bi trebala stići u Prag, gdje sutra kreće u operaciju - Liga nacija. Max Verstappen bio je najbrži na posljednjem treningu uoči Velike nagrade Azerbajdžana koju pratite na RTL-u.
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10:20
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 24.09.2026.

RTL Danas 24.09.2026.

Teme dana 24.09.2026. Veliki požar izbio je tijekom noći u reciklažnom centru Metis u Kukuljanovu blizu Rijeke. Idejno rješenje za novi stadion Maksimir predstavljeno je u Društvu arhitekata Zagreb. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću osumnjičenom za brutalno ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Iako najavljena za 10 sati, sjednica Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata - ipak nije održana. U noćašnjim ruskim napadima na Kijev dvije su osobe poginule, a osam ih je ozlijeđeno. Australija pokreće reviziju nakon što je agent OpenAI-ja hakirao vladinu internetsku stranicu. Američki savezni sudac naredio je predsjedniku Donaldu Trumpu da novinarima CNN-a, MS NOW-a i Politica ponovno omogući pristup Bijeloj kući. Ponovno iz Hrvatske. Osobni asistenti traže veće plaće i uključivanje u reformu sustava osobne asistencije. Nakon prvog slobodnog treninga uoči Velike nagrade Azerbajdžana najbrži je bio Mercedesov George Russell.
Dostupno još 2 dana
10:20
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - 266. epizoda

23.09.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
Dostupno još 1 dan
10:20
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 23.09.2026.

RTL Danas 23.09.2026.

Teme dana 23.09.2026. Međunarodno pravo - granica je između poretka i tiranije, poručio je noćas premijer Andrej Plenković u govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Oštar je u UN-u bio i francuski predsjednik Emmanuel Macron koji se obrušio na Trumpa, udaravši šakom po govornici. "Vrijeme leti, stvari postaju sve lošije. Kod nas su cijene izmakle kontroli" - poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović na Liderovoj konferenciji u Zagrebu Dan velikih planova. U Gospiću su počeli radovi na prekrivanju 33 tisuće tona zakopanog opasnog i neopasnog otpada. Prva obitelj preuzela je ključeve svog doma u sklopu stambenog zbrinjavanja zaštićenih najmoprimaca. Sedmero građana osvojilo je novčane nagrade u drugom kolu nagradne igre „Svaki račun se računa“. Knez Trpimir završio je u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat Kralj Ladislav u domu - odluka je to suca istrage Županijskog suda u Splitu za Afganistance koji su s tim imenima na krivotvorenim hrvatskim osobnim iskaznicama. Na splitskim Gripama otvoren je 9. Mediteranski festival knjige, uz Interliber jedno od najvećih književnih događanja u Hrvatskoj. Treći je dan priprema hrvatske nogometne reprezentacije za utakmicu Lige nacija protiv Češke ove subote. Problemi uoči debija legendarnog Zinedina Zidana na klupi Francuske.
Dostupno još 1 dan
13:28
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - 265. epizoda

22.09.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
Dostupno još samo danas

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