RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - 266. epizoda

RTL Danas 02.09.2026.

Teme dana 02.09.2026. Poznat je plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, u glavnom gradu Like objavio je premijer Andrej Plenković. Sve bi trebalo biti prekriveno do sredine listopada. Sastanku se nisu odazvali predstavnici građanske inicijative "Gospić je naš dom” koji organiziraju prosvjed. Međimurska policija s nadležnim državnim odvjetništvom provodi istragu vezano za smrt međimurskog poduzetnika Luke Palatinuše. Noćas oko 23 sata ponovno je gorjelo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava inter- nacional. Uvjetnom kaznom od 15 dana zatvora kažnjen je 43-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine uhićen u Korenici jer je na društvenoj mreži veličao osuđenog srpskog ratnog zločinca Ratka Mladića, doznaje se u ličko-senjskoj policiji. U Banjoj Luci sinoć je, pak, održan sramotni skup povodom smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Njemačka je objavila da je Rusija odgovorna za prošlomjesečni neuspješni napada dronovima na zračnu luku u Leipzigu. Najmanje dvije osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se dogodila na glavnom željezničkom kolodvoru u njemačkom Augsburgu. Putnički vlak HŽ-a iskočio je jutros s tračnica na pružnom prijelazu u Đurđevcu. Sve ključne prometnice u Zagrebu bit će gotove do početka nastave, obećanje je to gradonačelnika Tomislava Tomaševića. "Mislim da ćemo jako dobro izgledati u Europi i HNL-u" poručio je po povratku na Maksimir novi-stari igrač Dinama - Luka Ivanušec. Alexander Zverev dramatičnim preokretom u pet setova svladao je talijana Lorenca Sonega i izborio drugo kolo US Opena.

Dostupno još 2 dana